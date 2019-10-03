 На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Інвестиції разблоковано. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон 1054-1 який дозволяє приватизацію всіх підприємств крім стратегічних. Скоро ми закінчимо погоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію. Звичайно, ті підприємства з цього списку, які важливі для держави, будуть залишені у власності. А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання", - написав Милованов.
Якщо маєш доступ до Влади,то приватизовувати краще повільно..
Збанкротив,Приватизував щось (через "своїх" за копійки) -продав ЗА РИНКОВИВМИ ЦІНАМИ.
За отримані гроші(профіт) приватизовуєш знову(у більшому масштабі)
процес займає якийсь час,тому МРІЯ БУДЬ-якої української Влади вибори не що 4 ,а що 10-ть років..
через аукціон Проззоро.ВСЕ.
Апропо..деякі з цих підприємств,якби не територія,не купив би навіть за 1 грн.
за таке ПИ..ДЯТЬ ломом
за приписування чужих слів...
О каких санкциях может требовать зеБЕНИНА моника, если коломойский начал торговлю с РФ?
ЗеБЕНИНЫ Моники, кто торгует на крови? Кто торгует с РФ?
Где эти все нацжены?
Председатель описывает все ее выгоды:
- Теперь каждый из вас получит пай! Тут тянет руку тракторист Вася.
Председатель:
- Тебе что, Вася, что-то по сути не ясно?
- Да нет, по сути все ясно. Но есть вопрос.
- Задавай!
- Зачем это слово "х**" в "пай" переименовали?
коли ринок землі відсутній і земля то-не твоя,а міфічна "народна"
хрен усім, за землю буде нова революція, ось побачите.
В США и Европе даже военные заводы частные.
Справа не в тому приватна чи державна власність, а в тому щоб приватні і державні підприємства були РІВНОПРАВНІ, нормально функціонував ринок і діяли антимонопольні закони. Коли у нас державні підприємства нерівноправні з приватними, відсутня конкуренція, і держпідприємства функціонують в антиринкових умовах, звісно вони будуть менш ефективними.
Приватизувати в наших умова держвласність - то прихований дерибан залишків державної землі, нерухомості і матеріальних цінностей що залишилось. Продали ось Укртелеком в приватні руки, він що розквітнув там? Порізали кабельну інфраструктуру на кольоровий металобрухт, позвільняли працівників, повідключали стаціонарні телефони скрізь і кінців не знайдеш. Так буде і цією приватизацією. Реальні ринкові закони і корпоратизацію держпідприємств ця влада обіцяє не раніше 2021 року (і ще невідомо які будуть ці закони), а прихватизація - ось вона, вже.
Предоставитель проводной связи, которая 30 лет назад была единственная связь, а сейчас умирает во всем мире. Кому он нафиг нужен тот Укртелеком? Ну максимум 10% от него может работать (телефонная связь на организации), а остальное ДОЛЖНО быть порезано на металлолом.
Там и государственной собственности более чем предостаточно!
А ЗЕлёное жлобье ещё и пять месяцев не просидело а уже ВСЁ готово Бене в хайло засунуть!