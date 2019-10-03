 Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю в ефірі Радіо НВ повідомив експредставник у ТКГ у Мінську, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.
"Те, що сталося цими днями, - величезна помилка, яка межує зі злочином. Легке ставлення до таких речей може призвести до того, що українці розраховуватимуться за це кров’ю, а війна з Росією може перетворитися на конфлікт усередині держави та серйозну політичну кризу в Україні.
Те, що було запропоновано ще місяць тому Кремлем, - перебріхана формула Штайнмаєра. Лист, у якому ці пропозиції були викладені Франком-Вальтером Штайнмаєром, міністром закордонних справ Німеччини, і Лораном Фабіусом, міністром закордонних справ Франції, був документом на трьох сторінках, який складався з кількох блоків і лише частиною цього документа були питання, пов’язані з періодом виборів і впровадженням закону про особливості місцевого самоврядування. Це лише 10% всього тексту", - повідомив він.
За словами Безсмертного, починаючи з осені 2015 року, про неї вже ніхто нічого не говорив, адже після обговорення цього питання міністрами закордонних справ у листопаді 2015 року вони дійшли висновку, що без вирішення проблеми безпекового блоку говорити про вибори зарано: "Наступною мала бути реалізація принципу обміну військовополоненими. Далі мала йти процедура демілітаризації та демобілізації, вирішення питання так званих незаконних військових формувань. Після цього - соціально-гуманітарний план, а лише потім проблема політичної стабілізації і виборів".
"Те, що зараз питання виборів вирване з контексту, свідчить про те, що Росію в принципі не цікавить питання виведення збройних сил. Їх лише цікавить, щоб в Україні хтось підписався під словом "вибори", а далі все закрутиться. Лавров не випадково проговорився, що їх цікавить схема Придністров'я, ця ж схема була використана в Грузії та Нагірному Карабасі.
Причин бити на сполох у цій ситуації більш ніж багато. Так, відповідно до норм та правил ОБСЄ вибори не можуть відбуватися на території, на якій перебувають регулярні війська. До моменту, коли буде проведено процес демілітаризації, будь-які вибори на цій території не можуть бути такими, що відповідають нормам та правилам ОБСЄ. Але треба розуміти різницю в тлумаченні норм ОБСЄ Росією і Європою. Думка ОБСЄ Росію мало цікавить, і ми бачили ситуацію в ПАРЄ, невже хтось сумнівається, що в ОБСЄ інша ситуація?
Українській стороні в цій ситуації потрібна була тактика, яка б дозволила утримати ситуацію під контролем. Потрібно було говорити про програму відселення, соціально-гуманітарну проблематику на Донбасі і в Криму і це дозволило б тримати ситуацію та ключовий меседж. Але наші "поводирі" поплили. І Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив ту стратегію, з якою йшов Зеленський", - сказав він.
"Але в таких умовах для нас зараз головне - втриматися від вуличного протистояння. Якщо зараз сколихнуться регіональні місцеві ради, то ситуація буде дуже погана. Я не заздрю нинішньому політичному керівництву, яке буде весь цей процес стримувати. Запущена дуже небезпечна для України річ. Кремль розраховує на те, що українська влада, проковтнувши наживку під назвою "формула Штайнмаєра", спричинить внутрішній конфлікт, а далі - скільки територій втратить Україна - це вже питання бажання Путіна. І оце та річ, яку не можуть осягнути як Зеленський, так і люди навколо нього. Але вся відповідальність за ситуацію лягає на президента України. Це його команда та ініціатива. Грати президента і бути президентом - дві великі різниці", - резюмував Безсмертний.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".
До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.
Теперь Зеля добровольно согласился выполнить минские, причем сразу по выборам. И ответственность РФ там не прописана. Офигеть.
"проведение выборов под присмотром ОБСЕ" - это легализация рос.войск и их ввод в правовое поле Украины.
(а может гов.лошадь и права?)
Ищите кому выгодно.
А давайте поговоримо про капітуляцію. Поки що не про повну, на щастя.
Лише "трошки" про енергетичну. Бо у відносинах із Росією, саме з енергетики й починається капітуляція.
Якщо пам'ятаєте - державний Центренерго, після того, як туди зайшов менеджмент від Коломойського, почав закупівлі вугілля з раіссі. Здавалось, що це вже повний капець, червона лінія, дно. Що нема куди ще нижче впасти. І… Лише здавалось.
Маємо новий прецедент, що загрожує нам не лише фінансовими втратами. І не лише черговим прикладом справжнісінької торгівлі на крові. А загрожує колапсом всієї енергетичної галузі. Це для початку. А взагалі загрожує входженням в руській мір.
Але спочатку трошки ретроспективи.
З листопаду 15-ого року струм з Росії ми не купували. Тобто, з 15-го року Україна стало зменшувала енергетичну залежність від північної кироакії. І к 19-ому року звела цю залежність майже нанівець.
І для нас це питання було принциповим. Не тільки у розрізі торгівлі з агресором. Енергетична незалежність є однією з умов для інтеграції в загальноєвропейську енергетичну систему, що унеможливило б будь-який вплив раіссі на нашу енергосистему. Ми добудовували нашу Незалежність.
А що ж ми маємо на-тепер, всього за п'ять місяців нового президента і всього за три місяці нового уряду?
З подачі Геруса, який є лобістом Коломойського, а за сумісництвом - головою комітету ВР з питань енергетики, Україна починає імпорт електроенергії (порядку 20%) з раіссі та Білорусі (що майже те саме, оскільки їх енергосистеми поєднані, а сама Білорусь - лише придаток раіссі).
Тобто замість того, щоб вирішити питання - як зробити так, щоб ми самі виробляли більше електроенергії, що дало б ще й додаткові робочі місця, податки, зростання ВВП, пан Коломойський фактично дарує все це нашому ворогу.
Навтомисть наші ТЕС та АЕС будуть вимушені зменшувати обсяг виробництва, цілком можливо, що деякі ТЕС зупиняться взагалі, купа людей лишиться без роботи. Не тільки енергетики, а й шахтарі - бо в разі зупинки ТЕС купувати вугілля буде нікому.
А імпортувати енергію з РФ буде така собі "Юнайтед енерджи", пов'язана самі вже здогадалися з ким. Так-так, з тим, хто володіє феросплавними заводами і має «рожеву мрію» у вигляді дешевої електроенергії.
Тепер давайте перелічимо та підсумуємо все що маємо.
1. Постачання вугілля з РФ.
2. Постачання електроенергії з РФ. Що тягне за собою:
3. Торгівлю на крові
4. Пряме спонсорування ворога
5. Важіль у руки ворога для шантажу держави у зимовий період.
Ну і як тут забути підписану днями "формулу Штанмайера", що дає:
6. Важіль у руки ворога при обміні полонених та визволенні заручників й взагалі ставить під питання існування України, як єдиної унітарної держави.
Але свідки злочинного Маздамер-мінус, тобто Роттердам+ можуть радіти.
Нема більше роттердаму та прозорих закупівель. Нема прозорого ціноутворення для підприємств. Нема вугілля від клятих Капіталістів, а є посконний-православний від північних братушок, тобто тітушок. А тепер ще й ватна електроенергія.
І у пана коломойського все добре - "кадило крутиться, баблишко мутится". Свої фірми знов на потоках. Свої заводи отримують дешеву електроенергію. Своя фірма почала імпортувати електроенергію з Росії. А що там буде з Україною, з їх підприємствами, з людьми - та кого ж це хвилює? І кого хвілює, що ми будемо робити, коли раісся таки натисне на важіль енергетичного шантажу - правда ж?
І глядячи на все це складається враження, що зацікавлених осіб це не тільки не хвилює, а навіть навпаки - радує, що таким і був план. План капітуляції України перед РФ. Чого РФ не змогла добитися військовим шляхом за п'ять років при минулий владі - при теперішній вона добилася лише за кілька місяців.
І що це по вашому є, як не справжнісінька здача інтересів держави по всіх фронтах?
ДумайТе.
https://tverezo.info/post/103760
А были ли у Украины какие то интересы?
А может это фантазии одного лидера, а интересы были такие же как у рассейки - воровать, воровать и воровать?
Обидно же!
В россии все воруют, и некоторые наворовывают, а в Украине низзя - демократия!
* * *
Страна неоднородная.
Есть те, кто хотят жить лучше и есть те, кто хотят жить по русски.
Если порошенко подписал предательство минское, так какого **я зеленский идёт той же дорогой, ещё хуже?
Он же олень идёт по граблям порошенко.
Эту формулу вообще тогда на*** послали, а эти вытянули и веселятся.
А вот стратегию Порошенко вы - да, уничтожили. Причем тТЫ то сделал совместно с Беней и Зелей.
гореть вам всем за это в аду. Синим пламенем.
Закон об особом статусе означает переход к федерализации Украины, энергично проталкиваемой Путиным с 2014 года
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным как минимум с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб.
Самі ку...ви підписали формулу Штайнмаєра", п"ять років нічого не робили, люди весь цей час гниють в катівнях Лугандона а ти, Романе, збурився, як холодний самовар, підвиваючи Порошенку. Ні сорому, ні честі, б...дь!Ще питання: Що завадить відмовитись від "формули", якщо Росія не ввімкне на окупованих територіях українське ТВ, не передасть контроль над кордоном, не забере звідти своїх радників, війська і техніку?
А цього нічого вона не зробить. От тоді і "поговорім" хто що "здав".Чи тобі більше до вподоби порошенківські трюки з "вимиканням табло" у ВРУ, протягуванням" відповідного "путінського" Закону, розриви гранат під Радою і нові жертви?
Де ти, Романе, тоді був ????І ще. Возня Порошенка має своє пояснення: в тюрму не хочеться а тому треба себе зробити політичною жертвою "націоналістичного крила" (як ми всі швидко забули, хто "утилізував" саме патріотичне ополчення в Іловайському "котлі", яке він сам і створив). І Облради Галичини вже "голосують" за його гроші...Мотиви і дії Порошенка зрозумілі. А тобі це для чого? Невже так хочеться крові в Україні? Чи ти розраховуєш, що тоді "випливеш"? Так, ми тоді всі "випливемо". А де-хто "спливе" в російських катівнях. Де лише вас, істориків вчать і чому?Невже ви не бачите, що Порошенку геть наср...ти на Україну?
І коли за його президентства в суспільстві і політичних лідерів було розуміння того, що масові протести - це і є мета Путіна, то у теперішніх ( пороВшивих) будь-які моральні запобіжники знято: нехай протести, кров, війна, демарші облрад, нехай навіть крах Майдану і Незалежності аби лишень не сісти до в"язниці.
Оце і є весь патріотизм Порошенка. Не бачите цього? Ну то тоді нехай вам всім повилазить"!
ибо запретили стрелять в данецких, патамушта не отдадут заложников.
ты шо захотел купить 30 за счет 300??
ну ты не дебилоид??
или ты зеленоид??
Никакая тюрьма Порошенко не грозит и никто никогда его не посадит.
Все доносы Портного в ДБР вроде того, где он попытался обвинить Порошенко в госизмене, потому что он послал военные катера из Одессы в Мариуполь или начал военную операцию на Донбассе, в результате которой две трети территории были освобождены от боевиков и перешли под контроль Украины,не имеют, естественно, никакой судебной перспективы.
Никаких других обвинений против него, кроме портновских бредней нет.
Так что успокойтесь.
А к начавшимся протестам он вообще не имеет отношения. У нас триста тысяч людей, прошедших через фронт. Неужели вы думаете, что они согласятся на капитуляцию перед Россией и не будут протестовать против предателя, играющего сейчас роль президента Украины?
что ента смертная гнида несет по тв каналам - вот енто цирк на дроте.
недавно изгалялся на тв зик про судебные дела , которые должны быть открыты против укрармии за банбардировку бамбаса.
и пенсии немедленно все вернуть за 5 лет.
и киевская власть далжна была вывезти всех с бамбаса перед началом войны, иначе суд оон.
короче дебилоид еще тот.
друг кучмы.
Какой торпедный удар ?
Эти формулы и т.п. просто имитация каких то действий на требования ЕС с обеих сторон.
В итоге ничего не поменяется, что с формулой что без, абсолютно ничего.
рф в очередной раз скажет-наших войск там нет и никогда не было, поэтому выводить нам нечего. Вы хотели выборы-проводите, мешают террористы-ну так договаривайтесь с ними чтоб пустили. Украина в очередной раз скажет-мы там не можем ничего проводить т.к. там войска рф которые нас ближе чем на 1 км не подпускают. Вот и всё. К чему эти зрады, торпеды и т.п. ?
Там кто то реально проталкивает Монике кремлевские сценарии.
Нет, происходящее - не ошибка. Ошибка, граничащая с идиотизмом, - отдать власть бене и его деревянным солдатам. Остальное - следствие выбора идиотов.
и не хотите принять простую мысль - он не дурак, он - ПОДЛЕЦ,
которого купил путя за конкретный шкурный интерес для зели, шифера, бени и прочих криворожских и днепровских евреев..)))
как только вы глянете на ситуацию с ЭТОЙ стороны - так ВСЕ становится на СВОИ места
и проявляется АБСОЛЮТНО ЛОГИЧНАЯ КАРТИНА
))))))))))))))))))))