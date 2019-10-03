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 Політика України, Події
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Все про:Мартиненко (186) Антикорупційний суд (457)

 Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК

Шевченківський районний суд Києва на засіданні в середу передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Це справа підсудна лише ВАКС, оскільки Мартиненко обвинувачується в розкраданні майже 700 млн грн українських держпідприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Так, спершу Шевченківський суд хотів використати процедуру вирішення питання підсудності: подання в Апеляційний суд, який звертається до Верховного суду. Останній уже остаточно вирішує, який суд має слухати певну справу. Однак ця процедура для того випадку, коли не зрозуміло, який суд має слухати справу. Тобто є спір про підсудність.

Зазначається, що зі справою Мартиненка все очевидно: вона підсудна виключно ВАКС. Саме тому Апеляційний суд 30 вересня повернув подання Шевченківського суду, зазначивши, щоб він передав справу до Антикорсуду напряму.

"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді. Немає підстав звертатися до Верховного суду, це означає лише затягування часу", — коментує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник

Нещодавно Верховний суд надав свою позицію, що кримінальні справи мають бути передані судами напряму до ВАКС.

Адвокати екснардепа заявили відвід суддям, які на формальному засіданні вирішували, чи передавати справу до ВАКС. Утім судді їм у відводі відмовили та ухвалили рішення передати справу до ВАКС.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у тому, що він разом зі спільниками організували схему на закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Окрім уранового епізоду, Мартиненка і його спільників обвинувачують у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом".Збитки державі склали 6,4 млн євро. Докази у цій справі вже дослідили.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151808
 
 
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сядет набриолиненный кошелёк - процесс пошел,это лакмус
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Соевые идиоты секты святого Пэтра Рошенко, очередная зрада подкралась с АмерикиШевченковский райсуд Киева передал дело экс-нардепа Мартыненко в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9507:
"Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране". Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.
"До него (Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил Трамп."(с)
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Да тут никого уже не интересует коррупция при перспективе вернутся к корыту.
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флуд. Попри те, що це - брехня від Трампа. Він вже сам не знає, як відбрехатися від гавна, в яке влип з Монікою Зелінскі.

Але, подивимося, як адміни реагуватимуть на цей флуд...
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Ну да, в темі про корупцію стаття про коррупцію в Україні в озвучуванні Трампом - це флуд! Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9081
І яке знайоме:" Я вам ниверю! Ві всё врёти!"...
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Політичні орбіти Віктора Ющенка

Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4751

15. Віктор Балога; 16. Арсеній Яценюк; 17. Юрій Луценко; 18.Олександр Третьяков; 19. Павло Альошин; 20. Сергій Бондарчук; 21. Микола Мартиненко; 22. Євген Червоненко; 23. Петро Порошенко; 24. Давид Жванія;
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і "путівку у життя" цьому всьому корупційному гівну дав наш Месія -Пасічник..((

2006 рік .



На доволі далеких підступах до Ющенка знаходиться ще один приятель Третьякова Сергій Бондарчук - керівник "Укрспецекспорту" і друг першого помічника Кучми Сергія Льовочкіна.
Півроку тому було модно порівнювати, як вдало Третьяков повторив шлях Льовочкіна. Недруги ж завжди казали, що Третьяков засвоївся на нових фінансових потоках за допомогою попередника, який залишився у "долі" і з яким Третьяков зблизився саме завдяки Бондарчуку.
Зараз же вороги радять перевірити повністю непрозорий "Укрспецекспорт" на предмет пошуку грошових пробоїн, які, не дай Боже, забезпечують безбідне існування президента і його оточення.
Корупційний скандал погано позначився на Миколі Мартиненку. Колись дуже близький соратник і навіть сусід Ющенка по кріслу в сесійній залі парламенту зараз далеко. Його падіння почалося зі скандалу навколо взуттєвої фабрики "Київ" - попри всі спроби Мартиненка переконати, що він не мав до цього відношення.
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