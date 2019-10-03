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 Київські новини
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Все про:Київ (6546) Кличко (731) ремонт (553) Шулявський міст (9)

 Рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено до кінця року, - Кличко

Шулявський шляхопровід відкриють для проїзду транспорту до кінця 2019 року, а повністю реконструкцію планується завершити до літа наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"До кінця цього року рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено", - підкреслив Кличко. За його словами, в цьому його запевнили підрядники робіт, з якими він спілкувався вчора.

Він зазначив, що у зв'язку з будівельними роботами наступного тижня на вихідних буде перекрито рух транспорту проспектом Перемоги. Над проспектом буде встановлюватися ключовий проліт мосту, і на це знадобиться два-три дні.

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Невирішеним залишається питання п'ятого цеху заводу Більшовик, який поки перешкоджає будівництву одного із запланованих проектом з'їздів.

"Але впевнений, що до літа наступного року ця розв'язка буде вже на 100% працювати", - додав мер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151838
 
   
 Топ коментарі
 
Выборы мэра надо каждый год проводить. А то и раз в полгода. Глядишь тогда на Окружной десяток таких развязок появится как Шулявка.
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А он сам хоть смотрел, что там сделано на данный момент, там, как говорится, еще свинья не валялась, а он до конца года. Рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено до кінця року, - Кличко - Цензор.НЕТ 4397
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Торжественно откроют и тут же закроют на ремонт. Обещание выполнено!
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Выборы мэра надо каждый год проводить. А то и раз в полгода. Глядишь тогда на Окружной десяток таких развязок появится как Шулявка.
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А он сам хоть смотрел, что там сделано на данный момент, там, как говорится, еще свинья не валялась, а он до конца года.
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Торжественно откроют и тут же закроют на ремонт. Обещание выполнено!
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Там є нюанс: вони відкриють лише прямий проїзд, скоріше за все, а з'їзди будуть потім добудовувати
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Може бути і таке, але це буде точно сприйнято як відверта брехня з боку Кличка, а в наступному році вибори мера.
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да нифига там не реконструируют до конца года! как только зебилы влезли в киевские дела, тот мост перестали строить. там даже рабочих днем нет, а еще пару месяцев назад круглые сутки *******.
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петюнин утырок уже 1 стеклянный мост "построил"....
не каждый может смотреть в завтрашний день..(с)педалик.
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там с лета никакой движухи нет, подельник Кличка Микытась уже с деньгами на Мальдивах чалится, ведь в Украине его ждет СИЗО.
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віталя, ти пішки пройди до метро від зупинки гт, ця довбана компанія хай хоч стежки зробить козині!
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Только что проезжал мимо шулявки, тишина как на кладбище)
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО АГИТИРУЕТ ЗА СЕБЯ, КАК ЗА КАНДИДАТА НА ПОСТ МЕРА КИЕВА.
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