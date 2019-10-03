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 Поліцейський на смерть збив велосипедиста на Кіровоградщині, - Нацполіція

У місті Олександрія (Кіровоградська область) співробітник поліції збив велосипедиста, який пізніше помер у лікарні від травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Кіровоградської області.

"Подія сталася в місті Олександрія 2 жовтня близько 21.30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2.ст. 286 Кримінального кодексу України. В межах провадження тривають всі необхідні слідчі дії, в тому числі дослідження про наявність вмісту алкоголю в крові водія.

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З місця події вилучено речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування. Про подію також повідомлено ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151833
 
 
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эти умники так гоняют, что скорее всего полицейский невиновен.
как скот на гужевых - ночью едешь и АААА, "едет" упырек на автопилоте(сам спит, а лошадь везет его домой) без каких либо "катафотов".
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Ітіть-калатить, так це у всьому пішоходи та велосипедисти винні. А мєнт, ні-ні, ні в якому разі. Він же порядок охороняє. Наче ніхто й не вчив ПДР та відповідальність за керуванням транспортним засобом.
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1. п.р.и.п.у.с.к.а.ю.
2. ти часто їздиш? ну і шо за велосипунів мона сказат(и)ь то?
Чо ваще сперечатись через очевидне?
Може і винен службовець, але я би і 2 до одного не поставив шо там було без "обоюдки"(як по нашому?)
Ну і плюс - привіт Автодору, може ями об.їжджав один із двох "героїв" новини - чо тут сратись, га?
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В харькове на перекрестке где зайцева людей переехала(6 полос на секунду). Ездят малолетние утырки на задних колеса в междурядье на сплошной. Номинанты на дарвина. Все может быть, может велосипедист и неаметен был ибо слышком узкий профиль на дороге, а если еще и в черном
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поліція не працює,навіщо їм це...а скільки лиходіїв летають на байках та зарядженних авто?? вулиці основні поробили ну а ті піддали газу і шо цікаво камер досі нема які б фіксували правопорушення!! та штрафи по 10 т.
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закон для авакана не дійсний...та його підлеглих...
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Я тут недавно переходив по "зебрі", а повз мене пролетів "красавчик" з телефоном біля вуха і не збавляючи швидкості. При тому що, інші загальмували, але у красавчика була вільна смуга.
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ну, товаришу. ви мало не "був правий". обережніше. Ясно шо він би сів, але у вашого кота би новий хазяїн не з.явився. Принаймні такий шо на Цензорі може писати настільки грамотно та з любов.ю до нашої з вами країни, найкращої вна світі цілому(зпоряджає "кравчучку").
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