 У вересні до ПЦУ приєдналися 4 релігійні громади

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"4 релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, у Рівненській та Вінницькій областях протягом минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України. Поступово, але впевнено наша церковна сім'я збільшується і міцніє", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 жовтня ПЦУ налічує 7 000 парафій.

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"Вдячні нашим вірянам за довіру та утвердження надії в об’єднання усього українського православ’я. Наша Церква відкрита для всіх!", - відзначили в ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.