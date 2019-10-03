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 Політика України, За кордоном
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 "Обнадійливий крок": у Великій Британії привітали підписання "формули Штайнмаєра"

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтримало підписання Україною і Росією "формули Штайнмаєра" як частини врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в середу, 2 жовтня, повідомляється на сайті британського МЗС.

Державний міністр Великої Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер назвав це "обнадійливим кроком" і вказав на "явну прихильність президента Зеленського пошуку дипломатичного рішення".

Він також підкреслив, що Лондон підтримує вимоги Києва щодо дотримання низки умов проведення місцевих виборів на сході України.

"До них належать всеосяжне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за виборами і ЗМІ", - наголосиі Пінчер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плану "Б" щодо реалізації Мінських угод немає, "формула Штайнмаєра" - це вже компроміс, - Лавров

"Тепер Росія має відіграти свою роль для припинення конфлікту, негайно припинивши підтримувати сепаратистів і виконуючи свої зобов'язання щодо Мінських угод", - додав британський держміністр.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151819
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно
Весь мир наивный
Один Петя не наивный
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Порохоботы уже определились, в ЕС не идем ?
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они везде сидят..., просто наивные и продажные политики европы думают, что с путиным можно о чем-то договориться..., а лучше согласится и сделать, как он просит... или разрешить ему, как Норвегия, например, устраивать учения на своей территории...
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зебилоид уже определился в таёжный союз идём?
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Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.
"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.Источник: https://censor.net.ua/n3151819 в подписанном документе ЭТО есть или все таки агенты сидят не там
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Валя, вы там с Аллой бухаете, что ли?
Сами же пишете " поддерживает требования Киева"
Или вы в запое пол года и считаете, что Киев это до сих пор Петя?
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Только полные зебилы не понимают, что Британия радуется скорой возможности избавить себя от проблем с Украиной.
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агенты кремля, и вообще лишнехромосомные, как любят говорить завсегдатаи сайта
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от бачиш тварино .. не вчиш мову у себе в лугандоні .. а скоро Українська мова прийде до тебе ))
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Только в отношении Шотландии такие поддержки не произносятся... Почему?..
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Бо це ситуація, як у старому єврейському анекдоті: Професійний кагебіст на пенсії,такий доживає вік в Ізраїлі, розповідає онукові про своє життя:"Допомагав робити революцію на Кубі, в Іраку, в Анголі...". Онук: "Діду, а чого не допоміг зробити революцію тут, в Ізраїлі?". Дід: "Яша, а хто ж серед у власному домі? "
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1938 году, когда Гитлеровская Германия захватила Чехию, мелкоБритания тоже приветствовала мирное разрешение (читай: удовлетворение амбиций Гитлера) конфликта.. и даже отдали 6 тонн золотого запаса Чехии, хранившиеся в британском казначействе..
это значит, что кто-то в мелкоБритании получил крупную взятку за лоббирование Рашкиных интересов..
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В принципі думка острів'ян мало кого хвилює
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Блин это комедия)) Все мировые лидеры требуют от Зеленского мира а нацики внутри страны требуют от него войны.. а этот клоун бегает между и теми и теми и кричит одним что подписал ф. Штанмайера другим кричит что не подписывал)))
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комедия состоит в том, что дипломатически все говорят ОК, но при детальном рассмотрения вопроса, то далеко не все оптимистически. Кстати, эта новость не тронула многие ресурсы прессы, во всяком случае не так как моника по=Зеленскому.
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мне нравится слово поприветствовали, ето как сорванцу челку взломатили,
ну типа ничего ничего...
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Кого обнадёживающий, а кого и не очень. Если жизнь вернётся в мирное русло - чем займутся всякие активисты, нацики и Свинарчуки?.. Да у них рушится вселенная!
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И эти кинулись путлеровскую задницу вылизывать, гниды.
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Давно замечено что в правительстве Англии одни тупые зебилы.))
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Да там самый главный, будто только с постели встал, что говорить о остальных.
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Тупі британці привітали бредятину шайтанфраєра, а ми привітали ваш тупий брексіт, з вашим рижим недоумком.
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м-да, если все вокруг такие "п--расы", один я Д'Артаньян (это про пороха), то зачем было 5 лет к ряду ходить с протянутой рукой к этим дурачкам?
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Денег хотелось. А теперь вылезла суть шоколадного *****, не хочу принимать европейские нормы и правила существования .
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К благословению капитуляции кроме Франции, Германии, США благополучно присоединилась и Великобритания ( с учетом что Италия давний адвокат Путина, а Японию и Китай эти разборки вообще не очень интересуют из за удаленности и не заинтересованности) то можно де факто признать что основные мировые игроки сдали Украину ( и видимо это решение родилось не сегодня, так что ФИО президента Украины тут имеют лишь формальное значение) Олигархат Украины тоже достиг в этом консенсуса, ничего личного, просто бизнес. Фейковые партии и "патриотические" и не очень организации созданные на деньги крупного бизнеса, или созданные как проекты под политических прожженных игроков , играют собственные игры желая только сохранить себя у кормушки и на плаву. Так что единственной преградой перед капитуляцией остается народ , правда уставший от войны, революций, бедности , безнадеги, потери иллюзий и веры всем и во всем. Сможет ли он, в такой вот ситуации, стать именно той преградой, которая остановит капитуляцию сказать сложно. ( видимо на это и есть расчет внутренних коллаборантов, соглашателей, олигархата, агрессора и "озабоченного коллективного Запада") .
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Не сдали, а поняли что больше с Украины взять нечего. Ну и как отработку слили.
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Ужос. Поддержали Зе. Антисоевая зрада.
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Это чисто российская версия, так что "привет Можайску". А реально дело совсем в другом , это умиротворение агрессора и бизнес интересы по связи с рынком РФ. ( все очень просто и не раз в истории "обкатано".) Ну а если с Украины "взять больше нечего" чего ж тогда РФерия Пукина из трусов выскакивает что бы эту самую "ничего не имеющую" Украину прибрать к рукам... Не сходится с вашей "версией".
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"Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер."

Источник: https://censor.net.ua/n3151819

Этого нет, поэтому перечитывайте свою формулу Штайнмайера слева направо и справа налево хоть до второго пришествия.
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Любо смотреть на бывшую зраду-зебобов)) Когда Запад поддерживал Минск1,2 тут такой от них визг (Зрада! Все пропало, нас сливают!) стоял, аж уши закладывало. А теперь уже и не зрада))
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британські дипломати підігрують німецьким
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Европа сдает Украину !
***** дает им бабло, а нам нужно давать своё.
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Ну очень « обнадёживающий шаг»,особенно на фоне сегодняшних 40 обстрелов.
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