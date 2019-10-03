 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про столицю, незаконне збагачення і зміни до Трудового кодексу

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, до розгляду парламентаріїв у першому читанні у четвер заплановано законопроєкт №2143 "Про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", а також 3 альтернативних до нього. Профільний комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 1 жовтня рекомендував Раді підтримати за основу альтернативний законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України", а решту - відхилити.

Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

У другому читанні Рада також розгляне законопроєкти №1046 "Про концесію", №1052 "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві", №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна", №2035 щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям, №1056-1 щодо захисту права власності, №1255 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", №1227 щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

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У другому читанні також планується розгляд законопроєктів, які були ухвалені в першому читанні ще парламентом VIII скликання. Це проєкт №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів" та №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян".

Також планується розгляд у другому читанні законопроєктів, які передбачають внесення змін до Регламенту Верховної Ради - №1042-1 щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України та 1039-2 щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання.

Для розгяляду в четвер заплановано повторний розгляд з пропозиціями Президента Виборчого кодексу (№0978) та закону "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" (№0976), які були ухвалені Верховною Радою VIII скликання, проте Президент Володимир Зеленський наклав на них вето і надав свої пропозиції для повторного розгляду. До того ж, парламентарії мають розглянути закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості", який Президент також ветував і повернув з пропозиціями.

Згідно з порядком денним четверга, депутати розглянуть проєкти постанов №1053-1-П та 1073-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття законів щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

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Крім того, депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт №1233, що передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України.

Також депутати планують призначити на 18 грудня парламентські слухання на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".

До розгляду на сьогодні передбачено й проєкти постанов №2156 "Про присудження у 2018 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування", №2130 "Про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року"