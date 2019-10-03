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 Політика України
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Все про:МВФ (581) НБУ (499) Гонтарева (333) Разумков Дмитро (221) Офіс Президента (117) Дубінський (7)

 Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський

З порядку денного засідання Верховної Ради вилучили питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 2014-19 роки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Спікер Разумков вилучив з порядку денного на сьогодні постанову про створення ТСК "Про розслідування діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 14-19 роки". Запитав на фракції, хто прийняв таке рішення, і отримав таку відповідь: - Рішення ухвалено Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ. Не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ? Але тепер здогадуюся, що якщо Гонтареву і Ко ухвалено рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не переживати", - заявив Дубінський.

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Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський 01

Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151826
 
 
 Топ коментарі
 
Дуб недавно выпустил ролик шо Петка не посадят.
В коментах просто ад был - возмущенные вопли и визги шо нарот предали и прочие дурацкие стоны.
Как будто из детсада - вы нам пообещали конфетки, но обманули, вернее, выдали половину, но раскромсав упаковку, мы обнаружили внутри говно Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4374
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Дубинський банальний подонок і мразь.
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Подавитесь вы Порохом ,ЗЕблевотные
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У вологих хвантазіях зєлєбобів тюрми ломляться від ув'язнених "корупціонерів". Цікаво, коли вже нарешті реальність проштрикне цю мильну бульбашку по-дитячому ідіотських сподівань...
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Подавитесь вы Порохом ,ЗЕблевотные
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Дуб недавно выпустил ролик шо Петка не посадят.
В коментах просто ад был - возмущенные вопли и визги шо нарот предали и прочие дурацкие стоны.
Как будто из детсада - вы нам пообещали конфетки, но обманули, вернее, выдали половину, но раскромсав упаковку, мы обнаружили внутри говно Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4374
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Дубинський, якщо ти такий чесний і принциповий, то забери в ***** вкрадені ним 16 млрд. і поверни в бюджет Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський - Цензор.НЕТ 1424 шидівська підкладка
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Команда ЗЕ и лично сам ЗЕ, ГОВОРЯТ ОДНО А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ! Это уже доказанный факт! поэтому ждем майдана, по другому их не вразумить и не выкурить!!
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Дубинський банальний подонок і мразь.
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такие комиссарили 100 лет назад..
реинкарнация,бл..
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А кстати, недавно посмотрел/послушал пару роликов, немного почитал комменты - какая ермолка то, думаю, че некоторые пишут о ермолке. Включил опять - обана, Саша напялил черную традиционную шапочку, просто незаметно было что она на голове Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський - Цензор.НЕТ 3434
Вроде он добрый, но добрый альтернативно.
А вот Куницкий, его кореш - полная мразь.
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"100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и борьбы за независимость. Через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. Еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. Сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, снова сбили волну патриотизма, движения в ЕС и НАТО. В кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут."
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Свою корупцию прикрывают МВФ-ом как фиговым листоком. Одназначно в теме и в доле.
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Дуб "зол и даже с лишком но нужно обладать хоть каким либо умишком." Р.Бернс
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Александр, может вам нужно выйти из фракции в знак протеста ?
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Да, да!
Всякие там МВФы - это ж сборище падонков, проплаченных Адским Порошенко!
Но!
Смелый Рыцарь Дубинский, подхватив знамя Леща-Шабунина-Семенченкло, смело идёт в атаку на этот продажный МВФ!
Ура, тавариши!
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Зелених шмаркачів починають все сильніше лупцювати мармизою о бетонну стіну реальності. Жалюгідне і дуже сумне видовище.
P.S. "Я ж казав, що так буде" треба вже в підпис десь закріпити, щоб кожного разу не писати наново...
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курс гривны и овгз- масштабная афера по выводу валюты из страны , /500-600 млн долларов/ . А, все началось с того, что иностранному инвестору разрешили покупку за грн, по ставке 18,0% годовых /"'иностранному'"/, конвертация по 28,15-28,0 Это привело к тому, что при укреплении до 24,15 инвестор получает, при погашении овгз, дополнительный доход при обратной конвертации грн в доллар, в размере 4,0 грн на один доллар ,те из страны легально будет выведено дополнительно -500-600 млн долларов ,и ставка уже не 18,0%, а 29,0% годовых ,простенько и со вкусом!
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