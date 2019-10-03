EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3182  114
Матеріали за темою:
Все про:Байден (147) розслідування (1544) США (5557) Пайєтт (71) Джуліані (40)

 Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США"

Відставний генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був на той час син віцепрезидента США Джо Байдена - Гантер - під тиском з боку Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал Fox News.

Шокін, як ідеться в повідомленні, на початку поточного року заявив адвокату американського президента Руді Джуліані, що розслідування було припинено "через страх перед Сполученими Штатами".

Згідно із записами Джуліані, які є в розпорядженні Fox News, "Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Джеффрі Пайєтт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити".

У записках також стверджувалося, що Шокіну сказали, що в процесі розслідування віцепрезидент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.

Записи Джуліані, зазначає телеканал, були минулої середи передані Конгресу Генеральним інспектором держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера, - The Guardian

Як повідомлялося, демократи в американському конгресі ініціювали розслідування, метою якого є ухвалення рішення про оголошення імпічменту.

Приводом стала розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої президент США просив українського колегу активізувати розслідування щодо діяльності в Україні Гантера Байдена - сина Джо Байдена - який є найбільш вірогідним противником Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Демократи вважають такі дії серйозним порушенням - спробою Трампа використовувати своє становище для досягнення політичних цілей і дискредитації суперника на виборах. Трамп же стверджує, що Байден і Демократична партія загалом причетні до корупції і порушень в Україні.

Сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Грасслі направили на адресу генпрокурора Вільяма Барра лист із закликом розслідувати можливі зв'язки між Демократичною партією і Україною в контексті президентських виборів 2016 року, повідомило видання The Hill.

"Мін'юсту ще належить поінформувати Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування з приводу зв'язків і співпраці між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією (кандидата від демократів. - Ред.) Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії ... подібні підозри заслуговують належного та уважного вивчення", - йдеться в листі сенаторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151805
 
 
 Топ коментарі
 
Шокин без пэтиного напутствия из будки не выразило.
А здесь два этих ветхих ничтожества решили сыграть ва-банк и 'влиять' якобы на историю и не чего-нибудь, а всего миру!
Типа интриги высоко уровня, а по факту, две отстойные шоколадные дупы решили нагадить как можно больше Украине, чтоб почувствовать свою значимость))
Большего вредителя Украине, чем порошенко, сложно и поискать. Разве что янык. Кучма и тот расставлял приоритеты, где всегда на первом месте была Украина.
Команде зеленского следует помнить, что они обещали не только оздоровление экономики, но, главное, чтоб заработали так, как это было в Румынии, антикоррупционные органы - и все эти бриллиантовые шокины гавкали уже из тюрьмы через своих адвокатов разве что .
 показати весь коментар
 
Это первый реформаторски-независимый на 100% от Свыни прокурор? Или второй?
 показати весь коментар
 
Все сходится на Лолите Мальдвской. Чемодан-воказал-Гуантанамо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Саме цікаве, що Шокін на посаді Генпрокурора на оце розслідування по Бурісмі міг впливати оскільки-поскільки. Оскільки це - справа рук Ситника і Холодницького, що очолюють незалежні (в частині слідства) структури НАБУ і САП, які на час відкриття справи вже були створені.

Так що Шокін - бреше. Бо, якщо хто і впливав на це розслідування, так це Маша Йованович через свого кента Ситника.
 показати весь коментар
 
 
Обожнюють "бувші" побазікати) Чинили тиск на пороШокіна? ХТО? Прізвище в студію і до суду! Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США" - Цензор.НЕТ 1673
 показати весь коментар
 
 
Да! Кто это сделал?
Хотя все и так знают кто там такой сивочолий давил на прокуратуру
 показати весь коментар
 
Трамп потирает ладошки, Байден напрягся, а поимеют в итоге украинцев.
 показати весь коментар
 
не украинцев, а порохоботов. Ничего общего.
 показати весь коментар
 
 
угу... а мы с вами типа в другой стране живём. там в таких тонкостях не разбираются - перекроют стране кислород и привет.
 показати весь коментар
 
 
...а до этого типа нам что-то кроме кислорода давали, одну сплошную озабоченость.
 показати весь коментар
 
 
Так этому петуху только этого и надо! Оно же сепар латентный!
 показати весь коментар
 
 
Неужели кто-то реально верит, что у этого старого пердуна хватило слабоумия и отваги, что бы пытаться катить бочку на сына вице-президента США, причем действующего? В ситуации, когда Украина критически зависела от американской поддержки. Послушаешь того Шокина, так он прям Бэтмен, Человек-Паук и Дункан Макклауд в одном лице.
 показати весь коментар
 
 
*****Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США" - Цензор.НЕТ 3985
https://censor.net.ua/photo_news/358674/obnarujen_esche_odin_roskoshnyyi_dom_genprokurora_shokina_ploschadyu_427_kv_metrov_i_stoimostyu_85_millio
nov

Этого Шокина самого надо

за решетку

лет на 15 ! за развал прокуратуры ..
Этакий калигула 21 века !
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору