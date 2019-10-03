 Рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено до кінця року, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"До кінця цього року рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено", - підкреслив Кличко. За його словами, в цьому його запевнили підрядники робіт, з якими він спілкувався вчора.

Він зазначив, що у зв'язку з будівельними роботами наступного тижня на вихідних буде перекрито рух транспорту проспектом Перемоги. Над проспектом буде встановлюватися ключовий проліт мосту, і на це знадобиться два-три дні.

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Невирішеним залишається питання п'ятого цеху заводу Більшовик, який поки перешкоджає будівництву одного із запланованих проектом з'їздів.

"Але впевнений, що до літа наступного року ця розв'язка буде вже на 100% працювати", - додав мер.