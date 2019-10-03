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Все про:Кабмін (3178) корупція (2584) митниця (572) Дмитро Дубілет (20)

 Уряд ухвалив IT-рішення для зниження корупції на митниці, яке коштувало державі 1 грн, - Дубілет

Кабмін проголосував за IT-рішення, яке допоможе знизити корупцію на митниці.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо систему, яка дозволить дещо знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення коштувало державі 1 грн. Учора ми проголосували його на Кабміні, і розраховуємо запустити протягом тижня", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на базі iDoc створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за визначеною формою з узгодженням визначених людей у центральному офісі. І на боці митниці такі запити прийматимуться лише з цього процесу.

"Ми розраховуємо, що це призведе до різкого зниження таких запитів. А ті запити, які все ж таки надходитимуть, будуть ретельно аналізуватися централізовано, наскільки вони мають підстави, а також як скоро їх можна знімати. Рішення ми запустили на базі iGov/iDoc. Нагадаю, iGov - це волонтерський проєкт, з яким ми колись стукали в усі урядові двері. Тепер же держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проєкти за кілька тижнів і безкоштовно", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами.

Читайте: Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Уряд ухвалив IT-рішення для зниження корупції на митниці, яке коштувало державі 1 грн, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151821
 
 
 Топ коментарі
 
Это что ж вы творите?! Обрекаете на голодную смерть семьи коррупционеров!
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дебіл ! ти знаєш що таке iGov / iDoc ? де беруть таких тупих у порохоботи ?
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дебіл ти знаєш скільки банків (а також корпорацій) в Україні використоаують цю систему
? ні звичайно - бо ти продажне тупе порохоботське чмо
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Это что ж вы творите?! Обрекаете на голодную смерть семьи коррупционеров!
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Это цирк для тех кто не в теме для зебилов!!!
Теперь будет так, ваша заявка на проверку будет внесена в базу через два месяца потому что много заявок и большая очередь.
Так что надо доплатить!
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дебіл ! ти знаєш що таке iGov / iDoc ? де беруть таких тупих у порохоботи ?
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е***б*н ты хоть статью читал тупоголовое???
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зеДебил увидел знакомые слова iGov/iDoc и решил, что читать не обязательно
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дебіл ти знаєш скільки банків (а також корпорацій) в Україні використоаують цю систему
? ні звичайно - бо ти продажне тупе порохоботське чмо
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Оо Боже... откуда ж ты такое дебилковатое вылезло... точно астрологи обьявили неделю бздебилов!
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ти тупий для початку Українську мову вивчи ! чи вас тупих наймають в днр/лнр .. серед бомжів?
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говноед обосрался... не твое собачье дело что мне учить скот зебильный!
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москалюка ..попалилася ))) таке ж вчора заявляв пушилін - от ти і тварина (( а вчити прийдеця гавнюк - бо скоро ти не зможеш без знання Української мови ні хліб купити ні свій любимий стекломой)))
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нє, за формульою русіш-швайнмаєра *****, яку підписав Зє!білко, всьому поголов'ю малоросії тра переходити на лугандонський діалєкт йєзіка
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Порохохудоба яка працює в інтернеті на 99% кацапське лайно, воно не знає української мови.
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Не гоните на повстанцев Новоросии, Зеля скоро награды им начнет вручать.
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зебилное чмо решило что безплатное приложение искоренит коррупцию?
особенно в то месте
те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно сниматьИсточник: https://censor.net.ua/n3151821

Это виток новой коррупции
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я читав ..на відміну від тебе ! - тепер чмошники з сбу - будуть рошен с..ти - а не бізнес доїти
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Зебиля читаля... но зебиля не поняля...
Зебиля кокса нюхаля... роса умиваляся... уууу шельмэ-бэльмэ...
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Та песдякулам головне в свій висер слово "зебіли" вставити... Думати їм не обов'язково!!😂😂
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Я работаю в Айти сфере и получше вашего осведомлен. Не может стоить разработка и поддержка программного продукта 1 грн. Программисты тоже люди и им кушать хочется. Иногда системы разрабатываются энтузиастами, но потом, они не поддерживаются в виду узкой специализации такого продукта. А система такого уровня обязательно требует технической поддержки, дальнейшей модернизации, поскольку законодательство постоянно меняется и нужны новые бизнес-процессы, документы.....
Так что Зе-бобики вы в очередной раз показали, что являетесь недолекими идиотами, которые просто созданы, для ношения лапши на ушах
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Ти хіба розетки ремонтуєш на рошен - айті сфера ти тупа
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Все таки вы упоротые - я это знаю, но каждый раз меня это почему то удивляет.
И упоротые вы вдвойне потому что вы никогда не проверяете информацию которые запихивают вам в череп
Разработчиком "АйДок" и владельцем прав является компания ТОВ АЙКОР ТЕХНОЛОДЖИ ЕДРПОУ 42339711. Зайдите на сайт прозоро и посмотрите котракты заключенные с этой компанией и убедитесь что поддержка там вовсе не бесплатная!
К сожалению там далеко не все контракты которые заключают наши гос структуры и особенно те которые пользуются своим правом "ложить на всех": АП и Кабмин
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да кстати. еще не забудьте заплатить за простой контейнера в таможенной зоне... там не дорого примерно 50уе сутки!
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Порохоботи ,здається нікуа не зрозуміли..

Діджиталізація =не їх"коник" )))
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а зебилоиды в очередной раз обосрались на красивом слове не понимая что будет!
Зебилы...что поделаешь?!
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Ты статью читало, или тебе достаточно знакомых слов iGov/iDoc и "диджитализация"?
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придуркам..

Суто Програмний "Фільтр",котрий почне відсіювати "ліві запити" відразу НА ПОРЯДОК зменшить кількість запитів(орієнтувань)...

А ще всі "запити" "падких до заробітку " СБУ-шників почнуть ФІКСУВАТИСЬ -і це для них найстрашніше..
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Діджиталізація - о!! Ya ! Ya ! Дасишь фантасишь.
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Катание по ушам для тупого быдла, т.е. зебобиков.
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при свині порошенку таке б було не можливим !
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согласен, так не лохотронили не то что при Порошенку так не лохотронили даже при януковичу!
Создание видимости бурной деятельности как роса зебилам
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Про 1 грн. это *******!
Плата 1 грн. - чистая условность. Просто идет ОТДЕЛЬНЫЙ договор на продажу базового продукта (коробочной версии) за 1 грн. И два доп. договора один - на разработку (под требования требования заказчика) и второй - техническая поддержка. Я работал с такими договорами, сам такие заключал, и знаю о чем говорю
Уж поверьте, договор на тех поддержку они 100% заключили и сумма там 6-7 значная!!!
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погоджусь..
на Передачу продукту і його впровадження і "обслуговування" -ціни незалежні..Дубілет цей пункт "замовчав..
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Иногда организации (особенно бюджетные) сами просят мол нам нельзя проводить суммы больше такой то...., мол нельзя ли показать продажу на вот такую сумму, а остаток как то разбить на другой период.... Мы обычно оформляли продажу по минимальной стоимости продукта (поскольку разработчиком были не мы то по стоимости нашей закупки), а остальное оформляли отдельными договорами на разработку (иногда и ее дробили на части) и поддрежку(сопровождение). А поскольку ТОВ АЙКОР ТЕХНОЛОДЖИ имеет права на АйДок, то они и продали за 1 грн. параллельно на словах договорившись о солидной сумме за поддрежку (просто ее нужно провести позже)
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То все бла-бла-бла. Перед цим вже розганяли корупціонерів, в результаті вони всі відновилися, отримавши компенсацію.Потім знищували корупцію, результатмаємо що надходження від таможні різко впали, коли перестали всі "варавать і мародьорить" Корупціонери точно не пропадуть, підсовуючи на голосовання рішення в "1" грн, от задумайся, хто ІТ шникам оплатив роботу, чи не корупціонери , га ? Чи хочеш сказати голосувальники знают за що вони голосують ? Ні! Просто на таможні сказали що це їм треба і воно классне і красиво розписали . В цілому ж зараз діє деструктивна сила на повалення держави і багато вирішили хапнути наостанок і не відповідати, але вони помиляються-прийдеться відповідати
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Это зрада, огромная зрада всех интересов порохосрани, где распил денег, где вывод денег в офшоры, это кощунство, при порошенко такого не было.
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А якщо команди даватимуть усно?
А не виконаєш, звільнять, або кримінал порушать...тоді, що?
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А чем тогда Зебилы харчуваться будут???
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Корень коррупции в человеческом факторе управления госудасрвом. Чем будет именьше этого фактра, вся информция будет централизованной и авторизованой, тем меньше будет коррупция.Только полный порохобот этого не понимает.
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Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
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почему то порохоботов не волновало, как Петей управлял Фираш и Ахметов.
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Список(поповнюється).
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


Шрек Баблокат
Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Дивно..Як я упустив такого расОвого троля,як Шрек )))))
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка
ось ще мені запропонували :
Scorpman Y
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
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Ну взагалі песдякули це і є ті хитальшики човна ольгінські про які весь час скавчав Порошенко і його банда...
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чума на оба ваших дома!!! Шо на потроха, виблRgok якого і слова не може мовити, шо на Зє!білка-долбодятла, шо вірно служить якомусь там нароту (нарот: *****, УнилаЛошадь, Бурят та син юріста)
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правда, на фонє Зє!біла даже потрох якось здоровіще став виглядати
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Опять ты дура дурная всякое фуфло ЗЕбильное тиснешь! Еще раз тебе, ослица, объясняю, терминалы пустые, работы нет, если что то движется, только в портах на перевалках! Какая там НАХ коррупция??? Оформляю машину на экспорт, дал брокеру 500$, он 300 таможенникам, так же при импорте, они руки мне целуют! Уже все стоИт, сдохло!
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...наверное трудно быть тупому? Все человеческие отношения, включая коррупционные схемы, основаны на передаче информации из одного меств в другое. Тем боле что сами таможеники знают, что контрабанда формируется не на границе, а в кабинетах чиновников.
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Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками, и борются с коррупцией, которая живет только в их безмозглых головах и в телевизоре! Иди в ЖЭК, там за год списали минимум несколько миллионов налево! иди в горсовет, там спиз@ели на дорогах, тепле и воде миллиарды, не заблудишься, это близко! АААА, не пойдешь, сЦишь, там дадут в @бач и пошлют НАХ?
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сходи в синагогу, там раскроют, подрежут, подскажут
Что по Горсовету, пошли вместе, ты впереди, я сзади, начнем борьбу. Усралось?
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не пи..ди ,товариш з гучним ніком,
і не посилай туди,куди самго на поріг не впустять
бо смрід від тебе на кілометр чути
не пи..ди,бо серце встане ! )
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изображаешь из себя хохла73 ? тогда не смрід, а сморід. иди быдло на курсы. видать ты не только усЦалось, но и усралось.
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який довольний хльопчик - он пабєділ карупцію простим ІТ-рєшєнійєм. Ну, пабєділ как в танчіках, тока бєз боя
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чіт-код в інтернетє скачал за 1 грн
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а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
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порохоботи не здатні читати..
лише пердіти..

ДУБІЛЕТ ТАКЕ НЕ СКАЗАВ.
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***** песдякульна ти явно не ольгінське ти з дурки пишеш))
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Загадка:
Идут как-то богатый таможенник, бедный томоженник и Баба-Яга
и видят кошелек валяется.
Кто поднимит его?
Его поднимит богатый таможенник, потому что Баба-Яга и бедный
таможенник - выдуманные сказочные персонажи...
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"... дозволить трохи зменьшити корупцію на митниці...", - каже Дубілєт
_______________
Щоб боротись з корупцією треба мати на це добру волю!!!!!!
У 2008му урядом Тімошенко була розпочата компанія "Контробанда Стоп", за якої надходження до держскарбниці від томожні збільшились ВДЕСЯТЕРО.
Потім керівника Юліної таможні Макаренко Янек ув'язнив і цілий рік вимагав від нього свідчень на Юлю. Він не дав свідчень.
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Социологический опрос таможенников СНГ.
Сколько времени вам требуется для покупки BMW? Российский таможенник:
- Ну три месяца, не меньше.
Беларусский таможенник:
- Да месяцев пять.
Украинский таможенник после минутного раздумья:
- Не менее пяти лет.
- ?
- Да уж очень фирма крупная.
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Есть такое понятие "избыточная автоматизация". Это ситуация когда автоматизация какого то процесса тормозит и мешает работе этого процесса.
Например, если кассиру поставить камеру которая будет фотографировать каждого покупателя и только после этого открывать кассу, то это несомненно повысит безопасность в магазине, но существенно увеличит время обслуживания одного покупателя. Это и есть - избыточная автоматизация
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Стрєдок -поорохобот з інтелектуалів..

Здатен демагогічно застосувати у даному випадку "надлишкову автоматизацію"..
так ,це можливо,але МАЛОЙМОВІРНО..
тай у випадку зловживань завжди можна втрутитись..Немає проблеми.
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это касатся только автомтичесих процессов, а не обработки информации с помощью компьютров. Ты спутал круглое с горячим.
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это касается всех процессов автоматизирующих эти процессы
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НЕТ! Обработка информации не подчиняется законам ТАР! Много цифровой информции не бывает!!!!
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ты сейчас пытаешься спорить с человеком который на этом зарабатывает

пример из обработки информации с помощью компьютеров привести?
не так давно мелкомягкие купили скайп. в результате этой программой многие перестали пользоваться. знаешь почему? потом что гребаный мелкософт периодически скидывает авторизацию и приходится вспоминать не только логин но и пароль.

идем дальше? делал я ребенку первый паспорт. я гребаную справку о прописке брал 4 раза! ЧЕТЫРЕ **** РАЗА! Весной делал себе id-карту. получил справку один раз. Сверху поступило указание "во избежании некорректных данных". Ввели кучу реестров но летом поступил приказ -дублировать в бумажном виде. и погнали скоросшиватели с надписью "Дело" в сейфе..
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идем дальше? делал я ребенку первый паспорт. я гребаную справку о прописке брал 4 раза! ЧЕТЫРЕ **** РАЗА! Весной делал себе id-карту. получил справку один раз. Сверху поступило указание "во избежании некорректных данных". Ввели кучу реестров но летом поступил приказ -дублировать в бумажном виде. и погнали скоросшиватели с надписью "Дело" в сейфе..

При Порошенко такого не було..))))
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"ты сейчас пытаешься спорить с человеком который на этом зарабатывает"

теперь понятно почему ты нищий
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Не варто щось намагатися пояснити песдякувальному стрілку холостими)))
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Вот тєпєрь заживьом !

"І трохи про контрабанду, яку знищив Володимир Олександрович:
ПДВ з ввезених в Україну товарів:
план - 211 099 408 000
факт - 184 874 759 655
%вик - 87,6%
Вивізне мито:
план - 438 581 000
факт - 175 244 164
%вик - 40,0%
Ввізне мито:
план - 15 268 430 000
факт - 14 595 132 392
%вик - 95,6%
27,2 мільярди гривень не отримано від митниці з того, що планувалося."
Mason Lemberg
27 вересня
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1 СИстема(корупційна) опирається.
Саботує і "завмерла" "у пошуках виходу".Падіння об"єму очікуване.

2.Є певний "лаг" (місяці) у "імплементації" в реалії управлінських рішень.

3.Мейсон Лємберг -відомий порохобот..БУдь -що від нього,навіть цифри можна сприймати,лише перевіряючи...
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Найбільше питання до Вовіка - нема посадок топ-корупціонерів і режим сприяння для олігархів. Це вирок Вовіку, як президенту
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Як набридло убоге шоколадне скавуління в коментах.
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набридло, пакуй чемодани на ростов зі своїм зелябенею
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То шоколадні невдовзі під автозаки кидатись будуть. Шоколадна свиня покличе.
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на донбасі теж шоколодна свиня кликала безрозумних кидатись під танки, які їхали державну границю брати на контроль ?
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Треба було в Криму боронитись. З цього починати. Чи не так? А наші сцикуни прийняли найзручніше рішення. І Порошенко в тому числі. А в Ілловайську що? Чому за розстріл Майдана ніхто не покараний. Садовнік знав все але суд його відпустив і він втік до МОскви. І тту пєтя в шоколаді. ЧОловіче . Шоколадні не мають ні серця, ні розуму.
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ну наконец то Димочка протолкнул свой проект iGov / iDoc
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Раньше тоже було ІТ рішення, база оцінки куди заносилась оціночна вартість розтаможки, а потім після проведення успішно пропадала з бази......
Хоча Дубілет молодець в плані рішень, все таки зарубіжна освіта в плані розвитку і бізнесу дає своє, але я думаю там скоро обріжуть всі його починання.
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Нифига не понятно.
"Потрудитесь изъясняться яснее - кто на ком стоял?"
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