 Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів;
- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Катеринівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Золотого - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- неподалік Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Кряківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- тричі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.
Кацапам не можна вірити.
Ждем дальнейшего обострения.
от тода они во всю глубь и высь развернутся.
слава богу есть зеленый маленький человечек, который им етот статус насильно ввинтит.
Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.
Принятый закон регулирует право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение спецсредств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).
Документ закрепляет право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения. (с)
Зрада!!!
При Порошенко такого не было!!!
Также в ведомстве заверили, что на текущий момент в Станице Луганской завершился первый этап разведения. Сейчас продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. ЗЫ. Но не зеркально, а только ВСУ...
Пороз - не "панацея" !
Україна - не має гідного лідера який би об'єднав патріотів!
Війна з рфією - триває!
Тримаймося!
Слава Україні!
23ноября 1939 года
Хоч один з депутатів 9 скликання не продав душу? Зможе розробить законпроект щодо відшкодувань матеріальним збиткам щоденних обстрвлів, каліцтв, вбивст?
Жоден, навіть хто позиціонував себе проукраїнським, жах навіть в тому, що пишу "проукраїнский" в Україні, українському парламенті, просто жах.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли?
Зеленский и Хомчак не имеют права отводить войска в намеченный день рождения путина 7 октября.
Об этом идет речь в репортаже программы Радио Свобода Донбасс.Реалии.
"Мы боимся, что те (пророссийские боевики, - ред.) придут к нам", - говорит одна из местных жительниц, также выражая опасение возможным попаданием поселка в "серую зону".
"У нас все люди могут подняться, чтобы не отпустить отсюда украинские войска.
Мы станем рядом возле них, но мы не отпустим войска с украинской территории.
Мы чувствуем себя в безопасности. Если отсюда уйдут войска, мы будем в опасности.
Тут будет настоящая мясорубка. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут", - убеждена местная жительница.
Она отмечает, что террористы продолжают вести провокативный огонь по позициям украинских войск, которые располагаются в районе Золотого-4.
Найбільші побоювання цивільних: розпочнеться безкарність і незаконні самосуди над тими цивільними, які проживали поруч із військовими, підтримували їх.
https://www.radiosvoboda.org/a/30176904.html?fbclid=IwAR23lkXf6_RBJ7vD0kb-Y0YoTYTJBwONa5c574MRALySDBuZ6-viKFpRk3c
И это твой кумир, боязливый и вороватый командующий, которому поверили украинцы что он боец ?
"Зеленскому досталось тяжелое наследие от предшественников, - путин."
https://focus.ua/economics/441435-zelenskomu_dostalos_tiazheloe_nasledie_ot_predshestvennikov__putin
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
"Не кажи «гоп», поки не перескочив."
За пять лет героически отвоевали только "серую зону" которую опять нужно оставить ради развода войск.