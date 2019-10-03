 "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра"

Про це заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Багато жителів України та українців за кордоном дуже стурбовані згодою президента Зеленського на російські умови проведення зустрічі в Нормандські форматі. Президенту слід чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - сказала Хичій.
Вона закликала президента Володимира Зеленського упевнитися в тому, що вибори в тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей не будуть проводитися, поки їх не покинуть російські війська і підтримувані з Москви терористи, а також поки не буде відновлений контроль України за кордоном з РФ.
Діаспора закликала президента зберегти курс на євроатлантичну інтеграцію і наполягати на продовженні санкцій проти Росії, поки РФ не поверне Крим і не звільнить Донбас.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За його підсумками президент Володимир Зеленський озвучив домовленості - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.
Valery Solovei
Вчора о 08:48 ·
В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести "добровольческий корпус", сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель - Донбасс".
P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.
https://censor.net.ua/resonance/3146916/yakscho_zakordonn_ukrants_bachitimut_scho_v_ukran_vdbuvatsya_progres_mi_potrbn_tut_to_yimovrnim_povernennya
Да чтобы не делал Порошенко, сейчас решает Зеленский.
Альо, зебильное!
И вопрос я задала Иванову, который считает, что нужно срочно возвращать оккупированные территории Донбасса, потому что сейчас очень страдает экономика Украины.
Кучма подписал согласие в письме не с формулой Штанмайера,а частью формулы.Той частью которую вырвала РФ из контекста.Моника,руками Кучмы,дала согласие на выборы без "безпоковой части ни" формулы Штанмайера.Т.е Украина проводит изменения в Конституции и законах,а в замен не получает ...ниху@.Ни контроля над границей,ни вывод войск РФ,ни розоружение НВФ.Украина не получает ни ху@ ,разве что только Моника сможет пофоткаться с лидерами "нормандского формата". Так что юрочки зебильные,идите наху#!
В Украине и так уже пенсионеров больше чем молодых, все спецы выехали отсюда. Наука и бизнес не развивается. Мы уже перешли черту невозврата, когда нация начинает вымирать.
А не давая закончить войну эти грёбаные тупоголовые "патриоты" сами убивают Украину! Нужен мир. Да, пусть ценой каких-то уступок, но мир.
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
Что тут еще писать? Протесты, вече на Майдане преждевременны, и будорожат Украину напрасно! Увидим документ от нормандской четверки, и если там будет иначе, Майдан будет необходим,и поддержан большинством граждан Украины, уверен в этом. И это будет концом Зе и СН. Но я лично, уверен, что такого не произойдет: будет как задекларировано или не будет вовсе, и надо будет искать другие способы прекращения войны.
....и ничего более.... а где там о том, что вы запостили,а?
Я думал, что Винника не затмит никто. Потому что вот это чувак лох*нулся. Но, Коля Тищенко побил все рекорды: он решил сцепиться с демонстрантами, причем сделал это самым тупейшим способом.Подробнее смотрите на видео:
https://youtu.be/Jl7q3vPOFbA
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332168-kolja_polumendelj_kak_mohno_tak_opuskatjsja
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