 Окупанти в Криму продовжують незаконно призивати кримчан на службу в ЗС РФ, - прокуратура АРК

Про це у своєму Telegram повідомляє прокуратура АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї весни на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя вчергове відбулася незаконна призовна компанія, за підсумками якої 3400 кримчан вирушили служити до збройних сил РФ. Крім того, від початку року окупаційними "правоохоронними органами" було відкрито близько 20 кримінальних справ щодо кримчан за ухилення від служби в Збройних силах РФ. За 17 справами вже ухвалено обвинувальні вироки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2015 по 2019 рік окупанти незаконно призвали на військову службу понад 18 800 жителів Криму. "Правоохоронці" відкрили 73 кримінальні провадження, у 67 з них вже ухвалено вироки за ухилення від військової служби.

"1 жовтня 2019 року розпочався осінній призов на військову службу, таким чином, окупаційна влада, попри грубе порушення норм Женевської конвенції IV, продовжує здійснювати військові злочини, змушуючи жителів окупованого півострова служити в армії РФ", - повідомили в прокуратурі.

Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного призову кримчан на службу в Збройні сили РФ за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

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