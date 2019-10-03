 Погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна втратила вагомий важіль впливу на Росію з питань Донбасу, - Єлісєєв

Про це у своїй статті пише український дипломат, ексзаступник глави АП Порошенка Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"У гонитві за "нормандським самітом" українська влада прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей, перекресливши домовленості за результатами саміту в Берліні 2016 року. Йдеться про першочерговість виконання безпекових умов та розробку дорожньої карти для імплементації "Мінська", яка б давала Україні повну картину врегулювання і, відповідно, усувала потенційні ризики від реалізації цієї формули", - зазначає Єлісєєв.

За його словами, наразі маємо як тих, хто абсолютно не приймає формули, так і тих, хто хапається за слова про проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів, зокрема ОБСЄ, як за рятівну соломинку, що має убезпечити нас від поразки. Однак уважне прочитання запропонованої редакції у відриві від всеосяжної дорожньої карти позбавляє навіть цієї ілюзії.

Єлісєєв вважає, що надмірний акцент на відповідності виборів українському законодавству та стандартам ОБСЄ відвертає увагу від її ключового елемента — процедури введення в дію закону про особливості місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра"

"Йдеться про тимчасове застосування закону з дня проведення виборів і його впровадження на постійній основі з моменту позитивного заключного звіту ОБСЄ. Жодного слова про можливість переривання застосування такого статусу. Вже саме формулювання передбачає безальтернативність результатів проведення виборів. І це не беручи до уваги додаткових "фішок", на кшталт включення до формули "відповідають стандартам в цілому" та "відповідаючи на питання України до БДІПЛ", якими Росія намагається максимально убезпечити визнання виборів такими, що відбулися", - підкреслює дипломат.

Також, зазначає Єлісєєв, не передбачено ситуацію, що робити з обраними місцевими органами на території ОРДЛО на той випадок, якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що не відповідають демократичним стандартам.

"Не менш показовою є теза президента про підготовку нового закону, який має інкорпорувати згадану формулу і замінити собою нинішній закон про особливості місцевого самоврядування, чия дія спливає 31 грудня 2019 року. Як експереговірник у "нормандському форматі" зазначу: росіяни постійно намагалися позбутися цього незручного для них закону, який не лише запроваджувався на обмежений період часу, а й у статті 10 містить широкий перелік запобіжників для України. Тому президент насамперед має відповісти, чи готовий він підтримати включення цієї статті до нового закону, що дозволило б зняти більшість занепокоєнь у суспільстві", - заявив дипломат.

На думку Єлісєєва, давши згоду на формулу Штайнмаєра, Україна не отримала жодних безпекових гарантій — ані щодо сталого припинення вогню, ані щодо виведення російських військ, ані щодо відновлення (навіть із допомогою СММ ОБСЄ) постійного контролю над кордоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

"Давши згоду на формулу Штайнмаєра, Україна втратила також вагомий важіль впливу на Росію у переговорах із відновлення миру на Донбасі. Натомість Москва упевнилася в ефективності свого тиску й шантажу. Привертає до себе увагу те, що весь цей кількамісячний спринтерський забіг Києва мав на меті виключно виконання забаганок Москви для проведення "нормандського саміту", а не створення передумов для відновлення миру на Донбасі", - підкреслив Єлісєєв.

"Уже тепер очевидно, що головною темою наступного "нормандського саміту" стане не виконання Москвою безпекових положень Мінських домовленостей, а створення умов і проведення Києвом місцевих виборів у Донбасі. Своїми діями Київ не лише максимально звузив простір для маневрування, а й створив умови, коли партнери мотивуватимуть нас до подальших компромісів. Критично важливо не допустити ситуації, за якої політична доцільність проведення виборів примусить заплющити очі на відсутність базових безпекових передумов до цього", - зазначив дипломат.

За словами Єлісєєва, аби вискочити з російської пастки, Київ має максимально зосередитися на відновленні своїх попередніх позицій. Ідеться про відновлення пріоритетності принципу "спершу безпека", для України пріоритетно домогтися від Росії виконання безпекових положень Мінських домовленостей, включно з відновленням лінії від 19 вересня 2014 року, забезпеченням сталого припинення вогню, створенням прикордонних безпекової зони, зони, вільної від озброєння в районі Маріуполя, забезпеченням безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до окупованих територій, включно з неконтрольованою ділянкою кордону.

"Треба нарешті зрозуміти, що головна мета Росії — руками самої України створити умови, за яких проблема збройної агресії РФ в Донбасі зникне як така. І для Москви, і для світової спільноти", - підсумував Єлісєєв.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" буде обговорюватися лідерами "нормандської четвірки".