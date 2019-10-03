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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5837) спрощенка (8)

 Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати

Верховна Рада відмовилася скасувати ухвалення законопроєктів №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати відмовилися ухвалювати постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1053-1)". За цю постанову проголосували 102 народні депутати.

Також парламентарії відмовилися ухвалити постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1073)". За цю постанову проголосували 108 народних депутатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних РРО, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків під час придбання товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151836
 
 
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Типова поведінка зекоманди та зевиборців... Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 7550

Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 3679

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Радуйтесь, они сделали ФОПов вместе...
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типичный зелебобик в розовых очках. ожидание <> реальность.
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Ivory правильный задал вопрос, и что теперь бабушкам делать ?
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Мне отвечали , типа они не входят в эту группу.
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Сразу видно убогого зелебобу))
А стоимость кассового аппарата, его обслуживание, отчетность, кодификация всего товара в РРО. Это "бояться нечего"??
Не говоря уже о огромных штрафах за нарушения, которые при желании всегда можно найти.
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Відразу ж видно, що ти зебіл і віриш у казку про чесного підприємця !
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Я давно вже говорив, але повторю ще раз. Українські підприємці (в хорошому сенсі цього слова) дуже ефективні і несуть загрозу крупному капіталу, який створений на основі кримінальної приватизації, організованої паном Кучмою та іншими "красними директорами", комсомольстким активом та гопотою 90-х. Малий і середній бізнес України увесь час перебував і перебуває під тиском олігархії, бо при послабленні його "клани" потраплять у конкурентне середовище, де зразу отримають фіаско. А тепер, увага!(С) Де обіцяна боротьба з олігархією і підтримка малого бізнесу? Її нема. Натомість маємо "чесні" правила у вигляді РРО і штрафів для ФОПів і перетасовку олігархів у колоді. Це маркер Всенародно Обраної Влади. Нарід, не існує Голоборотька, не існує слуг народу - вас нає..ли. Святкуймо!
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"малий бізнес" в Украине работает практически весь "в тени". Налогов с него нет.
Поэтому какая им еще "підтримка"? Хотят поддержки - пусть работают легально, с налогами и белой отчетностью.
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А чому не почали з олігархів, як було обіцяно? Ойц, я й забув, що олігархію вже подолано. Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати - Цензор.НЕТ 9901
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олигархи дело в том что платят налоги, как раз. Ты копейку из Украины на офшор не выведешь не уплатив налогов. Да, там укрывательство от налогов в крупных размерах, но то уже другой уровень проблемы и решить ее не так просто.
Офшоры разрешены во всем мире, и в Еворпе и в США, используются для минимизации налогов и рецепта как их убрать - пока нет. Даже Трамп использует офшорные компании для минимизации налогов.
А вот работа за "черный нал" и уход от налогов через фалшивых ФОПов - это как раз во всем мире решено и тут все проще. Украина просто перенимает опыт западных стран.
И вообще, в США, Европе основной источник налогов - это мелкий и средний бизнес. А в Украине наоборот - они все работают "вчерную". Пора это исправлять.
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Олигархи. Ну не знаю, офшоры там и прочее. Ну давайте глянемк примеру кто больше всех возмущается, "Розетка" и "новая почта". Достаточно крупные как по мне организации, не знаю за "розетку" как там у них всё, а вот новая почта, каждое отделание это на месте оформленный чепешник. Тоесть это организация состоящая с офиса который руководит тысячами частных предпринимателей. Правильно ли это? Да, законы у нас драконовские, и одни делают вид что платят налоги по закону, а другие, что их принимают. При этом это огромнейшая коррупционная клоака. И государству на самом деле достаются крохи от этого всего движняка.
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ФОПів покарали за те, що занадто слабо фапали на Моніку.
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А вообще классика, ГОВОРИЛИ БУДЕМ БОРОТЬСЯ С МОНОПОЛИЯМИ И ОЛИГАРХАМИ А БОРЮТСЯ С ФОПами!! ВОТ ТАКАЯ ОНА НОВАЯ ВЛАСТЬ!!
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в этом есть какой то и плюс!
можно наказывать зебилов фопов которые выбрали себе это
первых проверить можно этих
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Лично я вижу токо один выход в данном случае и он называется массовый протест! но если люди не вйдут то как всегда их будут нагибать и грабить! ВСЕ ТАК СКАЗАТЬ В РУКАХ ЛЮДЕЙ!! Выйдут законы отменят не выйдут... открывайте кошельки и платите!!
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є ще один вихід..
десяток (а навіть кілька)торговців ПОРЯД (у якиих не масовий клієнт) об"єднуються і працюють через один касовий апарат..БЕЗ ПРОБЛЕМ..
тоді "торгова націнка" на касовий буде мізерною
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ну так согласно закона это не разрешено т.е. один который с аппаратом он будет легальным а другие значит все будут не легальными, а если они не легальны то зачем им быть ФОП а если они уйдут в черную то им начхать на кассовый аппарат есть он или нет!!
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Якого закону? Що ти мелеш? Як би це було не законно, то вже б давно на цьому сиділо стадо "рєшатєлєй"!
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кассовый аппарат регистрируется в налоговой на конкретного налогоплательщика!!
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чергові вітання Зе біляткам! ви це зробили ,вчергове, разом
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мені нічим. от тепер чмирити Зе бобіків на ринках наша справа! тож спасібо Вовочці за це Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати - Цензор.НЕТ 2169
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Продавец должен выдать покупателю чек вместе с проданным товаром! Должен, и точка. Не зависимо от годового оборота и его, продавателя хотелок. Законы правильные и необходимо как можно быстрее запускать их в жизнь.
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Ну да, наличный левак мимо кассы это же святое всех порохоботов, амбарная книга ПР не даст соврать.
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А вообще классика, ГОВОРИЛИ БУДЕМ БОРОТЬСЯ С МОНОПОЛИЯМИ И ОЛИГАРХАМИ А БОРЮТСЯ С ФОПами!!

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Да, оригинальненько. И как закон быстренько приняли, бюджетные труженники.
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Даже Ленин во время войны додумался до НЕПа, а эти , ленинцы по национальности, даже своего кумира не читают.
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Олігархи з усіх боків законами і адвокатами обложились, а ФОПи беззахисне і безправне бидло яке треба різати, доїти і стригти, згідно тисячолітньої ідеології співплеменників нашого гідранта. Хоча ФОПи самі собі обрали долю, власним голосуванням.
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Правильно вводить кассовые аппараты и «выводить бизнес из тени» или нет, это еще посмотрим.
Но ясно одно - налоговая нагрузка увеличится, а это приведет к росту цен НА ВСЕ - бизнес в убыток работать не будет.
В конечном итоге за эти авантюры зебени заплатит КАЖДЫЙ.
Зробили це разом??? Жрите не обляпайтесь
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Зеляди сейчас очень напоминают кацапов, которые искренне радовались уничтожению товаров, за которые кто-то (ну не этот же саратовский нищеброд) уже заплатил.
До них пока не дошло, что в конечном итоге платить будут все равно они.

Потом дойдет, но не причина, а только следствие.
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да цены вырастут, на некоторые товары и услуги. Так и должно быть. Товар должен включать в себя налоги.
А на некоторых товарах просто средний и крупный бизнес (рестораны, турагентства, интернет-магазины) станут меньше зарабатывать т.к. не смогут прикрываться фальшивыми ФОПами.
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бред сивой кобылы!! никто меньше зарабатывать не станет, токо конкуренция есть тот механизм который уменьшает доходы бизнеса! так что бизнес просто нарисует новые цены с учетом стоимости касс и учетом платежей за обслуживание касс, а так как конкуренции нет или она минимальна особенно в малых городках и селах то люди просто будут платить то что им нарисует бизнес!!
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конкуренция есть. при слишком высоких ценах люди просто не будут покупать
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правильно если ФОП не сможет продавать с новыми ценами он просто закроет магазин!!
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І піде в центр зайнятості, а що він дарма кілька років ЄСВ в бюджет платив?
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если ты живешь в крупном городе миллионике то для тебя нет проблем я с тобой согласен а что делать тем кто живет в районом центре и у них единственный ФОП на всю улицу!!
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В районном центре единственного ФОПа не может быть. Есть села совсем маленькие, где один магазин, но у него конкуренты автолавки, и часто не одна. У меня дедушка с бабушкой жили на хуторе, где вообще не было магазина. Не выгодно его было там держать на 10 домов. И вокруг было штук 10 таких хуторов. Ездили автолавки постоянно. Кто-то у одних брал, кто-то у других. И заказывать у них можно было. Чеков, кстати, у автолавок не было. А даже если бы и были, им боятся нечего. Правительство интересуют только те, у кого оборот больше 1 миллиона в год.
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я же не говорю что если магазин последний закроется то все люди умрут, да найдут выход теже автолавки! но спроси у людей они будут в восторге от того что их последний магазинчик закрылся!!
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Стане заробляти менше, хоча б за рахунок зменшення (зубожіння) клієнтури.
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бизнесс себе в убыток работать не будет НИКОГДА!! а если считаешь что ФОПы дохера зарабатывают то почему бы тебе не стать ФОПом!!
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Ідеальний варіант:
1000000/12=83333,33грн на місяць
83333,33*0,2=16666.67грн на місяць виручка
16666,67 - ХХХХ.ХХ грн єдиний податок + ЄСВ
- ХХХХ.ХХ грн оренда
- ХХХХ.ХХ грн комуналка
= АЛІГАРХ!!!
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ФОПы закрывайтесь и все в тень!Работайте фна фрилансе как физические лица. Это единственный выход, что бы остаться независимым от этих молодых "рехформаторов". Пусть доят свои 73%.
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торгові кіоски на фрілансі ?
ЦЕ ЯК ? ))))))
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Євробляхери змгли організуватись і натиснути?

ФОПИ не можуть ?
ну то їх доля така...(
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Проблема в зеленой быдломассе. Когда говорили что надо платить налоги, они радостно фапали, думали что будут грабить каких-то "олигархов", чтобы им, быдлу, сделать дешевле коммуналку.
А тут вдруг оказалось что налоги должны платить ВСЕ, а не только олигархи.
Да, во всем цивилизованном мире налоги - это святое, их платят все. А за работу "вчерную" или штрафуют или садят.
Получите и распишитесь.
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По наглым ухмылкам можно определить порохоботов (с)
О да! Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати - Цензор.НЕТ 6047 Вчера в маршрутке один зебоб возмущался - "за што мы галасавали, мне урезали зарплату! Раньше была 10 тысяч, а тут пришла на карточку *уйня какая-то!". Так и не сказал сколько. Сижу довольно довольно лыблюсь и замечаю, что не я одна))
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Не дай бог еще ЛОХто МСЛ закроют то где обнал проводить?
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Я-то выплатил. А вот магазины, которые работают без чеков, и имеют обороты больше 1 миллиона в год - не платят. И нельзя сказать, что у них дешевле, чем в суперах. Не дешевле, часто даже дороже.
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ФОПы Килю Азирова додавили, а этих сморчков - и подавно додавят.
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все дуже правильно. враження, шо тут одни торгаши , которіх корячит от слов, а по безналу работаете?
сколько раз покупая чего нить --тебе тупо отказівают в чеке. то кончились, то я тут реализатор. чек должзен відаваться тупо впереди товра, без каких либо требований и просьб
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На мокшандии точно так же давили малый бизнес, пока совсем не задавили. В итоге остались одни олигархи со своими магазинами и без конкуренции. Зебобы-ФОПы уже поняли, что выбрали на свою голову.
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