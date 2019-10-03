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 Політика України
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Все про:ВР (5837) Київ (6546)

 Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА

Верховна Рада має намір розділити повноваження і посади Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову ввести районні державні адміністрації в столиці.

За відповідний законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" у першому читанні проголосували 244 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Автори законопроєкту, серед яких народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, пропонують створити нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України. Зокрема, пропонується розділити функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про столицю, ухвалений профільним комітетом ВР, - найкращий варіант, - Ткаченко

Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

Законопроєкт також пропонує врегулювати питання правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування, серед яких - спеціальний статус Києва; реалізація столичних функцій; адміністративно-територіальний устрій міста Києва; взаємодія територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області; місцеве самоврядування в Києві; статус Київського міського голови і його заступника з фінансових питань, заступника Київського міського голови - керуючого справами Київської міської магістрату і заступника Київського міського голови - головного архітектора міста Києва; порядок забезпечення головою Київської міської державної адміністрації дотримання в Києві Конституції і законів України; стратегічне планування в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151844
 
 
 Топ коментарі
 
Ну що кияни? Зустрічайте Ткаченка, якого ви не обирали - це тепер ваш керівник.
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целью убрать кормушку киевских чиновников и начать нормально развивать Киев.
Думаю тут все киевляне согласны, что КМДА - насквозь коррумпированный и отрастил брюхо на взятках. При этом за пять лет не построено практически ничего, кроме экспресса Борисполь-Киев (за это спасибо конечно) и моста, в котором полгода не могут поменять стекло.

1) Подольский пост - почти ноль.
2) Шулявский путепровод - почти ноль.
3) Новых станций метро - ни одной.
4) Городская электричка - за пять лет не починили табло. О чем тут говорить?
...и еще сотни сотни пунктов.
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Цікаво, чим більшість зепутатів будуть пояснювати своє голосування скажімо через місяць?
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Цікаво, чим більшість зепутатів будуть пояснювати своє голосування скажімо через місяць?
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целью убрать кормушку киевских чиновников и начать нормально развивать Киев.
Думаю тут все киевляне согласны, что КМДА - насквозь коррумпированный и отрастил брюхо на взятках. При этом за пять лет не построено практически ничего, кроме экспресса Борисполь-Киев (за это спасибо конечно) и моста, в котором полгода не могут поменять стекло.

1) Подольский пост - почти ноль.
2) Шулявский путепровод - почти ноль.
3) Новых станций метро - ни одной.
4) Городская электричка - за пять лет не починили табло. О чем тут говорить?
...и еще сотни сотни пунктов.
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Он бот. Сейчас он назовет вас зебилом, вспомнит про рояль, даст ссылку на "баба и кот" и посчитает, что выиграл спор и побежит гадить дальше.
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Ні, шановний, це ви - бот і зебіл. А людина висловлює свою думку і у неї є аргументи. Тому дискусія з людиною цікава. 😊
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не вижу пока что дискуссии с ним, порохосранчик.
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Так я не з тобою дискутую, зебіл. Бо з пустою банкою дискусія не можлива. Тому і бачити тобі немає що. 😊
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Если насквозь коррупировано, значит надо поставить своего человека ? А виталька пусть с мостами разбирается .
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Где уголовные дела ? Согласен по всем пунктам , но завтра в раду прийдут другие партии и что , каждый будет писать законы под себя ?
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Ви можете почитати мої пости часів виборів мера Києва. Я писав приблизно таке: "Професійний і успішний спортсмен навряд чи буде професійними успішним мером. Він не має ні досвіду, ні розуміння у цьому. Тому буде опиратися на команду, яка хоче привести його до мерського крісла. І не факт, що ця ж команда не буде ним керувати.. " І був правий, але Віталія так гарно говорив. Як Зєля навесні. І головне - наріду подобалося. Те ж сталося і з Зєлєнскім. Але я не про те. Безперечно, я підтримував іншу кандидатуру, яка на відміну від Віталія не була профаном у державному управлінні. Тільки людина говорила реальні, а тому - малоприємно речі. І до закону. Якщо на наступних виборах, чи при наступній владі буде обрано мером не опозиціонера, а представника тієї влади, то закон знову будуть міняти? Це неправильно. Є світовий, зокрема європейський досвід. Мерів міст не просто обирають, а дають їм всю повноту влади. І контролюють мерів міст, і столиць зокрема не уряди, чи президенти, а його виборці. Просто потрібно вибирати головою, я не вухами. І має бути механізм відкликання.
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Не надо ничего объяснять. На России же, ничего не объясняют. Скажут просто. Партии и президенту - виднее, как вам жить, а у вас никто не спрашивает.
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Ну що кияни? Зустрічайте Ткаченка, якого ви не обирали - це тепер ваш керівник.
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Ю ар велкам!!! т.е. Вам хамить можно, а мне нет?
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Ты 1 начал лично мне гадости писать - перечитай.
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Тебя лично я так не называл, перечитай.
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Проехали, я ведь извинился и предложил мир!?
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По делу есть что сказать? Вот ты влез в разговор - зачем? Провокатор ты.
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С каких радостей я провокатор? Вам осталось еще назвать меня кацапом и будет Вам счастье.))))) Предлагаю мир! Если я в чем-то Вас обидел, то пардон!
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Ну если мир - то убери посты , где ты меня обзывал.
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да просто нажать внизу поста на стрелку возле Ответить - Удалить.
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нечего возразить по цифрам - так оно уже цепляется: "а ты хто, откудава.."
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Повторю! "С каких радостей я провокатор? Вам осталось еще назвать меня кацапом и будет Вам счастье.))))) Предлагаю мир! Если я в чем-то Вас обидел, то пардон!"
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Когда ты выбирал Кличко Главой КГГА? Разве было такое голосование в Киеве?
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Мэра (а не Главу КГГА) выбрало 18% киевлян. Напомню, Кличко мэром выбрали при явке 28%, за него проголосовало 65%.
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Какой Закон? Про Город-Герой Киев от 2010 года? Я его читал, в отличии от тебя, нешановный бот.
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Ну а теперь закон поменялся, мухи отдельно, котлеты отдельно.
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.. более того, закон поменяли в 2010 году, а порохососы ссылаются на решение КС по Киеву за 2003 год к Закону о Киеве, который не действует вот уже 9 лет. Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА - Цензор.НЕТ 7278
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А можно узнать по какому закону граждане выбирают главу кгга ?
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Главу КГГА назначает Президент, замов назначает он же, с подачи кандидатуры Кабмина. Киевляне здесь вообще не при чем.
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Ну тогда зачем вообще мера выбирать ? Пусть царь всё решает Зачем мер который не будет иметь возможности распоряжаться бюджетными деньгами ?
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Еще раз: на уровне Государства есть разделение власти Президент-Премьер. Почему на уровне Киева ты хочешь втулить все полномочия 1 человеку?
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Я ничего не хочу Я хочу понять , зачем выбирать мера и гор совет , если деньгами будет распоряжаться глава администрации Объясните
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Надо внимательно читать законопроект. Вводят райсоветы, что тоже "+" - чем больше ветвей власти - тем больше они будут контролировать друг друга, что сделает невозможным приход Царя, который тупо будет воровать. Как сейчас.
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Тогда простенький вопрос - где уголовные дела на Кличко и его окружение ?
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Ахметов тоже ничего не воровал по твоей логике? На него ж не было уголовных дел. А Кличко периодически ходит то в НАБУ, то к другим инстанциям - погугли. Но согласен, за него надо браться по настоящему.
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И не вы ли раньше кричали Зачем набу сап гбр и т д и т п , зачем кормить их , достаточно одной прокуратуры
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не совсем понимаю "распоряжаться деньгами". А в Украине кто сейчас это делает - Кабмин, Рада, Президент, Мэры? Или все в какой то мере? Вот и в Киеве так быть должно.
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Ода самые коррумпированные структуры Решалы от президента , причем от всех кто был в Украине - теперь ещё и кгга
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один будет возглавлять, другой координировать. оригинально. одного нахлебника мало
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та нормально, будет псдц , потом по лайноплюс скажут что виноуват виталька, избирательная всегда грязная, потм отменят решение, скажут не оправдало ожиданий, "скрепоносец" подтвердит что все правильно
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Расширяют штат чиновников и увеличивают тем коррупционную составляющую.
Слуги урода пришли делать деньги
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Зелепукины, почему киевляне должны страдать из-за 73% деградантов???
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киевляне - это сколько? вы хоть результаты выборов-то помните?)
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Вы в курсе сколько в Киеве осталось киевлян?
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я думал, что киевляне - это те гражданы украины, которые прописаны тут))
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Помнится в моем детстве подолянами считали тех, кто родился на Подоле как минимум в третьем поколении. Потом случился цорес и к нам приехали мишигенер. Думаю, что Вам этого не понять.
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Про 3 поколения - бредь в другом месте. Почему 3, а не 2 или 4? А если по матери 4, а по отцу 2 поколения? Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА - Цензор.НЕТ 5621
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Вот только мне читать Ваш бред не надо! ОК?
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Петики, типа, не помнят, как проголосовали киевляне.
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Для тех кто не в теме: Кличко объединяет 3 высшие должности в Киеве. Это как если бы в Украине, Президентом, Премьером и Главой Верховной Рады был бы 1 человек. Сказали бы, что это узурпация власти. А в Киеве такое с Кличко 5 лет (он мэр, Глава КГГА и Глава Киеврады)! Необходимо разграничить должности.
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Кому необходимо? Может стоило у жителей Города спросить???
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риторический вопрос) около 900к киевлян дало это добро на выборах
это демократия - решает большинство
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Необходимо думать Головой - нельзя 1 человеку столько полномочий давать. Монархия в Украине не популярна, кацап. Нам не нужен Глава Киева - Царь.
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Ну уже ж разьединяли, бьіл же Попов, все закончилось предсказуемо полной попой
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так и Черновецкого выбирали и все закончилось чернотой.
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Закончилось чернотой.А не надо бьіло наркоманов вьібирать во власть
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Поздравляю вас киевляне)))
Коррупция будет еще больше процветать!
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ну хз, у меня знакомые работают в гос. учреждениях, и сейчас многие увольняются, так как пошли проверки по всем местам на коррупцию. Начали закупать по делу, чтобы освоить бюджет, а потом увольняются. Вот так вот.
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*Начали закупать по делу, чтобы освоить бюджет, а потом увольняются. Вот так вот.*
Это просто ппц))
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зрадофиль где то в другом месте, кацап.
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Ну если, я кацап, тогда ты моника левински)))
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Анекдот.
Нова Києвська міська рада прийняла постанову про переіменування вулиці Банкова на вулицю Бенькову.
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Смешно. Было бы. Где то в психбольнице.
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А,що велика відміність між психлікарнею
і монобільшестю?
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До речі. Заходить медсестра, а один псих крутить руки типу як в автомобілі їде, гудить ротом і ногами педалі натискає._-Вася, ви в автомобілі? -Так, їду в командировку в Київ.Заходить в іншу палату, а там псих лисого ганяє._хворий , що ж ви ото робите ? А він каже, Вася в командировку поїхав в Київ, а я його жінку совокупляю....
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если Кличко не протупит то эту ситуацию сможет использовать как разгонный модуль
наверное протупит, особенно если есть коррупционные хвосты
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Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА
зе-гопота рветься до корита(
ось і всі їхні реформи(((
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кляча у которой вообще никаких тормозов ни моральньіх ни физических, рвется к корьіту, тебя не беспокоит?или то та кляча за которую платят?
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Про дурку тему открил, а теперь с'єзжаєшь, не хорошо кацик.
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тикай-те язика свого у піхву своїй овечці,а не незнайомим людям
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А Зеленка и его соратники дотянут до апреля?
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Вітаю тих киян, які підтримали зелене на виборах. Ви зробили це разом
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Нужно требовать референдум среди жителей Киевской области по поводу этого нового закона!
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