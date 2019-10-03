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 За кордоном
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Все про:Путін (10928) Росія (20080) Трамп (2097) Нііністе (16)

 Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америці необхідно налагодити відносини з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на спільній пресконференції з фінським лідером Саулі Нііністе.

"Слід порозумітися з Росією, і ми зробимо це, тому що це буде розумним рішенням", - заявив Трамп.

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Водночас він наголосив на тому, що зараз, на його думку, Вашингтон сильніше за інші країни світу тисне на Кремль.

"Можете Путіна запитати. Ніхто не поводився жорсткіше з Росією, ніж Дональд Трамп", - додав політик.

Крім того, Трамп наголосив, що справа про втручання РФ у вибори президента США, яка нібито допомогла йому отримати крісло в Білому домі, є обманом.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон повністю підтримав повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151811
 
   
 Топ коментарі
 
Путинский жополиз в своем репертуаре.
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Трамп таки решил ускорить процедуру импичмента
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Трамп - это американский жириновский Трамп заявил о необходимости поладить с Россией: Это будет "умным решением" и мы это сделаем - Цензор.НЕТ 508
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Путинский жополиз в своем репертуаре.
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Оце із-за таких підарів починаються світові війни....
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Трамп таки решил ускорить процедуру импичмента
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Смешно то что хотелки трампа никак не изменят ход истории!
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А потом еще путену жопу подставит. Это тоже будет умным решением.
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А вообще что Трамп имеет ввиду когда говорит - "поладить с Россией"? О чем это он?
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Та и никто не против "наладить отношения"!
Пусть вернет отжатое, выплатит контрибуцию, выплатит моральные компенсации и идет на...
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Видишь ли, при Зе, хотелки Украины Трампу до одного места.
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Пане президент, вам щойно кндр попре ваше миролюбство насцяло в штани залпами балістичних ракет, це граблі, насцяло вам в штани в Венесуелі, це таж граблі. І так далі. У вас це забавка така?
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и что произошло? США больше не хочет иметь роль мирового жандарма, если быдломассу в Венесуэле устраивает их преЗедент - то это их проблема.
Баллистические ракеты КНДР никак не угрожают США. Пусть Япония или Ю.Корея переживают.
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Кгбист вовочкаа многоходовочка обыграл весь мир
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Вовочка пешка в руках действительно умной и коварной религиозной секты Хабат.
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Поскорее бы этому трампу импичмент объявили. Как может быть президент США таким конченным жополизом у изгоя и варвара. Представляю какой компромат у ***** на него, что он так откровенно позорится. А у того црушника, наверное, от чего то другого волнение появилось, а не от просьбы трампа возобновить дело по сыну Байдена.
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Ты еще сходи поставь в конторе на импичмент трампа, выиграешь, 100 % Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 5207 Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 5207 Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 5207 Можешь сразу квартиру поставить, ведь импичмент будет, железно!
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Трамп не является политиком, политика это принципы и их реализация, а он сомнительный делец заключающий сделки.
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Он политическая проститутка,он продается за деньги
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Аморальные лидеры стран обьединяются, что бы не было скучно в аду.Трамп сам выбрал свой путь в бездну. Пусть не обижается за последствия.
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Иванкиного мужа "Финляндией" напоили, так он и разоткровенничался, кто там на кого давит.
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Трамп слился....а как дышал, как дышал....слился по всем направлениям и первый слив был с северной кореей....так глядь - и США станут РФ..... тфю на тебя морда белобрысая.. а жирик был прав, "Трамп наш"... оказался..
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"Можете Путина спросить."
Смешнее ничего он не мог придумать?
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Дональд должен позвонить Штанмайеру и поросить формулу для США. Только так.
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Украине тоже необходимо наладить отношения с РФ , так как сосед с ядерньім арсеналом никуда не денется. Налаживать отношения придется с позиции сильі , для чего необходимо срочно разворачивать ракетное оружие неядерного сдерживания , способное к нанесению гарантированного ответного удара по Москве и др. центрам РФ.
И будет "холодньій мир" , устраивающий подавляющее большинство украицев , а там и "ядерньій зонтик" НАТО появится...
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Барак Хуссейнович спасовал перед "бомбой на Манхэттене", но не предал демократические принципы - смотрел на кремлевского карлу как на вошь.
Дональд Фредович ловит взгляд путена и смотрит на него снизу -вверх с собачьей преданностью. Санкции вводит по принуждению Сената и Конгресса.
Мне ближе первый...
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Посредственность в политике . посредственный бизнесмен решает судьбы мира , ппц . Одно с ним понятно . что он трусливый .
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ну вот теперь со спокойной совестью и после смещения моники - можно и главное нужно делать свое ЯО и все сразу станет на свои места
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а шо такаое лалита? почему не знаю - монику зеленски заню.а лалиту нет?
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Да так, кучерявой шоколадное дерьмо она. Даже не стоит того, чтобы о ней думать.
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Лалита - Это Лолита Милявская, что тут может быть не понятно?Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 9011 Зебилы в массе своей являются фанатами Милявской, всьо про нее днями-ночами вспоминают))
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никогда Украина не будет делать ЯО, даже заикаться об этом не будет. Даже ядерное топливо для АЭС делать не будет.
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Трамп Меркель Макрон все это было в истории в лице Чемберлена и Даладье те тоже пытались поладить с Гитлером и все это чем закончилось Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 1425
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С ним уже давно понятно, неважно что говорит, важно что делает или собирается сделать. Его высказывания второстепенны.
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Трамп уже "поладил" с северокорейским царьком. Очень даже вероятно, что новому американскому президенту придется считаться с тем фактом, что у Северной Кореи к тому моменту появятся ядерные боеголовки и средства их доставки до США в товарных количествах. И уже у Ким Чен Ына под прицелом будет не только Сеул, но и Вашингтон.
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С ним уже давно все ясно и ничто уже не удивляет. Одного только никак понять не могу - как ему удалось Республиканскую партию так быстро превратить в какую-ту в беспринципную сборище людей? Для меня это до сих пор остается загадкой...
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Трамп напоминаем того барыгу из "Огней большого города": как набухается - всякую шваль в дом тащит, а как протрезвеет - дворецкий разгоняет их пинками.
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Если кацапы думают, что подкупив или шантажировав Трампа, они Бога за бороду поймали и Америка у них в кармане, то они сильно ошибаются. Трамп всего лишь президент, временно исполняющий свои обязанности. И если он наделает каких-то неадекватных уступок рашке, то следующий президент США эту ситуацию исправит, причем с лихвой.
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Зашибісь! Треба ввести в міжнародне право ці перли. Поладити з бандитом. Старий імпотент. Віддай пупкіну Аляску і "ладь" скільки влізе, чмо.
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Чё то просматривается интересный договорняк, с участием или не с участием Украины,... Кремлёвский Фюрер вроде как нехотя отдаёт Украине разрушенный Донбасс, Крым остаётся за Россией,даже Днепровская вода потечёт в Крым и Президент Зеленский на покрашенном коне будет украинскому народу впаривать ,что Крым со временем вернётся в Украину,а Граждане Украины,которым война набридла,будут хлопать ему в ладоши Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо - Цензор.НЕТ 3572
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Годуєш звіра,Трамп.Акції роснєфті засліпили тобі очі
Подумай про Америку.Вона головна ціль кгб ще з часів ссср.Аляска буде причиною війни,щоб розвалити США.
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Как не смешно но именно это и плел мне один не бедный ватник-москвич, когда захватили Крым, что следующей будет Аляска. Даёшь Алясканаш.
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Аляску отдайте и будет всё путём или путиным.... Поладить с кремлёвскими ******* всё одно, что поладить с чикатило-только отдаться на растерзание.
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"можете путена спросить!" - это менописуально!
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Удивляет как такие терпилы становятся президентами.
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Болтун ни о чем. Из него политик как из жирафа слон. Наденьте ему юбку, он больше на бабу похож.
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Не понимаю чего все так возбудились.
Трамп вещает очевидное - США пора перестать играть роль мирового жандарма. Если кто-то где-то обосрался, например Венесуэла или Сирия - пусть сами выгребают. Если Иран хочет терроризировать Саудовскую Аравию, то пусть она сама с ним воюет, пусть мусульмане между собой грызутся чем США влезут в мировые разборки и будут обеими сторонами осуждены за "войну против мусувльман".
То же и с Рашей. Разборки Раши с Украиной никак США не угрожают, по большому счету. РАспад Раши - никогда не был целью США, наоборот - это их кошмарный сон (сейчас вышивата будет меня спамить за это).
Как говорится, ничего личного.
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