 Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на спільній пресконференції з фінським лідером Саулі Нііністе.

"Слід порозумітися з Росією, і ми зробимо це, тому що це буде розумним рішенням", - заявив Трамп.

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Водночас він наголосив на тому, що зараз, на його думку, Вашингтон сильніше за інші країни світу тисне на Кремль.

"Можете Путіна запитати. Ніхто не поводився жорсткіше з Росією, ніж Дональд Трамп", - додав політик.

Крім того, Трамп наголосив, що справа про втручання РФ у вибори президента США, яка нібито допомогла йому отримати крісло в Білому домі, є обманом.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон повністю підтримав повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.