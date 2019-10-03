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 Політика України, За кордоном
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Все про:армія (2579) корупція (2584) Трамп (2097)

 "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що заблокував улітку військову допомогу Україні через високу корупцію і щоб змусити ЄС допомагати їй більше.

Про це Трамп сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Україна до нього (приходу до влади президента Володимира Зеленського. - Ред.) була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - сказав Трамп.

Він також заявив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо

"Фактично, Роб Портман подзвонив мені - і немає нікого більш гідного, ніж Роб Портман з Огайо. Він подзвонив і сказав: "Будь ласка, розблокуйте гроші". Я сказав: "Роб, мені не подобається, що США - країна, яка завжди дає гроші, а Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають нам", - сказав Трамп.

Він також повторив, що країни Європи мають допомагати Україні більше, ніж США.

"Україна допомагає Європі і європейці мають допомагати Україні. Вона як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи мусять платити більше, ніж ми", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від Міністерства оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151820
 
   
 Топ коментарі
 
Вот вам и супер Зеленский бырыга... сьели зелибобы "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине - Цензор.НЕТ 1431
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Тогда почему помощь заблокирована только сейчас и после разговора с президентом Украины?
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😂 Но при Порохе помощь стабильно предоставлялась, а сейчас заблокировалась. Два клоуна.
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Как посмотришь в комментарии - порохоботы подлизывают порохоботам со своих же вторых аккаунтов "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 1956. Ребята, вы полное дно "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 4459
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Зелемоника сын коррупции, а ботоксная воровка Йулья её мать
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И не нужно давать ! Сначала Порох пи дил ваши деньги , теперь будет Колома . нам то .что с этого , правильное решение . Мы должны без помощи Запада сначала заставить олигархат все вернуть , а если нет то военным путем все перевернуть и начать с чистого листа .Тогда и помощь будет кстати . Мы в стадии ожидания очистки .Но без крови и расстрелов нам не обойтись , уже 10 лет говорю это .
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у нищебродов всегда "олигархи" какие-то виноваты, "взять все и поделить".
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И что ты хочешь отобрать у олигархов ? Доменную печь ? Или цех по производству тортов ?
Что ты будешь со всем этим добром делать ?
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на металлолом продать и деньги пропить, как в "маладых рэспубликах".
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Это с них станется, да. Вот на большее они не способны.
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Почитайте книгу "Скотный двор» , думаю вам она понравится.
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Читал конечно , я вообще Оруэлла читал . У него пророческое .все в точку .
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"достоянием народа" оно было при совке. Теперь это 100% законное имущество тех кто его приобрел. И "народ" не имеет на него никаких прав. И слава богу. Люмпены должны знать свое место и жить в стойле.
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в жизни все меняется и ровняется . есть история там все этот было и в во 2 половине 20 века. когда так же говорили .А дикой приватизации всего 24 -10 лет .Всего лишь..
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"По делам узнаете их" (С)
При Порохе Украину Трамп поддерживал безоговорочно, а этой шайке клоунов никто помогать не будет.
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Для кого ты врёшь? Для таких же быдло-троллей как сам или для самого себя? "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 7914
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Ты о чём, сынок ? Джавелины прибыли, на Яворовском полигоне американцы непрерывно тренировали ВСУ, совместные военные учения были; Волкер занимался всеми вопросами непосредственно.
А сейчас - Волкера отозвали, помощь прекратили.
Американцы будут помогать только тем кто строит Украину, а не "новомалороссию".
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Люди тоже не сразу разводятся после свадьбы, только спустя некоторое время приходит отрезвление и осознание в каждом конкретном случае.
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Не надейтесь. Это не развод. Это лишь временная пауза, вызванная апрельским путчем Коломойского.
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дурень цей трамп.. 144 потужних реформи по викорененню
корупції під орудою самого свиночолого гетьмана у світі.. тількі сліпі не бачать, які всі стали чесні "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 6435
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Пройшло вже 4 місяці після 144 реформ, всі побачили що їх потужно похерили, за них вже і не згадують, а тепер вихрести верещать " Що ж це таке почалось?"
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И это говорит человек у которого слово "КОРРУПЦИЯ" на лбу метровыми буквами проступает, а в паспорте ( виртуальном) она указана как его "МАМА".
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"большая, белая прекрасная стена"Источник: https://censor.net.ua/n3151820

Дирявенька стіна, вірніше сито, на захід ідуть вершки а лайно осідає в ситі...отака вона стіна! Як скаже "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 8028
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Украина Трампу до одного места: "Идите и договаривайтесь ..."
Трамп занят только тем, как Байдена утопить.
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Не Украина до одного места, а ныне шайка ныне захвативших Банковую клоунов - до одного места.
Верните Пороха на Банковую - и всё немедленно изменится.
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И это правильно
сказал
US President Donald TRUMP.
*****

Сделав Украину за 28 лет правления к а г а л а кравчуков -
самой нищей страной в ЕС -
а была 2-й Францией по экономическому потенциалу в 1990 году -
не давать ни одного доллара фариеям - успешным ворам -от бизнеса .!
"Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 9862
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а была 2-й Францией по экономическому потенциалу в 1990 году

Бгг, сразу видно мокшу)) Єто только они считают, что Украина в совке жировала. Толку нам было от "экономического потенциала, как во Франции" Если все нищебродили с мизерными зарплатами, пустыми магазинами, дефицитом, очередь в 5 утра за колбасой и "джинсы из под полы". Идите трясите своим ********, совковым величием на свои мокшанские сайты.
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Мокши як дружньо активізувались на Цензорі, вже навіть не приховують хто вони та звідки.
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Та не може цього бути!!! Зеленський власними руками подолав корупцію 20-го травня 2019го року!!! Це було в прямому ефірі, всі власними очами па тєлєвізєру це бачили!!!
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Ты хороший парень Зеля но твоей челяди я даже чемодан не доверю поднести. Такие слова для инвесторов четкий сигнал Трампа -Я ведь предупреждаал потом обижайтесь только на себя.- Но у гочаруку не до этого ему бы землю успеть продать и свалить. Потому и брешет как дышит. Еще не чего не сделав но планирует все проать.
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Ну шо,порашковые? Трамп подтверждает,что при Пете коррупция только расцветала. От же ш агент кремля...
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ТупоВатный земоникалюб, при пете расцвела коррупция, а деньги перестали давать Украине при зеоральном карлике "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 6735
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Значение слова "последствия" понимаешь или ты совсем тупой? Как там в твоей ботоферме держат, таких как ты, тупоголовых...
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Шмеркля скотина наверное позвонила-сказала-"Дала в долг раше твоей любимой 450 млрд.,а в долг Украине 1.5 лярда- денег нет,хоть тьі дай чуток,вот СП-2 дострою и из 3-х лярдов в год сєкономленньіх на укр. транзите отдам как нибуть.
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я готов ответить на твой вопрос, как только ты скажешь каким образом разговор Трампа с Робом Портманом изменил ситуацию в Украине. там что, коррупция исчезла от этого разговора или от того что помощь Украине была заблокирована? просто назови причину по которой помощь разблокировали, только не говори что это разговор Трампа с сенатором.
итак, соберем все вместе.
1. помощь Украине остановлена Трампом из-за коррупции
2. помощь Украине возобновлена Трампом из-за .... (и вот тут твой текст)
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У Трампуши припадок, его жопу от президенсткого кресла отдирают.
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она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире
"Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 854
Трамп не слушал Порошенко и Гройсмана?
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При Порохе помогали, а сейчас правильно, увидели зебилов, которые просто пришли грабить Украину.

Молодец Трамп!!!
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Скрепы неизвестно чего

Шоколадные, это даже не плевок в сторону вашего шоколадного гаранта, это полный финиш. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------да как раз нет. Тут как раз можно повеселиться. Зе пришел на волне раздутой им же и Коломойским на 1+1 темы "коррупция везде". А теперь он сам попал в капкан своего трепа. Ему вспомнили тему коррупции, чтобы его самого прижать к ногтю и вить из него веревки. К Порошенко это не смели применять. Ему помощь и джевелины как раз давали. А этого сморчка-дилетанта сразу в оборот взяли, да еще на базе его же трепа про нашу страну. Впору вспомнить еще про "женщину легкого поведения" - сам Зе сейчас так себя и ведет. Так что тут Зе все это и аукнулось. А не надо трандеть как о своей стране, так и по телефону с руководителями других стран, и распространять ложь для ватников, чтобы занять место, которому он явно не соответствует. Там за язык быстро прибивают.
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Прогнило всё!! От слова полностью. Прогнил даже воздух в этой стране.Эта страна известна в мире под названием - Украина, а по сути, Украшка. Смертность в Украшке зашкаливает и обгоняет даже Рашку. Так было,есть и будет.
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Рыжий правду сказал, коррупция зашкаливает. Это уже особенность украинской ментальности к сожалению.
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Вот именно-ладить,а не бегать за придурками по тайге с рогатиной.Или вы считаете Шмеркель не ладит с 67млрд.тов. оборота в год?Или Макрон?Или под их чутким руководством ЕС с 30-и триллионным внеш.долгом не дали 456млрд.на внеш.долг рахе?Трамп поднимает экономику и опускает безработицу а ЕС использует раху,как сырьевой придаток,толкач трудоспособого населения в Европу,обесценивая украинские земли,чтобы скупить за бесценок.Трамп тролит Гренляндию-дайте я вас куплю,если дали Дании свои полномочия за мизер Дании-Дания в ЕС,а по ЕС пенсии вам не платит-у меня просите.Тролит Германию-Украине 1.5 млрд помощи за 5-ть лет,а в оход СП-2,лишивь укров транзитных 3млрд.в год.Тролит Байдена 4млрд.на борьбу с коррупцией в Украине,а коррупция хуже,чемь в рахе.Тролит раху"ну очень умная"(имея ввиду дочь русского управляющего готелемь,согласившуюся переспать с кредитором за долг отца)Так что у Трампа какраз получается,а вас не стоит,а только качается.
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Хитро устроены порохоботы - никто не спорит по сути высказывания, сбивают тему только на вривязку к новой власти.
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Олег, они сектанты ! У них лозунг - Н1хто кр1м Пепи ! Для имеющего ум всегда есть альтернатива . но у них нет , только Мародер. Если и дальше у них не будет альтарнативы , то они будут причастны к тому .что приведут к власти Шария или Рыгов .а потом будут вонять но уже в республике Украина при РФ .
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Перше питання до Вовіка - чому не сидить Порошенко?
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Да кто такой Трамп,чтобы указывать если у нас коррупция или нет.Откуда он это знает?
Вся страна знает,что во всём виноват Путин.Как подходишь к любой стоянке гос транспорта,сразу видно Путин ****,Путин виноват.
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Заблокував, тому що на стіну грошей не давали. Яке ж воно брехливе це руде чмо.
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Ну что с того что большая коррупция? Что-то бы и дошло, не всё бы украли. Причем Посольство США тоже воровало. Как будто раньше в 2013 коррупция была меньше.
Просто решили закончить давать помощь и нашли формальную причину, обыграв это в то что якобы хороший конгресс США дал помощь, а плохой Трамп заблокировал. Это игра. Просто на тему Украины было выделен бюджет и средства. При этом есть временной промежуток. А раз цели не были достигнуты, тогда "сворачиваемся, ребятки", и "это не мы плохие, а они оказались мало достойными нас".
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Цілком правильно. Та ганьба, мафіозна республіка, у яку порох перетворив країну, не заслуговує на допомогу.
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Порошенко Дон Корлеоне украинской коррупции.
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