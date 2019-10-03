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 Суспільство
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 У вересні до ПЦУ приєдналися 4 релігійні громади

Упродовж вересня чотири релігійні громади завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"4 релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, у Рівненській та Вінницькій областях протягом минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України. Поступово, але впевнено наша церковна сім'я збільшується і міцніє", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 жовтня ПЦУ налічує 7 000 парафій.

Також читайте: На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України

"Вдячні нашим вірянам за довіру та утвердження надії в об’єднання усього українського православ’я. Наша Церква відкрита для всіх!", - відзначили в ПЦУ.

У вересні до ПЦУ приєдналися 4 релігійні громади 01

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151813
 
   
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по состоянию на октябрь 2019г., ПЦУ насчитывает 7 000 приходов(!!!)..
за нами Правда и Сила!
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але однаково треба визнати,що після зміни Влади процес "загальмував"..

по перше тому,що Томос -це був передвиборчий "пунктик Бариги". тому так щалена різниця у темпах..

по друге- тому що закон про перехід в ПЦУ писали
Герасимов(від Бариги)
Тарута(від Юлєчки)
Колишня інструктор КПСС..
Тому закон НІЯК не допомагає переходам парафій у містах більше райцентру...
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