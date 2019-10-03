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Все про:затримання (3034) Інтерпол (251) Польща (1959) Правоохоронні органи (184) українці (1121)

 Українця, якого 14 років розшукував Інтерпол, затримали в Польщі

На польсько-українському кордоні в Медиці затримали громадянина України, якого 14 років на території 190 країн світу розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Чоловіка мають екстрадувати в Україну після рішення суду.

За словами прессекретарки Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбети Пікор, затримали українця в пішохідному пункті пропуску в Медиці. Він хотів покинути територію Польщі.

Під час паспортного контролю польські прикордонники з'ясували, що українця розшукує Інтерпол. Виявилося, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують на території 190 країн світу, його підозрюють у скоєнні вбивства в Україні.

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Згідно з процедурою, чоловіка затримали і передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151815
 
 
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14 лет бегать и все напрасно, теперь ещё сидеть, а уже бы вышел с погашенной судимостью, стал бы депутатом.
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разыскиваемый хотел быстро пройти в Украину, где его обвиняют в убийстве, а вместо этого его повязали и медленно переместили туда, куда он и сам хотел попасть.
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что ж он такого натворил в 18 лет что его 190 стран мира разыскивали..?)
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.......Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине Источник: https://censor.net.ua/n3151815
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Не покидав би Україну ще б сто років шукали.
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