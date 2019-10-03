 Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Спікер Разумков вилучив з порядку денного на сьогодні постанову про створення ТСК "Про розслідування діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 14-19 роки". Запитав на фракції, хто прийняв таке рішення, і отримав таку відповідь: - Рішення ухвалено Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ. Не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ? Але тепер здогадуюся, що якщо Гонтареву і Ко ухвалено рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не переживати", - заявив Дубінський.
В коментах просто ад был - возмущенные вопли и визги шо нарот предали и прочие дурацкие стоны.
Как будто из детсада - вы нам пообещали конфетки, но обманули, вернее, выдали половину, но раскромсав упаковку, мы обнаружили внутри говно
реинкарнация,бл..
Вроде он добрый, но добрый альтернативно.
А вот Куницкий, его кореш - полная мразь.
Всякие там МВФы - это ж сборище падонков, проплаченных Адским Порошенко!
Но!
Смелый Рыцарь Дубинский, подхватив знамя Леща-Шабунина-Семенченкло, смело идёт в атаку на этот продажный МВФ!
Ура, тавариши!
P.S. "Я ж казав, що так буде" треба вже в підпис десь закріпити, щоб кожного разу не писати наново...