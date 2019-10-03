 Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Спікер Разумков вилучив з порядку денного на сьогодні постанову про створення ТСК "Про розслідування діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 14-19 роки". Запитав на фракції, хто прийняв таке рішення, і отримав таку відповідь: - Рішення ухвалено Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ. Не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ? Але тепер здогадуюся, що якщо Гонтареву і Ко ухвалено рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не переживати", - заявив Дубінський.

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