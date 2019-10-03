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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3025) США (5557) Трамп (2097) Сенат США (114)

 У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг

У розшифровці запису телефонної розмови президентів України та США не передано щонайменше 20 хвилин розмови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив незалежний сенатор Ангус Кінг в інтерв'ю CNN.

За словами Кінга, телефонна розмова президентів тривала 30 хвилин, в той час як наданий Білим домом текст передає лише її третину.

"У двох моїх співробітників зачитування тексту вголос зайняло 10 хвилин 40 секунд. Телефонний дзвінок був 30 хвилин. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає", - прокоментував Кінг.

При цьому Кінг припустив, що якийсь час міг зайняти переклад, якщо під час розмови двох президентів були залучені перекладачі. Сенатор вважає, що часовий розрив у тексті розмови може стати приводом для проведення розслідування.

Він продовжив: "І, до речі, інформатор не вирішує справу. Він або вона висунули низку фактів, які тепер перебувають у руках Конгресу. І в них є можливість розслідувати це, щоб з'ясувати, чи має рацію інформатор чи ні".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151806
 
 
 Топ коментарі
 
Представляю что там наговорила Моника, если даже Трамп постеснялся выкладывать эти 20 мин..
Пожалел обезьянку...

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговораИсточник: https://censor.net.ua/n3151806
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Лион-киллер снова в деле
У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 2764
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Донні я ваша навек! Говорит моніка, іді отсюда непутьовая, і забудь мой номер телефона ответил трамп.
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Представляю что там наговорила Моника, если даже Трамп постеснялся выкладывать эти 20 мин..
Пожалел обезьянку...

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговораИсточник: https://censor.net.ua/n3151806
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ЗЕмоник настойчиво предлагал Трампу сыграть на рояле, но Трамп вежливо отказал У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 992
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ДА НЕТ ТРАМП ТАМ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ СКАЗАЛ СЛЫШЬ ТЫ ОБЕЗЬЯНА ЕСЛИ ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ ТО ИЛИ ЭТО (ПО БАЙДЕНУ) и так далее.. то я тебе...пасть порву моргало выколю и хрен денег получишь.... У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 7167
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Умовляв 20 хвилин. У рудого таргана цю частину вирішили не оприлюднювати. У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 3154
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Да уж два прыЗЕдента один старый и дурной второй молодой и тупой 😂сикливый не в счёт бо тогда будет перевес на нашей стороне 🙋
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вообщем обоим импичмент и обоих в ростов
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Ви знаєте, я думав, що в Україні не може бути президента рівня Януковича по дурості після Революції Гідності. Я справді вважав, що навчений кров'ю "нарід" не буде вибирати. У владу людей, які поніршуіатимуть його життя. Я помилився. Теперішній вибір "зубожілого наріду" повторює досягнення Януковича у рази швидше. На що януковочу знадобилося 4 роки, на те вибраному "мудрим нарідом" після незавченого уроку президентом вистачило лише заледве півроку. Запитання: чи справді той нарід мудрий?
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Итак, формула Штайнмайера, а точнее формула Путина, подписана. Что мы имеем на сегодня? Однозначно, это кремлёвский план с односторонними обязательствами Украины, на которую положена ответственность за войну, которую мы не начинали. Напомню, Минские соглашения имели двусторонний характер - и требовали от Москвы вывести войска и передать Украине полный контроль над границей. Безопастностный, ключевой, блок загадочно исчез. Остался только политический аспект. Привет, амнистия для боевиков. Закон про "особый статус" принимался Верховной Радой только на три года, то есть - на переходно-интеграционный период, а не на постоянной основе. На постоянной основе - это ползучая либерализация, что крайне неприемлемо для Украины. В "ДНР" и "ЛНР" подписание формулы уже назвали "шансом" - выйти из воды сухими и чистыми, борцами за свои права, за язык и прочее, а не террористами, кремлёвскими наёмниками и маргиналами цивилизованного общества. Вопрос Крыма вообще не упоминается нашими молодыми и зелёными дипломатами. А тем временем, в "нормандском формате" будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму, с наблюдателями. Вот тогда всё и закончится, международная поддержка Украины и антироссийские санкции - ведь ватное население Крыма всё равно в патриотическом угаре проголосует за "воссоединение" и "против бендер", так как информационная война украинской стороной проигрывается, в силу различных факторов, от финансирования до политической воли власть имущих. Единственная приемлемая формула для Украины - это когда кремлёвский режим должен вывести свои войска со всех незаконно оккупированных территорий. Только так можно разговаривать с кремлёвскими бандитами. Да, это капитуляция. Потому что вернуть уничтоженную и разграбленную территорию с двумя миллионами зомби, все адекватные люди за эти 5 лет выехали из того лепрозория, это "пришить обратно" в выздоравливающий украинский организм гнойник, который будет нести опасность для всей Украины. Вернём ватный Донбасс, голосующий за врагов Украины Януковича, Медведчука и остальными "рабиновичами", потеряем Крым навсегда, наденем намордники и будем радоваться на тонущем Титанике. Наш "величайший" хотел войти в историю как Миротворец, а войдёт как Капитулянт. Без борьбы за свободу - не будет мира. Будет иллюзия мира и, возможно, иллюзия свободы.
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Ахах, та "мудрі" би не сиділи в перманентному рабствыі століттями і, як сказав Петко: молились і чекали Тутмаса У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 888
Ах облиште, яка там в біса мудрість?
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Так связь была плохая, они долго перекрикивались. У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 1559
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а наш "офис преЗЕдента" вообще стенограмму потерял
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Ну само выражение "стенограмма разговора Зелебородько и Трампа была помещена на хранение в ОПУ" как бы намекает. (ОПУ - офис президента Украины. Но по сути ближе к тому, что Вы подумали).
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Зеля, пали уже этого Трампа, а то интрига кончается.
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Зачем? Требуют стенограмму от Трампа, Трампу и выкладывать
Зе правильно держит нейтралитет.
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Кто бы сомневался. Я писал об этом сразу же, что уверен на 100% ..что этот вариант - не полный) ч. т. д.
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Цирк 🎪 продолжается,в главной роли:🙉-🤡
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А переводчики? А паузы? Синатор, на.х.ер.
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Переводчики переводили в два раза дольше, чем говорили презы, или паузы-молчание были равны по времени, которое говорили президенты.
Кто поверит в такую чушь?

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг."

Источник: https://censor.net.ua/n3151806
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часть текста потеряли разведчики кукуевы
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Не потеряли, а просто недостающую часть звукозаписи на порнохаб выложили.
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Ребята, ну чего вы ожидали? Вы же сами клоуна выбрали, теперь наслаждайтесь цирком. Или вы от него ожидали сократовской мудрости? Ну вы даете!
В следующий раз выберите президентом алкоголика Васю, там еще покруче "вокруг смеха" будет
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Ну так в разговорах Моники и Билла тоже разговор нередко прерывался. Особенно со стороны Моники. У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 8477
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20 минут на извращённый секс, затем беседа продолжилась?
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