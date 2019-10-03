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 Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

2 жовтня збройні формування РФ та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів;
- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Катеринівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Золотого - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- неподалік Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Кряківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- тричі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб 01
Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб 02
Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151804
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто наших просто розстрілюють в момент розведення сил.
Кацапам не можна вірити.
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40 обстрелов это ровно от того, что Зеля согласился на формулу Штайнмаера. Теперь русские будут считать, что если надавить, то можно добиться большего.
Ждем дальнейшего обострения.
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Это давление в расчете на трусость наших властей. Помнится раньше стреляли меньше. За последние месяцы гибнут люди каждый день и это при перемирии. Мне это совсем не нравится, так как русские явно укрепляют позиции.
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Тобто наших просто розстрілюють в момент розведення сил.
Кацапам не можна вірити.
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так усім адекватним людям це зрозуміло!!! але деяким пророгатим та іншим ворогам України це як бокшою об стіну...
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Ксения, ну это всегда так было. Скоро разница увеличится в количестве разрушенной инфраструктуры по мере отведения украинских военных, и очень не поздоровиться местным жителям не взирая кто за кого голосовал.
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Йде наказ Хомчака відступати(розводити) не всі погоджуются багато питань від захисників багато розгубленних Хомчак каже якщо мої накази не будуть захисники виконувати найдемо іншого начальника генштаба-питання в тому чи будуть захисники не виконувати злочинні накази массово віддавати землю яку зайняли окупантам у будь який момент при такому сцанарію може бути Іловайск 2 чи щось подібне при відступі ті самі захисники які давали присягу захищати країну і її землю- а те що діється просто ганьба і держзрада у будь який момент орки займуть відвоевані теріторїї за які загибли їхні побратими
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У розбійника гідранта с партнерами договорняк.
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Кровавый диктатор и его зе-команда убивают украинцев
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Тиск на Украіну почався...так шо треба закінчувати з тими перемир'ями і починати іб....ь на випередження
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Это давление в расчете на трусость наших властей. Помнится раньше стреляли меньше. За последние месяцы гибнут люди каждый день и это при перемирии. Мне это совсем не нравится, так как русские явно укрепляют позиции.
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Видел бы ты этих русских: черномордые и узкоглазые.
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40 обстрелов это ровно от того, что Зеля согласился на формулу Штайнмаера. Теперь русские будут считать, что если надавить, то можно добиться большего.
Ждем дальнейшего обострения.
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и будут ещё брать заложников. из тех дурней. кто к ним едет.
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статуса им тока особого етим орловским кацскотам не хватает,
от тода они во всю глубь и высь развернутся.
слава богу есть зеленый маленький человечек, который им етот статус насильно ввинтит.
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Давайте мля розводити сили і миритися з орками,і дамо амністію,і запустимо цю всю нечисть в Україну.
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Стрелять в ответ нельзя - там же могут оказаться будущие депутаты Верховной Рады... Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 7364
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и такие же активные как кива - в законотворческой деятельности двумя руками...
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На вечернем заседании парламента 2 октября народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон (проект № 1224) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период".

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Принятый закон регулирует право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение спецсредств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).

Документ закрепляет право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения. (с)

Зрада!!!
При Порошенко такого не было!!!
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при Порошенко,как бы то небыло,а потихонько ВСУ шли вперед,а не назад,не в пример нынешнему гению и стратегу
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Но юридически статуса у военнослужащих не было на право открывать огонь. Что могли использовать против них, как то было с погранцом в Мариуполе, которого хотел суд посадить на 8 (вроде) лет.
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А теперь как бы есть право, но за сентябрь погибло больше чем за первое полугодие и отсупаем по малеху. Норм.
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Истчо адын воен дивана... Ты то куда "отступаешь"?
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А что в Станице произошло и что будет под Золотым?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!! рогаті бикують, ось їм як припекло, сподіваюсь воїни України "трошке" цім бісам та насипали!!!!!
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«Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается», - говорится в сообщении пресс-службы МОУ.
Также в ведомстве заверили, что на текущий момент в Станице Луганской завершился первый этап разведения. Сейчас продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. ЗЫ. Но не зеркально, а только ВСУ...
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І найголовніше і найцікавіше - Зєлєнскій про це знає, але і далі гне свою лінію. Мені просто цікаво знати причину такої упоротості справжню, і у версії Зєлєнского та його адвокатів.
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Адвокатик, ти вчора, захищаючи Зеленського, вимагав докази що обстріли не припинилися. Якщо зайдеш в цю тему- відпишися.
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Зеля - Зрадник !
Пороз - не "панацея" !
Україна - не має гідного лідера який би об'єднав патріотів!
Війна з рфією - триває!
Тримаймося!
Слава Україні!
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О каких переговорах и формулах речь,если эти уроды продолжают стрелять?они обострение ситуации используют как давление.А нужно нашим брать инициативу в свои руки и после таких обстрелов приостанавливать все договорняки,встречи,торговлю-обстреляли-значит на 3дня закрыли КПП,пусть люди сами их рвут,за то что 3дня ночуют на пунктах пропуска.Чтоб каждый обстрел им боком выходил,а не запугивал наших,толкая на уступки.
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они и будут стрелять это шантаж для зе не согласитесь на наши условия усилим давление(обстрел) пуйло хочет всю Украину это так сказать чтоб не расслаблялись а на момент выборов утихнет и продажное обсе скажет боевики нет выведены и технику замаскируют и после выборов зайдут еще больше зеленых человечков будет считай россия вчера пушилин и братва говорили что они будут самостоятельны и попросят мордор присоеденить и будет как с крымом как кацапы отвечают что разговоры о крыме тема закрыта это посягательство на териториальную целостность росси так как крым согласно референдума неотемлимая часть росии вот и все границы мордора будут проходить уже в днепропетровской области-формула штаймаера=конец Украины постепенный далее они сделают такое в одессе херсон запорожье ведь донецку особый статус дали почему бы не одессе понятно это не наши а кацапские гру наемники-ведь в донецке и луганске до 2013 были ли митинги за присоединение к мордору по 10 тисяч хотя бы?не было-да, там больше ваты, проросийских взглядов, но митингов, и требований не было, как было по 100 тисяч в Барселоне на отделение каталонии от Испании массово -это все говорит что делается искуственно россией-нет там сепарских настроений и никакого статуса и выборов не должно быть мы унитарная страна
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Даешь особый статус ордло, амнистию ,пенсии и лечение за наш счет тварям боевикам!
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Млять. Походу, формУла штангенциркуля заработала в полный рост.
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Главное не стрелять и не провоцировать кацапов, так велел ваш говнокомандующий-Зедебилоид, который отмазывался от армии "сцыкотно"
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«…договоры соблюдаются только до тех пор, пока они целесообразны» / А Г/

23ноября 1939 года
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40 обстрілів, питання скільки Україна, бюджет поніс матеріальних збитків? Скільки стягнуто з російського бізнесу в Україні відшкодувань цим збиткам?
Хоч один з депутатів 9 скликання не продав душу? Зможе розробить законпроект щодо відшкодувань матеріальним збиткам щоденних обстрвлів, каліцтв, вбивст?
Жоден, навіть хто позиціонував себе проукраїнським, жах навіть в тому, що пишу "проукраїнский" в Україні, українському парламенті, просто жах.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли?
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Нарушено главное условие для отвода войск - 7 дней без обстрелов.
Зеленский и Хомчак не имеют права отводить войска в намеченный день рождения путина 7 октября.
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Жители поселка Золотое-4 Луганской области не поддерживают идею разведения сил в районе их населенного пункта и вывода подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в репортаже программы Радио Свобода Донбасс.Реалии.

"Мы боимся, что те (пророссийские боевики, - ред.) придут к нам", - говорит одна из местных жительниц, также выражая опасение возможным попаданием поселка в "серую зону".

"У нас все люди могут подняться, чтобы не отпустить отсюда украинские войска.
Мы станем рядом возле них, но мы не отпустим войска с украинской территории.
Мы чувствуем себя в безопасности. Если отсюда уйдут войска, мы будем в опасности.
Тут будет настоящая мясорубка. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут", - убеждена местная жительница.
Она отмечает, что террористы продолжают вести провокативный огонь по позициям украинских войск, которые располагаются в районе Золотого-4.

Найбільші побоювання цивільних: розпочнеться безкарність і незаконні самосуди над тими цивільними, які проживали поруч із військовими, підтримували їх.

https://www.radiosvoboda.org/a/30176904.html?fbclid=IwAR23lkXf6_RBJ7vD0kb-Y0YoTYTJBwONa5c574MRALySDBuZ6-viKFpRk3c

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Вы вообще можете представить такие новости но с фамилией "Порошенко"?
Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 7662
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Кто с кем договаривался про зеленый коридор ? А кто договаривался, а вернее молил о встрече с Путиным ?
И это твой кумир, боязливый и вороватый командующий, которому поверили украинцы что он боец ?
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Переживает за тезку:

"Зеленскому досталось тяжелое наследие от предшественников, - путин."



https://focus.ua/economics/441435-zelenskomu_dostalos_tiazheloe_nasledie_ot_predshestvennikov__putin

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"Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин"
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

"Не кажи «гоп», поки не перескочив."
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Если они нарушают постоянно, то почему Украина не должна нарушать! Это наша Земля и по конституции Украина должна всеми средствами воевать до полного освобождения всех своих территорий! Пока всех до последнего имперского захватчика не ликвидирует! Нужно применять вооружения, которые превосходят их вооружения! Нужно запускать байрактары, нужно ольху использовать крылатые ракеты Нептун и т.д. Они должны нести потери в 50 раз больше, чем Украина!!!
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Чел, какие Нептуны? Тут волонтёры через день, то на тормоза для машины денги ищут, то на приборы для госпиталя. Пол мира лечит и реабилитирует раненных войнов.
За пять лет героически отвоевали только "серую зону" которую опять нужно оставить ради развода войск.
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Потому что предатели у власти не дают оружия! Нужно менять власть! Это предатели потому что и то, что они делают это ясно показывают сдача национальных интересов с особыми статусами и пропихивания развала государственности! Нужно проводить импичмент! Это предатели пришли к власти обманом народа! Президент должен быть войн! Может Билетский потому что он говорит все верно, но нужно проверить его на связи его теневые. Чтобы он обеспечил войско оружием и продовольствием! - это главная задача! Потому что Армия - это главное в государстве!!!
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