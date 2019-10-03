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 Політика України
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Все про:приватизація (145) Милованов Тимофій (22)

 На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують найближчим часом закінчити узгоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інвестиції разблоковано. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон 1054-1 який дозволяє приватизацію всіх підприємств крім стратегічних. Скоро ми закінчимо погоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію. Звичайно, ті підприємства з цього списку, які важливі для держави, будуть залишені у власності. А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання", - написав Милованов.

Читайте також: Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям, - Криклій

На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151843
 
 
 Топ коментарі
 
Классика жанра: пока народ шумит идет реальный дерибан.
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Докрадають те, що не прихватізіровали в 90х, дурхата.
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Докрадають те, що не прихватізіровали в 90х, дурхата.
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Классика жанра: пока народ шумит идет реальный дерибан.
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УкрСпирт? Или пока себе это корыто оставите?
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отдать всё коломойскому, фопов закрыть, что б шли батрачить на его предприятия
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Непонятно, почему их до сих пор не приватизировли? У Пети с Гонтаревой не хватало золотого запасу?
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пояснюю..

Якщо маєш доступ до Влади,то приватизовувати краще повільно..

Збанкротив,Приватизував щось (через "своїх" за копійки) -продав ЗА РИНКОВИВМИ ЦІНАМИ.
За отримані гроші(профіт) приватизовуєш знову(у більшому масштабі)
процес займає якийсь час,тому МРІЯ БУДЬ-якої української Влади вибори не що 4 ,а що 10-ть років..
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Уроды,блин!!!! Одни ушли,вторые продолжили их дело!! Землю отдать иностранцам, госпредприятия отдать!!!??? Оставить народ под частниками и уродами!! Достали!!!! Курвы,постройте что-то новое!!!
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Лена, у тебя фамилия такая или образ жизни?
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чого"отдать" ,істеричка ?

через аукціон Проззоро.ВСЕ.
Апропо..деякі з цих підприємств,якби не територія,не купив би навіть за 1 грн.
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я б купил за 1 грн. Хотя бы за счет металлолома все окупится.
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Игорь Д, с утра за поребриком хлебнул бояры. Лена, не обращай внимания на сепара.
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"На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов" - всё идёт по плану - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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порохоботська маячня і демагогія..

за таке ПИ..ДЯТЬ ломом
за приписування чужих слів...
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Если в кавычках, это не приписывание, а цитата.
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Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ!
О каких санкциях может требовать зеБЕНИНА моника, если коломойский начал торговлю с РФ?
ЗеБЕНИНЫ Моники, кто торгует на крови? Кто торгует с РФ?
Где эти все нацжены?
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Собрание в бывшем колхозе. На повестке дня - приватизация земельных участков.
Председатель описывает все ее выгоды:
- Теперь каждый из вас получит пай! Тут тянет руку тракторист Вася.
Председатель:
- Тебе что, Вася, что-то по сути не ясно?
- Да нет, по сути все ясно. Но есть вопрос.
- Задавай!
- Зачем это слово "х**" в "пай" переименовали?
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система "паїв" -наглядно..
коли ринок землі відсутній і земля то-не твоя,а міфічна "народна"
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хоч буде ринок, хоч не буде---землі у городянина не було і не буде. Але ж земля це достояніє нації? чи не так? а селюки отримають по 20-30кіл зелені, бо працювать вони там ніколи і не бажали, а от продати, те шо на шарка впало--то да.
хрен усім, за землю буде нова революція, ось побачите.
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После такого провала во внешней политике этой власти нельзя доверять ни экономику, ни сельское хозяйство.
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Все правильно, самый эффективный собственник - частный. Давно пора по максимуму все приватизировать.
В США и Европе даже военные заводы частные.
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Брехня. Во Франції доля державного сектору 57%.
Справа не в тому приватна чи державна власність, а в тому щоб приватні і державні підприємства були РІВНОПРАВНІ, нормально функціонував ринок і діяли антимонопольні закони. Коли у нас державні підприємства нерівноправні з приватними, відсутня конкуренція, і держпідприємства функціонують в антиринкових умовах, звісно вони будуть менш ефективними.
Приватизувати в наших умова держвласність - то прихований дерибан залишків державної землі, нерухомості і матеріальних цінностей що залишилось. Продали ось Укртелеком в приватні руки, він що розквітнув там? Порізали кабельну інфраструктуру на кольоровий металобрухт, позвільняли працівників, повідключали стаціонарні телефони скрізь і кінців не знайдеш. Так буде і цією приватизацією. Реальні ринкові закони і корпоратизацію держпідприємств ця влада обіцяє не раніше 2021 року (і ще невідомо які будуть ці закони), а прихватизація - ось вона, вже.
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Отличный пример - Укртелеком.
Предоставитель проводной связи, которая 30 лет назад была единственная связь, а сейчас умирает во всем мире. Кому он нафиг нужен тот Укртелеком? Ну максимум 10% от него может работать (телефонная связь на организации), а остальное ДОЛЖНО быть порезано на металлолом.
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Аха, аха. AT&T чи Дойчетелеком чомусь досі непогано себе почувають, пропонують різні послуги на кабельній інфраструктурі і просувають безпровідні послуги, а наш "ефективний власник" не знайшов кращого виходу ніж здати інфраструктуру на металобрухт і звільнити кваліфікований персонал. Згадайте, як штучно гальмувалось 4G (а зараз 5G), щоб позбутись рожевих окулярів про ефективність приватних бариг.
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Дойчетелеком потеряли огромную долю рынка, если в 90-х они были монополистами то теперь небольшой игрок среди других акул.
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Не звезди!
Там и государственной собственности более чем предостаточно!
На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов - Цензор.НЕТ 6117
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Все продадут и Беня все деньги себе на счета выведет. А Украина останется в жопе! с кредитами и без предприятий при помощи которых можно вернуть гос долг потому что их приватизируют или Олигархи или иностранцы! Думали ниже падать не куда??? Беня с Украиной сделает то, что сделал с ФК Днепр - обанкротит и уничтожит!
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обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет/ не перерезать же ленточки на проданной украинской земле, проданных построенных украинцами заводов.Проданных зеленскими - шефирами-менделями и прочими слугами командированного в воюющую Украину для мародёрства Коломойского.
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Порошенко вообще все хотел прихватизировать.
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А что же Порошенко не прихватизоровал то за пять то лет?
А ЗЕлёное жлобье ещё и пять месяцев не просидело а уже ВСЁ готово Бене в хайло засунуть!
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Продолжатели "потужных реформ" откусывают то, до чего могут дотянуться. А тут еще земля на подходе, которую опасались трогать более осторожные предшественники. Такими темпами тем, кто придет после и воровать будет нечего, только отжимать, да людишек на органы разбирать. Почти 30 лет успешного дерибана завершаются, до закрытия проекта осталось недолго.
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