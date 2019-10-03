 Поліцейський на смерть збив велосипедиста на Кіровоградщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Кіровоградської області.

"Подія сталася в місті Олександрія 2 жовтня близько 21.30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2.ст. 286 Кримінального кодексу України. В межах провадження тривають всі необхідні слідчі дії, в тому числі дослідження про наявність вмісту алкоголю в крові водія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час чергування в ДТП на Полтавщині загинула патрульна поліцейська Фетч

З місця події вилучено речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування. Про подію також повідомлено ДБР.