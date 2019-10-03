 Трамп заявив про необхідність порозумітися з Росією: Це буде "розумним рішенням" і ми це зробимо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на спільній пресконференції з фінським лідером Саулі Нііністе.
"Слід порозумітися з Росією, і ми зробимо це, тому що це буде розумним рішенням", - заявив Трамп.
Водночас він наголосив на тому, що зараз, на його думку, Вашингтон сильніше за інші країни світу тисне на Кремль.
"Можете Путіна запитати. Ніхто не поводився жорсткіше з Росією, ніж Дональд Трамп", - додав політик.
Крім того, Трамп наголосив, що справа про втручання РФ у вибори президента США, яка нібито допомогла йому отримати крісло в Білому домі, є обманом.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон повністю підтримав повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
Пусть вернет отжатое, выплатит контрибуцию, выплатит моральные компенсации и идет на...
Баллистические ракеты КНДР никак не угрожают США. Пусть Япония или Ю.Корея переживают.
Смешнее ничего он не мог придумать?
И будет "холодньій мир" , устраивающий подавляющее большинство украицев , а там и "ядерньій зонтик" НАТО появится...
Дональд Фредович ловит взгляд путена и смотрит на него снизу -вверх с собачьей преданностью. Санкции вводит по принуждению Сената и Конгресса.
Мне ближе первый...
Подумай про Америку.Вона головна ціль кгб ще з часів ссср.Аляска буде причиною війни,щоб розвалити США.
Трамп вещает очевидное - США пора перестать играть роль мирового жандарма. Если кто-то где-то обосрался, например Венесуэла или Сирия - пусть сами выгребают. Если Иран хочет терроризировать Саудовскую Аравию, то пусть она сама с ним воюет, пусть мусульмане между собой грызутся чем США влезут в мировые разборки и будут обеими сторонами осуждены за "войну против мусувльман".
То же и с Рашей. Разборки Раши с Украиной никак США не угрожают, по большому счету. РАспад Раши - никогда не был целью США, наоборот - это их кошмарный сон (сейчас вышивата будет меня спамить за это).
Как говорится, ничего личного.