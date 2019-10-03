 Плану "Б" щодо реалізації Мінських угод немає, "формула Штайнмаєра" - це вже компроміс, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Плану "Б" (щодо реалізації Мінських угод. - Ред.) бути не може. Мінські угоди - це база, на якій має все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то "формула Штайнмаєра" - це вже компроміс порівняно з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст передбачав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - сказав Лавров в інтерв'ю Першому каналу.
"Природно, коли людина йде до виборчих дільниць за когось голосувати, вона хоче знати, які конкретні повноваження цей кандидат матиме, якщо його оберуть. Коли обговорювалася необхідність виконати цю послідовність, то колишній президент України Петро Порошенко на "нормандському форматі" сказав, що він не може надати особливий статус, тому що він не знає, кого вони оберуть. Це вже абсолютно конфронтаційний, контрпродуктивний, а головне антиправовий підхід", - пояснив глава МЗС.
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"Будучи тоді міністром закордонних справ ФРН, Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував цю компромісну формулу. Тобто закон буде ухвалений і набуде чинності на тимчасовій основі в день виборів, коли закриються дільниці, а на постійній основі - коли ОБСЄ підтвердить у своєму остаточному звіті, що вибори були чесними і справедливими", - розповів Лавров.
"Тому жодних відходів від базових принципів Мінських угод, включно з амністію, особливим статусом, закріпленим у Конституції, розведенням сил і засобів, повним відновленням економічних зв'язків, зняттям блокади, яка повністю суперечила Мінським угодами. Це все залишається незмінним, без цього нічого не вийде" , - наголосив глава МЗС РФ.
Відповідаючи на запитання про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Такой коммунистический ник однако ⛔️
Ладно. Посмотрим на ситуацию трезво и без истерик. Давайте я вам объясню, что значит формула Штайнмайера в реальности.
Украинская власть заявляет, что есть два главных пункта, без которых никаких выборов не будет - вывод российских войск и возвращение Украине контроля над границей.
Ни на секунду не сомневаюсь, что ради такого случая Россия свои войска выведет. Под камеры, с присутствием ОБСЕ, которая вывод зафиксирует, под аплодисменты мирового сообщества. Все два взвода. А все остальное - это армия независимой ДНР. О чем ОБСЕ и твердит уже пять лет. Формально эти войска России не подчиняются - ну так и как она может их вывести? Это шахтеры. Они тут живут. Тут же и служат.
Абхазия и Южная Осетия в пример. Когда министром обороны Южной
Осетии был полковник российской армии Баранкевич.
Позавчера он был полковник ВС РФ, сегодня уволился, сегодня министр обороны Южной Осетии - чего вы от нас хотите, независимая страна, наших военных там нет.
Так что этот пункт уже можно считать выполненным.
Контроль над границей.
Принято считать, что контроль над границей Россия не отдаст никогда.
Реальный - да.
Но мы говорим о политических формулах во время гибридной войны.
России совершенно ничего не мешает отдать КПП под контроль Украины. Потому что пара взводов на этих КПП будут контролировать только сами себя, а ночью, когда их начнет долбить независимая армия независимого ДНР, не будут контролировать и этого.
Это вообще очень удобная схема. Ротация может проходить либо только непосредственно через территорию противника, либо по узкой полоске земли вдоль территории противника - второй вариант вообще идеален, можно долбить колонны сколько хочешь - и такое положение вещей будет деморализовать армию. Которая будет деморализовать общество. Потому что патриотизм патриотизмом, но чем дальше, тем меньше вы будете находить людей, готовых ехать в полную задницу ради кривых договоренностей и, самое главное, ощущая себя преданными и проигравшими.
Чечня в пример. Где ситуация была ровно такая же. Где российская армия контролировала только ту территорию, на которой стояла.
А реальный контроль по прежнему будет у России.
Да и вообще - контролировать всю протяженность границы Украина сейчас не в состоянии в принципе.
ОБСЕ подтвердит - да, на украинских КПП стоят украинские пограничники - так что выполнен и этот пункт.
Всё, можно переходить к выборам.
И вот при таких условиях на Украину будет оказываться давление со всех сторон.
Когда новая власть говорит, что никто не допустит никаких выборов под дулами автоматов, у меня только один вопрос - серьезно?
Нет, когда это говорила прошлая команда, у меня не было ни капли сомнения. Я был уверен - не допустят. Потому что таки и не допустили. Потому что Порох, Климкин, вся делегация нардепов в ПАСЕ, ни разу, ни на шаг, не ухудшили положения Украины. Порох в политике оказался вообще зубром. Подписать в Минске эту филькину грамоту, не самую выгодную для себя, лишь бы только остановить продвижение противника, и умудриться сделать так, что за эту филькину грамоту все пять лет международное сообщество драло Россию - его политическое мастерство становится понятно только сейчас.
Так что при прошлой команде я б не сомневался ни разу.
При новой команде, где пресс-секретарь отталкивает журналистов, секретарь РНБО увольняется из за конфликта с национальных интересов с интересами олигарха, двадцативосьмилетняя девочка, не знающая регламента, возглавляет международную делегацию Украины в ПАСЕ, продюссер КВН возглавляет СБУ, а муж сценаристки ГУР…
Достижения новой команды на международной арене мы уже видели. О, да, слов нет, я реально поражен этими достижениями. Такого, блин, не было еще ни у кого никогда. Это правда.
Ваш профессионализм мне уже полностью понятен.
Серьезно? А что, если нет?
У вас в Крыму только что выборы в муниципалитеты оккупационной власти прошли.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что при любых разговорах с агрессором, формула может быть только одна - пошли на.....й. Пошли на.....й с нашей земли. С нашего моря. С нашего Крыма. Забирайте свои манатки и валите к чертям собачьим. Это украинская территория, здесь будет украинский суверенитет и украинские законы. Только так, и никак иначе.
Любые другие формулы - Штайнмаера, Смита, Ковальски, Рабиновича, Ван Дер Хоофа, Пупкина, - которые легитимизируют хоть чих агрессора, хоть минимальную его хотелку, в конечном итоге ведут к поражению страны. Вопрос только времени.
Впрочем, президент сказал же, что войны не выигрываются победами, так что все ложится в его логику.
Украина начала играть в подворотне на скрипке сонет «К Штайнмаеру», а гопники играли в кастет и наперстки.
Вы дали мобилку позвонить.
Нет, вы можете, конечно, надеятся, что вам её вернут обратно и заявлять, что не допустите грабежа, но, боюсь, у меня для вас плохие новости, ребят.
В общем, резюмируя трезво и без истерики - ситуация ******** практически полностью.
Вопрос возвращения Крыма отодвигается на неопределенный срок. Это уже десятилетия. Да, США, санкции за Крым не снимет, но Турция фактически оккупирует Северный Кипр уже - сколько там, шестьдесят лет? - и те же американские санкции ей никак в этом не мешают. Через полвека те люди, на кого сейчас наложены санкции, вообще умрут, и ситуация решится сама собой.
В теле Украины создан подконтрольный Кремлю анклав. Который автоматически лишает страну правового и территориального суверенитета. Про НАТО можно забыть. Остальное - вопрос времени и приложения усилий.
Времени у России вагон.
Усилия она прикладывать умеет.
А Майдана не будет. По крайней мере, пока. Не та ситуация. Большинство Зеленского поддерживает до сих пор. Легитимности у него выше крыши. У нации усталость от войны. От потрясений. От революций. Да, выступления будут, конечно, но такого полномасштабного Майдана, как в прошлые разы - нет, не будет. А, главное, нет резкого толчка.
Типичная история про сваренную на медленном огне лягушку.
Только, пожалуйста, не пишите, что вчера состоялась капитуляция. Капитуляция состоялась 21 апреля 2019 года. А все остальное время Зеленский лишь оформляет её юридически.
Это было желание большинства.
https://politota.d3.ru/babchenko-glagolit-1855207/?sorting=rating
Меня разбанили.
Добрый день. Нет, братцы, так дело не пойдет. В последнее время пошла странная тенденция. Чем больше аудитория, тем меньше я стал зарабатывать. Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели.... Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку.
Если мои тексты заставили вас рассмеяться, заплакать, задуматься, принять решение, что-то переосмыслить, придти к выводу, начать смотреть на ситуацию под другим углом, то...
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Спасибо
А единственная приемлемая формула для Украины - это не капитуляция по Штайнмайеру а своя украинская формула когда фашистский кремлёвский режим должен безоговорочно немедленно вывести свои оккупационные войска со всех незаконно оккупированных суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса. Только так можно разговаривать с кремлёвскими бандитами - оккупантами.И конечно вести переговоры про выборы но уже на всех деоккупированных освобождённых территориях. но видно продажная власть ЗЕбилов капитулянтов в угоду кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла и дальше собирается настаивать на капитуляции Украины на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши с последующим уничтожением Украины как государства. Вот тогда и про оккупированный кремлём Крым и после второго референдума кацапов оккупантов уже не будет идти никакой речи...