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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (145) Укрзалізниця (818) Укрпошта (73) Криклій (24)

 Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям, - Криклій

Стратегічні об'єкти залишаться з часткою держави не менше 50% + 1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що часткова приватизація "Укрзалізниці", "Укрпошти" та низки інших стратегічно важливих підприємств стане можливою після набуття чинності нового закону, який Верховна Рада прийняла 2 жовтня. Зокрема, цим законом скасували перелік стратегічних державних підприємств, які не можна приватизувати.

"З переліку об’єктів виключили Укрпошту та Укрзалізницу. Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитись грошима, а інвестори матимуть змогу модернізувати підприємства", - підкреслив Криклій.

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Міністр зазначив, що стратегічні об'єкти залишаться з часткою держави не менше 50% + 1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Мінінфраструктури планує продати частину акцій Укрпошти та Укрзалізниці приватним компаніям, - Криклій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151830
 
 
 Топ коментарі
 
хороший тамада и конкурсы веселые
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Кременчугский НПЗ имел долю государства 51% что не помешало рейдерам из Привата во главе с Кало,мойсим и Корбаном захватить завод полностью имея ОДНУ акцию. Теперь никто даже разбираться не хочет, как получилось что у них оказалось 95% на их офшорах.
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Кременчугский НПЗ имел долю государства 51% что не помешало рейдерам из Привата во главе с Кало,мойсим и Корбаном захватить завод полностью имея ОДНУ акцию. Теперь никто даже разбираться не хочет, как получилось что у них оказалось 95% на их офшорах.
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Виявилося що, й нові обличчя не мають поняття, як реформувати соціально-економічні відносини. Вони, як і попередники здатні тільки продавати спадщину. Вся та ж сама совкова номенклатура, тільки нова генерація.
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ЗІ: це підтверджує що, в Україні немає реально нових бізнесменів. Всі існуючі живуть тільки за рахунок близкості до чиновників, які кришують та перерозподіляють ресурси.
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к гадалке не ходи - Коломоичу продадут
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У Коомийського немає стільки вільного бабла купити все..
Іноземці мають куди більше...
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эээто то что останется потом Украине!
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Либертарианцы устроили тотальную распродажу страны.
73%, последними с молотка уйдут ваши трусы и носки.
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вірніше буде====Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці"своїм друзям.
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це мало що змінить...

Лише прихід приватного власника(інше питання,чи на Укрпошті це припустимо) дозволяє появу Ринку.
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Читаем между строк - Это не значит, что их продадут с молоткаИсточник: https://censor.net.ua/n3151830. Продадут как Укртелеком даже не на аукционе. Т.е. покупатель известен, цена определена и пох, что это стратегические предприятия. Блин, как алкаш срезает дома газовую колонку, чтобы похмелиться.
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понеслась распродажа госсобственности Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям, - Криклій - Цензор.НЕТ 2020
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Pocta i zeleznodorogi jest odni iz vaznix strategisceskix objektov dolzny byt dlia strani ecio enregetika ,oboronka drugyje nevazno.Smex beriot kogda dumajet sto vot investoru budet modernizirovat,nicego oni nebudet delat budet zakrivat pocty i uvolniat liudej
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