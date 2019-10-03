 Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю в ефірі Радіо НВ повідомив експредставник у ТКГ у Мінську, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

"Те, що сталося цими днями, - величезна помилка, яка межує зі злочином. Легке ставлення до таких речей може призвести до того, що українці розраховуватимуться за це кров’ю, а війна з Росією може перетворитися на конфлікт усередині держави та серйозну політичну кризу в Україні.

Те, що було запропоновано ще місяць тому Кремлем, - перебріхана формула Штайнмаєра. Лист, у якому ці пропозиції були викладені Франком-Вальтером Штайнмаєром, міністром закордонних справ Німеччини, і Лораном Фабіусом, міністром закордонних справ Франції, був документом на трьох сторінках, який складався з кількох блоків і лише частиною цього документа були питання, пов’язані з періодом виборів і впровадженням закону про особливості місцевого самоврядування. Це лише 10% всього тексту", - повідомив він.

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За словами Безсмертного, починаючи з осені 2015 року, про неї вже ніхто нічого не говорив, адже після обговорення цього питання міністрами закордонних справ у листопаді 2015 року вони дійшли висновку, що без вирішення проблеми безпекового блоку говорити про вибори зарано: "Наступною мала бути реалізація принципу обміну військовополоненими. Далі мала йти процедура демілітаризації та демобілізації, вирішення питання так званих незаконних військових формувань. Після цього - соціально-гуманітарний план, а лише потім проблема політичної стабілізації і виборів".

"Те, що зараз питання виборів вирване з контексту, свідчить про те, що Росію в принципі не цікавить питання виведення збройних сил. Їх лише цікавить, щоб в Україні хтось підписався під словом "вибори", а далі все закрутиться. Лавров не випадково проговорився, що їх цікавить схема Придністров'я, ця ж схема була використана в Грузії та Нагірному Карабасі.

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Причин бити на сполох у цій ситуації більш ніж багато. Так, відповідно до норм та правил ОБСЄ вибори не можуть відбуватися на території, на якій перебувають регулярні війська. До моменту, коли буде проведено процес демілітаризації, будь-які вибори на цій території не можуть бути такими, що відповідають нормам та правилам ОБСЄ. Але треба розуміти різницю в тлумаченні норм ОБСЄ Росією і Європою. Думка ОБСЄ Росію мало цікавить, і ми бачили ситуацію в ПАРЄ, невже хтось сумнівається, що в ОБСЄ інша ситуація?

Українській стороні в цій ситуації потрібна була тактика, яка б дозволила утримати ситуацію під контролем. Потрібно було говорити про програму відселення, соціально-гуманітарну проблематику на Донбасі і в Криму і це дозволило б тримати ситуацію та ключовий меседж. Але наші "поводирі" поплили. І Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив ту стратегію, з якою йшов Зеленський", - сказав він.

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"Але в таких умовах для нас зараз головне - втриматися від вуличного протистояння. Якщо зараз сколихнуться регіональні місцеві ради, то ситуація буде дуже погана. Я не заздрю нинішньому політичному керівництву, яке буде весь цей процес стримувати. Запущена дуже небезпечна для України річ. Кремль розраховує на те, що українська влада, проковтнувши наживку під назвою "формула Штайнмаєра", спричинить внутрішній конфлікт, а далі - скільки територій втратить Україна - це вже питання бажання Путіна. І оце та річ, яку не можуть осягнути як Зеленський, так і люди навколо нього. Але вся відповідальність за ситуацію лягає на президента України. Це його команда та ініціатива. Грати президента і бути президентом - дві великі різниці", - резюмував Безсмертний.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.