 "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра"

Про це заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато жителів України та українців за кордоном дуже стурбовані згодою президента Зеленського на російські умови проведення зустрічі в Нормандські форматі. Президенту слід чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - сказала Хичій.

Вона закликала президента Володимира Зеленського упевнитися в тому, що вибори в тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей не будуть проводитися, поки їх не покинуть російські війська і підтримувані з Москви терористи, а також поки не буде відновлений контроль України за кордоном з РФ.

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Діаспора закликала президента зберегти курс на євроатлантичну інтеграцію і наполягати на продовженні санкцій проти Росії, поки РФ не поверне Крим і не звільнить Донбас.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За його підсумками президент Володимир Зеленський озвучив домовленості - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.