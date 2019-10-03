 Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА

За відповідний законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" у першому читанні проголосували 244 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Автори законопроєкту, серед яких народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, пропонують створити нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України. Зокрема, пропонується розділити функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

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Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

Законопроєкт також пропонує врегулювати питання правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування, серед яких - спеціальний статус Києва; реалізація столичних функцій; адміністративно-територіальний устрій міста Києва; взаємодія територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області; місцеве самоврядування в Києві; статус Київського міського голови і його заступника з фінансових питань, заступника Київського міського голови - керуючого справами Київської міської магістрату і заступника Київського міського голови - головного архітектора міста Києва; порядок забезпечення головою Київської міської державної адміністрації дотримання в Києві Конституції і законів України; стратегічне планування в Києві.