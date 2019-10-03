 "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні

Про це Трамп сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Україна до нього (приходу до влади президента Володимира Зеленського. - Ред.) була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - сказав Трамп.
Він також заявив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.
"Фактично, Роб Портман подзвонив мені - і немає нікого більш гідного, ніж Роб Портман з Огайо. Він подзвонив і сказав: "Будь ласка, розблокуйте гроші". Я сказав: "Роб, мені не подобається, що США - країна, яка завжди дає гроші, а Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають нам", - сказав Трамп.
Він також повторив, що країни Європи мають допомагати Україні більше, ніж США.
"Україна допомагає Європі і європейці мають допомагати Україні. Вона як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи мусять платити більше, ніж ми", - сказав він.
Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.
12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від Міністерства оборони.
Что ты будешь со всем этим добром делать ?
При Порохе Украину Трамп поддерживал безоговорочно, а этой шайке клоунов никто помогать не будет.
А сейчас - Волкера отозвали, помощь прекратили.
Американцы будут помогать только тем кто строит Украину, а не "новомалороссию".
корупції під орудою самого свиночолого гетьмана у світі.. тількі сліпі не бачать, які всі стали чесні
Дирявенька стіна, вірніше сито, на захід ідуть вершки а лайно осідає в ситі...отака вона стіна! Як скаже
Трамп занят только тем, как Байдена утопить.
Верните Пороха на Банковую - и всё немедленно изменится.
сказал
US President Donald TRUMP.
*****
Сделав Украину за 28 лет правления к а г а л а кравчуков -
самой нищей страной в ЕС -
а была 2-й Францией по экономическому потенциалу в 1990 году -
не давать ни одного доллара фариеям - успешным ворам -от бизнеса .!
Бгг, сразу видно мокшу)) Єто только они считают, что Украина в совке жировала. Толку нам было от "экономического потенциала, как во Франции" Если все нищебродили с мизерными зарплатами, пустыми магазинами, дефицитом, очередь в 5 утра за колбасой и "джинсы из под полы". Идите трясите своим ********, совковым величием на свои мокшанские сайты.
итак, соберем все вместе.
1. помощь Украине остановлена Трампом из-за коррупции
2. помощь Украине возобновлена Трампом из-за .... (и вот тут твой текст)
Трамп не слушал Порошенко и Гройсмана?
Молодец Трамп!!!
Шоколадные, это даже не плевок в сторону вашего шоколадного гаранта, это полный финиш. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------да как раз нет. Тут как раз можно повеселиться. Зе пришел на волне раздутой им же и Коломойским на 1+1 темы "коррупция везде". А теперь он сам попал в капкан своего трепа. Ему вспомнили тему коррупции, чтобы его самого прижать к ногтю и вить из него веревки. К Порошенко это не смели применять. Ему помощь и джевелины как раз давали. А этого сморчка-дилетанта сразу в оборот взяли, да еще на базе его же трепа про нашу страну. Впору вспомнить еще про "женщину легкого поведения" - сам Зе сейчас так себя и ведет. Так что тут Зе все это и аукнулось. А не надо трандеть как о своей стране, так и по телефону с руководителями других стран, и распространять ложь для ватников, чтобы занять место, которому он явно не соответствует. Там за язык быстро прибивают.
Вся страна знает,что во всём виноват Путин.Как подходишь к любой стоянке гос транспорта,сразу видно Путин ****,Путин виноват.
Просто решили закончить давать помощь и нашли формальную причину, обыграв это в то что якобы хороший конгресс США дал помощь, а плохой Трамп заблокировал. Это игра. Просто на тему Украины было выделен бюджет и средства. При этом есть временной промежуток. А раз цели не были достигнуты, тогда "сворачиваемся, ребятки", и "это не мы плохие, а они оказались мало достойными нас".