 Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Як повідомляється, Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації президента Володимира Зеленського в травні, коли новий президент України шукав визнання і підтримки з боку Вашингтона. Ця інформація містилася в опублікованій доповіді інформатора американської розвідки.

Через місяць Трамп через Пенса попередив Зеленського про можливу затримку в наданні допомоги США, якщо з боку України не буде більш агресивних дій у боротьбі з корупцією. А до того часу, після телефонної розмови, українська влада вже мала розуміти, що заходи з боротьби з корупцією мають охоплювати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Гантера, пише видання.

Водночас наближені до Пенса чиновники наполягають, що він не знав про наміри Трампа тиснути на Зеленського заради компромату на Байдена.

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Але, як пише видання, один з головних радників Пенса був присутній під час розмови 25 липня. І Пенс, за словами чиновників, мав отримати доступ до розшифровки стенограми протягом кількох годин після розмови.

Крім того, наближені до Пенса чиновники стверджують, що він вирушив до Варшави на зустріч із Зеленським 1 вересня, імовірно, не прочитавши або не повністю ознайомившись зі стенограмою телефонного дзвінка. Саме там він повідомив президенту України про те, що фінансова підтримка США Україні може бути припинена через недостатні зусилля країни щодо боротьби з корупцією. Він також передав розчарування Трампа тим, що, на його думку, Європейський Союз робить недостатньо для надання допомоги Україні. Однак на той момент Зеленський уже був ознайомлений з вимогами Трампа.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.