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 Окупанти в Криму продовжують незаконно призивати кримчан на службу в ЗС РФ, - прокуратура АРК

У порушення міжнародних норм на окупованій території АР Крим відбувається незаконна призовна кампанія. За ухилення від служби в армії РФ на кримчан відкриваються кримінальні справи.

Про це у своєму Telegram повідомляє прокуратура АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї весни на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя вчергове відбулася незаконна призовна компанія, за підсумками якої 3400 кримчан вирушили служити до збройних сил РФ. Крім того, від початку року окупаційними "правоохоронними органами" було відкрито близько 20 кримінальних справ щодо кримчан за ухилення від служби в Збройних силах РФ. За 17 справами вже ухвалено обвинувальні вироки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2015 по 2019 рік окупанти незаконно призвали на військову службу понад 18 800 жителів Криму. "Правоохоронці" відкрили 73 кримінальні провадження, у 67 з них вже ухвалено вироки за ухилення від військової служби.

"1 жовтня 2019 року розпочався осінній призов на військову службу, таким чином, окупаційна влада, попри грубе порушення норм Женевської конвенції IV, продовжує здійснювати військові злочини, змушуючи жителів окупованого півострова служити в армії РФ", - повідомили в прокуратурі.

Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного призову кримчан на службу в Збройні сили РФ за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Також читайте: За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Окупанти в Криму продовжують незаконно призивати кримчан на службу в ЗС РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151812
 
 
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Ничего, вот скоро Зеленский возобновит с Крымом транспортное сообщение, торговлю, пустит им воду по каналу и российские оккупанты подобреют и будут себя вести по другому.
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А если они уклоняются от призыва служить в ВСУ, уголовные дела прокуратурой Украины на них заводятся или нет?
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Украина должна заваливать международные суды исками против РФ!!! Нужно с РФ вести войну на всех полях Холодной войны!
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С исками что то провал,правительство здесь явно не дорабатывает как и с Крым пропагандой на Крым.ДЛЯ КРЫМСКОЙ МОЛОДЕЖИ НЕ ЖЕЛАЮЩЕЙ СЛУЖИТЬ ОККУПАНТАМ СОЗДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ /учеба ,лечение,работа,общежития ит.д./
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