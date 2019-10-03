 Поліцейський на смерть збив велосипедиста на Кіровоградщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Кіровоградської області.
"Подія сталася в місті Олександрія 2 жовтня близько 21.30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2.ст. 286 Кримінального кодексу України. В межах провадження тривають всі необхідні слідчі дії, в тому числі дослідження про наявність вмісту алкоголю в крові водія.
З місця події вилучено речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування. Про подію також повідомлено ДБР.
как скот на гужевых - ночью едешь и АААА, "едет" упырек на автопилоте(сам спит, а лошадь везет его домой) без каких либо "катафотов".
2. ти часто їздиш? ну і шо за велосипунів мона сказат(и)ь то?
Чо ваще сперечатись через очевидне?
Може і винен службовець, але я би і 2 до одного не поставив шо там було без "обоюдки"(як по нашому?)
Ну і плюс - привіт Автодору, може ями об.їжджав один із двох "героїв" новини - чо тут сратись, га?