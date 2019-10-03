 Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації "Центр протидії корупції" (ЦПК).
Так, спершу Шевченківський суд хотів використати процедуру вирішення питання підсудності: подання в Апеляційний суд, який звертається до Верховного суду. Останній уже остаточно вирішує, який суд має слухати певну справу. Однак ця процедура для того випадку, коли не зрозуміло, який суд має слухати справу. Тобто є спір про підсудність.
Зазначається, що зі справою Мартиненка все очевидно: вона підсудна виключно ВАКС. Саме тому Апеляційний суд 30 вересня повернув подання Шевченківського суду, зазначивши, щоб він передав справу до Антикорсуду напряму.
"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді. Немає підстав звертатися до Верховного суду, це означає лише затягування часу", — коментує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.
Нещодавно Верховний суд надав свою позицію, що кримінальні справи мають бути передані судами напряму до ВАКС.
Адвокати екснардепа заявили відвід суддям, які на формальному засіданні вирішували, чи передавати справу до ВАКС. Утім судді їм у відводі відмовили та ухвалили рішення передати справу до ВАКС.
Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у тому, що він разом зі спільниками організували схему на закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.
Окрім уранового епізоду, Мартиненка і його спільників обвинувачують у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом".Збитки державі склали 6,4 млн євро. Докази у цій справі вже дослідили.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.
22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.
НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.
У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране". Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.
"До него (Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил Трамп."(с)
Але, подивимося, як адміни реагуватимуть на цей флуд...
І яке знайоме:" Я вам ниверю! Ві всё врёти!"...
15. Віктор Балога; 16. Арсеній Яценюк; 17. Юрій Луценко; 18.Олександр Третьяков; 19. Павло Альошин; 20. Сергій Бондарчук; 21. Микола Мартиненко; 22. Євген Червоненко; 23. Петро Порошенко; 24. Давид Жванія;
2006 рік .
На доволі далеких підступах до Ющенка знаходиться ще один приятель Третьякова Сергій Бондарчук - керівник "Укрспецекспорту" і друг першого помічника Кучми Сергія Льовочкіна.
Півроку тому було модно порівнювати, як вдало Третьяков повторив шлях Льовочкіна. Недруги ж завжди казали, що Третьяков засвоївся на нових фінансових потоках за допомогою попередника, який залишився у "долі" і з яким Третьяков зблизився саме завдяки Бондарчуку.
Зараз же вороги радять перевірити повністю непрозорий "Укрспецекспорт" на предмет пошуку грошових пробоїн, які, не дай Боже, забезпечують безбідне існування президента і його оточення.
Корупційний скандал погано позначився на Миколі Мартиненку. Колись дуже близький соратник і навіть сусід Ющенка по кріслу в сесійній залі парламенту зараз далеко. Його падіння почалося зі скандалу навколо взуттєвої фабрики "Київ" - попри всі спроби Мартиненка переконати, що він не мав до цього відношення.