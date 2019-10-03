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 Політика України, За кордоном
  2013  53
Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (443) Рада Європи (214) судова реформа (874) Вища рада правосуддя (264) ВККСУ (334) Пейчинович-Бурич (2)

 Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського

Рада Європи стурбована можливим прийняттям Верховною Радою законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (№1008), що передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного суду і зміни в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП).

"Ми із занепокоєнням звернули увагу на проєкт закону №1008. У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку, розміщеному на сайті Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек зазначає, що досягнення незалежної, ефективної та професійної судової системи, якій довіряє громадськість і яка відповідає на її потреби, є частиною зобов'язань, які взяла на себе Україна, коли вступала до Ради Європи.

"Ми повністю визнаємо свободу Української держави продовжувати впровадження реформ. Водночас найбільш важливо, щоб це ґрунтувалося на досягненнях реформ, впроваджених для того, щоб відповідати стандартам Ради Європи та міжнародним стандартам", - підкреслює Пейчинович-Бурич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати судової реформи демонструють позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, - Рада Європи

Як зазначила генсек, прийняття в першому читанні проєкту закону №1008 направлено саме на внесення змін у систему дисциплінарної практики і кар'єру судді. У той же час запропоновані зміни до законодавства повинні відповідати Європейській Конвенції про права людини, практиці Європейського суду з прав людини, принципам незалежності судової влади, викладеним у рішенні у справі "Олександр Волков проти України", та відповідним рекомендаціям Ради Європи.

Пейчинович-Бурич підтримала заклик Комітету міністрів Європи в повній мірі використовувати практичний досвід і знання експертів Ради Європи в цьому питанні.

"Ми повністю готові надати органам влади України будь-які висновки експертів, підтримку та аналіз, які можуть бути необхідні щодо законопроєкту №1008 і в більш загальному контексті з розробки та впровадження нового законодавства або інших заходів, що впливають на незалежність і функціонування судової системи та прокуратури", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, 12 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується внести зміни в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП) і скоротити кількісний склад Верховного суду.

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Пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які займали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року. Відповідні зміни будуть внесені в закон про очищення влади.

У законі про судоустрій і статус судді пропонується закріпити скорочення кількісного складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, уточнити, що ВККС буде колегіальним органом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151835
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилам піхуй. У них Портнов законы пишет.
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Зебилы привели к власти парня из народа! Как в Венесуеле!
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та ну! шо ви таке кажете!
не може людина з таким клованським досвідом не розбиратись у судовій реформі!
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нам гейропа не указ!! и пендосы тоже! я правильно сказал, владимир владимирович?
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нет, бобик, все правильно с отчеством.
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Просто надо знать анекдот, тогда вопросов по отчеству не будет.
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Так это же он просто процитировал зебила!
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Тоді, коли це вигідно - то указ, коли ж ні, - то ні. Типова поведінка професійних маніпуляторів.
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ну так вы это сделали вместе - на тебя не угодишь)))
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Зато тебе парашенко был люб при любом раскладе Запада о нем.
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та ну! шо ви таке кажете!
не може людина з таким клованським досвідом не розбиратись у судовій реформі!
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Монику в главные тренеры по футболу, и Украина чемпион мира!
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Зебилы привели к власти парня из народа! Как в Венесуеле!
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а знаете почему? я считаю, что это от нежелания брать на себя ответственность. каждый день, за каждый поступок, всю жизнь. так хочется, чтобы сложные вопросы порешал кто-то другой... тогда в крайнем случае можно сказать, что это он виноват.
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Для тех, кто-то не читает дальше заголовка, может подумали, что Зедента и его команду похвалили. Нет, ткнули носом.

"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008.
В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы."

Источник: https://censor.net.ua/n3151835
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це якщо припустити, що зебілам потрібна незалежна судова система
а вона їм потрібна?
ги
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Расчитываешь судьей стать, пожизненно, с судейской пенсией?
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Вопросом на вопрос - попалился ты со страной проживания )
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"Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.
В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом."
__________________
А что здесь не так, не пойму?
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здесь явная попытка ловить рыбку в мутной воде. после "реформ" будут требовать время для оценки эффективности. будут говорить: "что же вы хотите? КС только что заново сформирован, дайте ему пару лет поработать. он себя еще покажет...", а на выходе будет ЗЕРО. и так с любым реформированным органом. вместо того, чтобы в Раду выбирать нормальных людей, профессионалов, ввести минимальные требования к депутату, предлагают сократить число депутатов. т.е. если "реформа" будет проведена пропорционально, то качество Рады не изменится, может даже ухудшиться из-за нехватки депутатов для разработки и обсуждения законов.
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пора гнать уже эту зЕленую Монику сраной метлой. Зелебобики, как вам там, всё нравится пока или уже "ой"? Предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 1022
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Зелебобикам нравится. Они же думать не умеют. Это завтра им будет худо, но провести причинно-следственные связи между "сегодня" и "завтра" они не в состоянии.
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Очевидно этого уважаемого генсека все устраивает в судебной системе Украины. А почему? Потомучта он здесь не живет.
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согласен с вами - но все можно делать по разному - это не значит шо плохо как это делает моника
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Судебные-чины так независимы что независимы даже от ЗУ и КК Предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 5213

Повешать их всех на крестах по трасе Киев-Москва через каждые 4 метра.
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На трассе Киев-Одесса, и кресты здесь не к месту. С остальным - согласна
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У МЕНЯ ПРОСТОЙ ВОПРОС - А ХОТЬ ШО ТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО? СУДЯ ПО ПОСТУПКАМ ,НЕ ПО СЛОВАМ ,А ПО ФАКТУ - НЕТ
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Какой там ЕС?
Андрейка Портнов знает, как рулить!
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Европейцы защищают свой миропорядок. И в Минске и в этом случае...
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Європейці хочуть "по закону" ..Буква в букву..

Так "по закону" робив судову реформу Пєтя..
але
Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 6077
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к "Пете" у Европы никаких претензий не было. наоборот, было понимание и одобрение. и дело не в самом "Пете", а в том, что и как делалось, когда "Петя" был президентом.
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К Пете есть претензии у украинского народа - это очевидно даже слепым
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1.Дерибан Гонтарєвою банківської системи.
2.Котли завдяки"кадрам " Порошенко Гелетею і Муженко.
3.Дерибан в"Укроборонпромі"
4.прикривання кумом Порошенко Луценко всх Схем в дерибані бюджетку України..
а)
Б)
В)...
....
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1. До Гонтаревої претензцї у Коломойського 2. Котли, завдяки Коломойському і Хомчаку. 3. 4. "Дерибан" в "укроборонпромі" і бюджеті? Хотілось би не кацапські побрехеньки, а факти. Бо "свинарчуків" виправдали і Коломойський вважає їх героями. "Роздерибанений" бюджет? Хтось чув претензії від нової влади з цього приводу? https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2019/ Каломет, давай далі. Тільки з фактами.
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тю... т.е. я так понял, что к Порошенко у тебя вопросов нет, а есть к Гонтаревой, Луценко, Гелетею... неудивительно, что против Порошенко не возбуждено ни одного дела по перечисленным тобой "вопросам".
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Дела расходятся со словами. Хотя, уже для кондитера это не грех...
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не знал шо Зеленский еще и кондитер... Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 6213
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Генсек зазначає, що досягнення незалежної, ефективної та професійної судової системи, якій довіряє громадськість і яка відповідає на її потреби, є частиною зобов'язань, які взяла на себе Україна, коли вступала до Ради Європи.

При Порошенко такого не було..

або ПНХ ,Пейчинович !
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Вас уже с отменой депутатской неприкосновенности кинули - кинут и сейчас Без лоха жизнь плоха
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Генсек отмечает, что достижения независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которой доверяет общественность и которая отвечает на ее потребности, являются частью обязательств, которые взяла на себя Украина, когда вступала в Совет Европ
_______________________.

Вообще-то Рашка тоже в Совете Европы, но у них суды по сути являются карательными органами, действуют строго по указке власти. И ничего, Совет Европы не лезет к ним с указаниями. Наоборот, облизывает только так, вон в ПАСЕ вернули на ура безо всяких условий. И когда ЕСПЧ признает приговоры или решения российских судов незаконными, Рашка их все равно не выполняет и никаких проблем. А Украину уже задолбали со своими требованиями.
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раз європа критикує знач стадо зелених слуг прийме то не читаючи!
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Прикриють "безвіз", та нахрін він потрібен? Зате, зможуть їздити в крим, на камчатку, в мацькву
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Не смешите, зеле и его куратоту бене нужны независимые суды???
Каже тогда Приват отжать назад, вы подумали?
Негодяи и так обложили бенечьку со всех сторон (расследования ФБР, арест имущества в Лондоне), волки позорные, он опух бедный с голодухи.
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первая ласточка, готовьтесь к отмене безвиза
вы за это голосовали, 73 ((
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