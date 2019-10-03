 Це початок капітуляції, - Тернопільська облрада засудила узгодження "формули Штайнмаєра"

Про це інформує пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії", - йдеться в зверненні.
Депутати закликали органи місцевого самоврядування Тернопільської області до протестів: "Закликаємо органи місцевого самоврядування Тернопільської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції".
"Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємось до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України", - йдеться у документі, прийнятому за основу
Крім того, депутати облради прийняли звернення до Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабміну і Служби безпеки про неприпустимість відведення сил і засобів Збройних Сил України та інших правоохоронних органів від лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
А у чому він брехав ЄС? Що у нас не громадянська війна, а агресія росії? Поясни
Каждому здравомыслящему человеку абсолютно очевидно, что Украина непременно отторгнет ОРДЛО в том виде, в котором они сейчас пребывают. С каким бы усердием их не впаривал Кремль. Ибо это злокачественное для тела страны образование. Возврат этих территорий возможен только, если там действительно будет Украинский суверенитет. Новая власть ищет пути прекращения горячей фазы конфликта. Порохоботы ищут повод орать зрада. Вот и вся разница.
Есть день Победы. Добытой огромной ценой. То, что мы отмечаем 9-го мая, далось такими страшными жертвами, что и победой это трудно назвать.
Но теперь забудьте, что вы отмечали победу. Вы к той Победе, что была в середине 20-го века, имеете такое же отношение, как к Полтавской битве. А других побед у вас не было, нет и не будет. Потому что вы сильно устали от войны. Потому что у вас шоколадный барыга армию украл. Потому что вам по безвизу надо срочно в польшу сигареты фарцануть. Потому что тарифный геноцид. Потому что...
Теперь у вас есть другая дата - друге жовтня. Теперь вы отмечаете день поражения.
Только не надейтесь, что на этом война закончится. Потому что тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и войну, и позор.