 Трамп назвав журналіста Reuters "фейк ньюз" за питання про Україну. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Його голос, зростаючий від гніву, обрушився на репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп встановив ділові зв'язки з Україною, від Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є в нас у цій країні", - відповів він.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs