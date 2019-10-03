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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3025) Трамп (2097) Пенс (73)

 Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп неодноразово використовував віцепрезидента Майкла Пенса з метою чинити тиск на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Як повідомляється, Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації президента Володимира Зеленського в травні, коли новий президент України шукав визнання і підтримки з боку Вашингтона. Ця інформація містилася в опублікованій доповіді інформатора американської розвідки.

Через місяць Трамп через Пенса попередив Зеленського про можливу затримку в наданні допомоги США, якщо з боку України не буде більш агресивних дій у боротьбі з корупцією. А до того часу, після телефонної розмови, українська влада вже мала розуміти, що заходи з боротьби з корупцією мають охоплювати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Гантера, пише видання.

Водночас наближені до Пенса чиновники наполягають, що він не знав про наміри Трампа тиснути на Зеленського заради компромату на Байдена.

Також читайте: "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні

Але, як пише видання, один з головних радників Пенса був присутній під час розмови 25 липня. І Пенс, за словами чиновників, мав отримати доступ до розшифровки стенограми протягом кількох годин після розмови.

Крім того, наближені до Пенса чиновники стверджують, що він вирушив до Варшави на зустріч із Зеленським 1 вересня, імовірно, не прочитавши або не повністю ознайомившись зі стенограмою телефонного дзвінка. Саме там він повідомив президенту України про те, що фінансова підтримка США Україні може бути припинена через недостатні зусилля країни щодо боротьби з корупцією. Він також передав розчарування Трампа тим, що, на його думку, Європейський Союз робить недостатньо для надання допомоги Україні. Однак на той момент Зеленський уже був ознайомлений з вимогами Трампа.

Читайте: У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151840
 
 
 Топ коментарі
 
трамп давил зелю своим пенсом, шедеврально же.
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Короче...Трам ложил своего ПЕНСА на мнение нашего солнцеликого великана ЗЕню))

Це перемога!))) Да 73% дурников?))
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Ничего вы в большом искусстве не понимаете. Человек готовил инструмент чтобы на рояле Бетховена сыграть. А вы ...
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Просто Кива подумал о ЗЕне...
И не сдержал свои грешовные страсти))))
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трамп давил зелю своим пенсом, шедеврально же.
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Трамп был против отставки Луцыка. А Зеленский его не оставил. Ослушался, значит. На давление даже целого Трампа не поддался.
Такие моменты нужно немедленно конвертировать в политическую выгоду для Украины. Особенно сейчас. Но очень по-умному.
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Не поддался? Трамп далеко, а каломойский под боком. Поскольку зеля трус, он сделал то, что ему приказал каломойский. А Трампу попытался лапши на уши навешать. Разрывается, бедненький, между враньем и враньем. ПерЗЕдент, блд.
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А чим ще як не пенсом? Хоча можна пенсом не тільки давить....
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Короче...Трам ложил своего ПЕНСА на мнение нашего солнцеликого великана ЗЕню))

Це перемога!))) Да 73% дурников?))
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Кива тоже использовал своего ПЕНСА!)))
Это мощный ответ Траму!))))
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У меня вопрос: Готов ли Зеленский выдать Коломойского на запрос ФБР? Если мне скажут, что Украина не выдаёт своих граждан, то я могу послыть смело нах. При последнем обмене пленными Украина выдала своих граждан россии, включая подозреваемого в деле МН17.
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Как же гармонично ты придумываешь дебильные вопросы и дебильные ответы на них же! Я просто наслаждаюсь. : )
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Пациенты дурдома тоже считают что их врач - не нормальный.
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Мериканці скубуться між собою, а у Моніки рояль тріщить. Лоха Трамп використав як захотів, з усіх боків. Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5509
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тут интересная ситуация.

внутри Украины Зеленскому так везло все это время, что буквально все играло ему на руку. и уход от публичных высказываний по острым вопросам, и явный непрофессионализм, и команда не поми из кого кое-как собранная, и даже заигрывания с рашей/рыгами и пр. совершенно обратную картину мы имеем с Зеленским на международной арене. каждый шаг - провал, катастрофа, в крайнем случае оплеуха или пощечина. и тут невольно вспоминается афоризм про то, что можно всех (в данном случае в Украине) обманывать, но недолго. отсюда и турборада, и небывалая активность самого Зеленского.

сколь веревочке не виться, а конец будет...
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Ну, так вже й "...з усіх боків...", там спеціалізація, або піаніст, або Монік. Правда, під час останнього кантакту він трохи захлинувся і ще не відкашлявся, але "...он бистро учітся..."
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а зюзя використав Киву, щоб давити одноокого змія
в кожного свої можливості
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Ось бачите що буває коли хтось задає тон політики за допомогою струка і рояля, а не традиційним способом ведення дипломатії.
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Трамп, так би мовити, намагався Зеленському "пропхати свій проект у Попенгагені"... Щоб "посадити шкіряне деревце миру"... Для цього він "підкрадався з чорного ходу"... Тобто "робив тиловий маневр"... І "переводив засоби на тіньовий рахунок"... "Підключав input/output девайс до заднього USB-входу"... Вони десь там "їли ковбасу з іншого боку"... Але, як бачимо, без скандалу не обійшлося - бо "лисий шпигун прокрався в темряві у підземний комплекс"...
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Фу, ты...
Прчитал - трамп использовал пенис, чтобы давить на зеленского
Хотя, и не сильно я ошибся Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2157
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у всякому разі, зюзя виглядає, як придавлений пенісом
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ЗЕне последнее время прилетает ПЕНСАМИ со всех сторон!))))
Он у нас МОЩНЫЙ ПОЛИТИК МИРОВОГО УРОВНЯ!))))
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Ой.., как неудобно то,открытым текстом .. .Надеюсь зеля уйдет в декрет.
Навсегда.
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Тётя Рима- вашего вову Трампуют в туалете Пенсом Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7146
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Вподобайка, якщо у першу секунду замість "Пенса" теж прочитали щось інше Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3622 ))))
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нашёл кого цитировать - придука- предателя. предал раз, предаст и дважды.
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Хто лише в нього пенісом не давив - і Трамп, і Путін. Але Зеленський усім відімстив - задавив пенісом рояль. Новий сюжет для порнофільма: Гідрант і рояль.
Режисер - Зеленський, в головній ролі - Зеленський.
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Трамп неодноразово використовував пеніса, щоб тиснути на Зеленського
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Трамп, так би мовити, намагався Зеленському "пропхати свій проект у Попенгагені"... Щоб "посадити шкіряне деревце миру"... Для цього він "підкрадався з чорного ходу"... Тобто "робив тиловий маневр"... І "переводив засоби на тіньовий рахунок"... "Підключав input/output девайс до заднього USB-входу"... Вони десь там "їли ковбасу з іншого боку"... Але, як бачимо, без скандалу не обійшлося - бо "лисий шпигун прокрався в темряві у підземний комплекс"...
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Коротко і всеосяжно, майже як тост "будьмо"
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пляааа! узеленка на развод ещё не подала? Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 137
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Трамп настаивает на борьбе с коррупцией - молодец. Зе пытается бороться - тоже молодец.
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Ну, вам, пацакам, чем хуже Украине, тем лучше.
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не нам, а вам, пацакам, чем хуже Украине, тем лучше.
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есть два "но". Трамп настаивает на борьбе с одним конкретным "коррупционером". Моника коррупцию уже победила, все коррупционеры сидят, а кто не сидит - тот уважаемый бизнесмен и крупный инвестор.
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нету ни одного но. он настаивал на борьбе с коррупцией вообще. и не называй петю моникой.
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Хріново, коли на фоні великої політики та війни, купа бариг вирішують свої власні проблеми.
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