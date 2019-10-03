 Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати відмовилися ухвалювати постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1053-1)". За цю постанову проголосували 102 народні депутати.
Також парламентарії відмовилися ухвалити постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1073)". За цю постанову проголосували 108 народних депутатів.
Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних РРО, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків під час придбання товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.
А стоимость кассового аппарата, его обслуживание, отчетность, кодификация всего товара в РРО. Это "бояться нечего"??
Не говоря уже о огромных штрафах за нарушения, которые при желании всегда можно найти.
Поэтому какая им еще "підтримка"? Хотят поддержки - пусть работают легально, с налогами и белой отчетностью.
Офшоры разрешены во всем мире, и в Еворпе и в США, используются для минимизации налогов и рецепта как их убрать - пока нет. Даже Трамп использует офшорные компании для минимизации налогов.
А вот работа за "черный нал" и уход от налогов через фалшивых ФОПов - это как раз во всем мире решено и тут все проще. Украина просто перенимает опыт западных стран.
И вообще, в США, Европе основной источник налогов - это мелкий и средний бизнес. А в Украине наоборот - они все работают "вчерную". Пора это исправлять.
можно наказывать зебилов фопов которые выбрали себе это
первых проверить можно этих
десяток (а навіть кілька)торговців ПОРЯД (у якиих не масовий клієнт) об"єднуються і працюють через один касовий апарат..БЕЗ ПРОБЛЕМ..
тоді "торгова націнка" на касовий буде мізерною
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Да, оригинальненько. И как закон быстренько приняли, бюджетные труженники.
Но ясно одно - налоговая нагрузка увеличится, а это приведет к росту цен НА ВСЕ - бизнес в убыток работать не будет.
В конечном итоге за эти авантюры зебени заплатит КАЖДЫЙ.
Зробили це разом??? Жрите не обляпайтесь
До них пока не дошло, что в конечном итоге платить будут все равно они.
Потом дойдет, но не причина, а только следствие.
А на некоторых товарах просто средний и крупный бизнес (рестораны, турагентства, интернет-магазины) станут меньше зарабатывать т.к. не смогут прикрываться фальшивыми ФОПами.
1000000/12=83333,33грн на місяць
83333,33*0,2=16666.67грн на місяць виручка
16666,67 - ХХХХ.ХХ грн єдиний податок + ЄСВ
- ХХХХ.ХХ грн оренда
- ХХХХ.ХХ грн комуналка
= АЛІГАРХ!!!
ЦЕ ЯК ? ))))))
ФОПИ не можуть ?
ну то їх доля така...(
А тут вдруг оказалось что налоги должны платить ВСЕ, а не только олигархи.
Да, во всем цивилизованном мире налоги - это святое, их платят все. А за работу "вчерную" или штрафуют или садят.
Получите и распишитесь.
О да! Вчера в маршрутке один зебоб возмущался - "за што мы галасавали, мне урезали зарплату! Раньше была 10 тысяч, а тут пришла на карточку *уйня какая-то!". Так и не сказал сколько. Сижу довольно довольно лыблюсь и замечаю, что не я одна))
сколько раз покупая чего нить --тебе тупо отказівают в чеке. то кончились, то я тут реализатор. чек должзен відаваться тупо впереди товра, без каких либо требований и просьб