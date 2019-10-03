 Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал Fox News.
Шокін, як ідеться в повідомленні, на початку поточного року заявив адвокату американського президента Руді Джуліані, що розслідування було припинено "через страх перед Сполученими Штатами".
Згідно із записами Джуліані, які є в розпорядженні Fox News, "Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Джеффрі Пайєтт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити".
У записках також стверджувалося, що Шокіну сказали, що в процесі розслідування віцепрезидент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.
Записи Джуліані, зазначає телеканал, були минулої середи передані Конгресу Генеральним інспектором держдепартаменту.
Як повідомлялося, демократи в американському конгресі ініціювали розслідування, метою якого є ухвалення рішення про оголошення імпічменту.
Приводом стала розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої президент США просив українського колегу активізувати розслідування щодо діяльності в Україні Гантера Байдена - сина Джо Байдена - який є найбільш вірогідним противником Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.
Демократи вважають такі дії серйозним порушенням - спробою Трампа використовувати своє становище для досягнення політичних цілей і дискредитації суперника на виборах. Трамп же стверджує, що Байден і Демократична партія загалом причетні до корупції і порушень в Україні.
Сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Грасслі направили на адресу генпрокурора Вільяма Барра лист із закликом розслідувати можливі зв'язки між Демократичною партією і Україною в контексті президентських виборів 2016 року, повідомило видання The Hill.
"Мін'юсту ще належить поінформувати Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування з приводу зв'язків і співпраці між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією (кандидата від демократів. - Ред.) Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії ... подібні підозри заслуговують належного та уважного вивчення", - йдеться в листі сенаторів.
Так що Шокін - бреше. Бо, якщо хто і впливав на це розслідування, так це Маша Йованович через свого кента Ситника.
Ну-ну
Хотя все и так знают кто там такой сивочолий давил на прокуратуру
https://censor.net.ua/photo_news/358674/obnarujen_esche_odin_roskoshnyyi_dom_genprokurora_shokina_ploschadyu_427_kv_metrov_i_stoimostyu_85_millio
nov
Этого Шокина самого надо
за решетку
лет на 15 ! за развал прокуратуры ..
Этакий калигула 21 века !