 Уряд ухвалив IT-рішення для зниження корупції на митниці, яке коштувало державі 1 грн, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запускаємо систему, яка дозволить дещо знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення коштувало державі 1 грн. Учора ми проголосували його на Кабміні, і розраховуємо запустити протягом тижня", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на базі iDoc створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за визначеною формою з узгодженням визначених людей у центральному офісі. І на боці митниці такі запити прийматимуться лише з цього процесу.
"Ми розраховуємо, що це призведе до різкого зниження таких запитів. А ті запити, які все ж таки надходитимуть, будуть ретельно аналізуватися централізовано, наскільки вони мають підстави, а також як скоро їх можна знімати. Рішення ми запустили на базі iGov/iDoc. Нагадаю, iGov - це волонтерський проєкт, з яким ми колись стукали в усі урядові двері. Тепер же держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проєкти за кілька тижнів і безкоштовно", - зазначив Дубілет.
Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами.
Теперь будет так, ваша заявка на проверку будет внесена в базу через два месяца потому что много заявок и большая очередь.
Так что надо доплатить!
? ні звичайно - бо ти продажне тупе порохоботське чмо
особенно в то месте
те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно сниматьИсточник: https://censor.net.ua/n3151821
Это виток новой коррупции
Зебиля кокса нюхаля... роса умиваляся... уууу шельмэ-бэльмэ...
Так что Зе-бобики вы в очередной раз показали, что являетесь недолекими идиотами, которые просто созданы, для ношения лапши на ушах
И упоротые вы вдвойне потому что вы никогда не проверяете информацию которые запихивают вам в череп
Разработчиком "АйДок" и владельцем прав является компания ТОВ АЙКОР ТЕХНОЛОДЖИ ЕДРПОУ 42339711. Зайдите на сайт прозоро и посмотрите котракты заключенные с этой компанией и убедитесь что поддержка там вовсе не бесплатная!
К сожалению там далеко не все контракты которые заключают наши гос структуры и особенно те которые пользуются своим правом "ложить на всех": АП и Кабмин
Діджиталізація =не їх"коник" )))
Зебилы...что поделаешь?!
Суто Програмний "Фільтр",котрий почне відсіювати "ліві запити" відразу НА ПОРЯДОК зменшить кількість запитів(орієнтувань)...
А ще всі "запити" "падких до заробітку " СБУ-шників почнуть ФІКСУВАТИСЬ -і це для них найстрашніше..
Создание видимости бурной деятельности как роса зебилам
Плата 1 грн. - чистая условность. Просто идет ОТДЕЛЬНЫЙ договор на продажу базового продукта (коробочной версии) за 1 грн. И два доп. договора один - на разработку (под требования требования заказчика) и второй - техническая поддержка. Я работал с такими договорами, сам такие заключал, и знаю о чем говорю
Уж поверьте, договор на тех поддержку они 100% заключили и сумма там 6-7 значная!!!
на Передачу продукту і його впровадження і "обслуговування" -ціни незалежні..Дубілет цей пункт "замовчав..
А не виконаєш, звільнять, або кримінал порушать...тоді, що?
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
Шрек Баблокат
Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Дивно..Як я упустив такого расОвого троля,як Шрек )))))
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка
ось ще мені запропонували :
Scorpman Y
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
Что по Горсовету, пошли вместе, ты впереди, я сзади, начнем борьбу. Усралось?
і не посилай туди,куди самго на поріг не впустять
бо смрід від тебе на кілометр чути
не пи..ди,бо серце встане ! )
лише пердіти..
ДУБІЛЕТ ТАКЕ НЕ СКАЗАВ.
Идут как-то богатый таможенник, бедный томоженник и Баба-Яга
и видят кошелек валяется.
Кто поднимит его?
Его поднимит богатый таможенник, потому что Баба-Яга и бедный
таможенник - выдуманные сказочные персонажи...
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Щоб боротись з корупцією треба мати на це добру волю!!!!!!
У 2008му урядом Тімошенко була розпочата компанія "Контробанда Стоп", за якої надходження до держскарбниці від томожні збільшились ВДЕСЯТЕРО.
Потім керівника Юліної таможні Макаренко Янек ув'язнив і цілий рік вимагав від нього свідчень на Юлю. Він не дав свідчень.
Сколько времени вам требуется для покупки BMW? Российский таможенник:
- Ну три месяца, не меньше.
Беларусский таможенник:
- Да месяцев пять.
Украинский таможенник после минутного раздумья:
- Не менее пяти лет.
- ?
- Да уж очень фирма крупная.
Например, если кассиру поставить камеру которая будет фотографировать каждого покупателя и только после этого открывать кассу, то это несомненно повысит безопасность в магазине, но существенно увеличит время обслуживания одного покупателя. Это и есть - избыточная автоматизация
Здатен демагогічно застосувати у даному випадку "надлишкову автоматизацію"..
так ,це можливо,але МАЛОЙМОВІРНО..
тай у випадку зловживань завжди можна втрутитись..Немає проблеми.
пример из обработки информации с помощью компьютеров привести?
не так давно мелкомягкие купили скайп. в результате этой программой многие перестали пользоваться. знаешь почему? потом что гребаный мелкософт периодически скидывает авторизацию и приходится вспоминать не только логин но и пароль.
идем дальше? делал я ребенку первый паспорт. я гребаную справку о прописке брал 4 раза! ЧЕТЫРЕ **** РАЗА! Весной делал себе id-карту. получил справку один раз. Сверху поступило указание "во избежании некорректных данных". Ввели кучу реестров но летом поступил приказ -дублировать в бумажном виде. и погнали скоросшиватели с надписью "Дело" в сейфе..
При Порошенко такого не було..))))
теперь понятно почему ты нищий
"І трохи про контрабанду, яку знищив Володимир Олександрович:
ПДВ з ввезених в Україну товарів:
план - 211 099 408 000
факт - 184 874 759 655
%вик - 87,6%
Вивізне мито:
план - 438 581 000
факт - 175 244 164
%вик - 40,0%
Ввізне мито:
план - 15 268 430 000
факт - 14 595 132 392
%вик - 95,6%
27,2 мільярди гривень не отримано від митниці з того, що планувалося."
Mason Lemberg
27 вересня
Саботує і "завмерла" "у пошуках виходу".Падіння об"єму очікуване.
2.Є певний "лаг" (місяці) у "імплементації" в реалії управлінських рішень.
3.Мейсон Лємберг -відомий порохобот..БУдь -що від нього,навіть цифри можна сприймати,лише перевіряючи...
Хоча Дубілет молодець в плані рішень, все таки зарубіжна освіта в плані розвитку і бізнесу дає своє, але я думаю там скоро обріжуть всі його починання.
"Потрудитесь изъясняться яснее - кто на ком стоял?"