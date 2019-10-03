 "Обнадійливий крок": у Великій Британії привітали підписання "формули Штайнмаєра"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в середу, 2 жовтня, повідомляється на сайті британського МЗС.
Державний міністр Великої Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер назвав це "обнадійливим кроком" і вказав на "явну прихильність президента Зеленського пошуку дипломатичного рішення".
Він також підкреслив, що Лондон підтримує вимоги Києва щодо дотримання низки умов проведення місцевих виборів на сході України.
"До них належать всеосяжне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за виборами і ЗМІ", - наголосиі Пінчер.
"Тепер Росія має відіграти свою роль для припинення конфлікту, негайно припинивши підтримувати сепаратистів і виконуючи свої зобов'язання щодо Мінських угод", - додав британський держміністр.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".
До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.
Весь мир наивный
Один Петя не наивный
"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.Источник: https://censor.net.ua/n3151819 в подписанном документе ЭТО есть или все таки агенты сидят не там
Сами же пишете " поддерживает требования Киева"
Или вы в запое пол года и считаете, что Киев это до сих пор Петя?
это значит, что кто-то в мелкоБритании получил крупную взятку за лоббирование Рашкиных интересов..
ну типа ничего ничего...
"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер."
Источник: https://censor.net.ua/n3151819
Этого нет, поэтому перечитывайте свою формулу Штайнмайера слева направо и справа налево хоть до второго пришествия.
***** дает им бабло, а нам нужно давать своё.