 Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів;

- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;

- неподалік Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;

- двічі поблизу Катеринівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- чотири рази поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі неподалік Золотого - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

- неподалік Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Кряківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;

- тричі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;

- поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;

- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.





