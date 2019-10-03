 Трамп назвав журналіста Reuters "фейк ньюз" за питання про Україну. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Його голос, зростаючий від гніву, обрушився на репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп встановив ділові зв'язки з Україною, від Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.
"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є в нас у цій країні", - відповів він.
President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs— Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
Что это вообще значит. Кличко писал?
Журнализды - уроды . Мне плевать на Трампа , но журнализды - уроды . Причем тупые уроды . Я тута вчера посмотрел какие они вопросы в Раде задают и офигел трошки . Абсолютный тупняк . Для того , шоб задавать такие вопросы , не нужно шось заканчивать . Так мало того , шо вопросы тупые , так этиж самые журнализды не дают ответить на вопрос . Хто этих уродов только в Раду пускает
как выяснилось,
откосил три раза + 70% тупняка вроде тебя и ты головной командувачь.
ты тоже можешь, кстати....
уже все перестали удивляться адекватному гению.
а тут херак Конгресс с обычными деловыми вопросами
нема той кацапско - царской широты и полноты ... - переживает...
Зе , щеми журнализдов по полной программе , не стесняйся . Отжимай хаты , машины , дачи у этих уродов джинсовых . ГБР тебе в помощь . Я буду только рад , если фейкометов к ногтю прижмут
или твое фамилие коломой.
там на других дураков - в штанах теребят не отходя от зеленой кнопки...
никаких - или.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
Отож, воно меле язиком, як собака хвостом.
1) он пишет правду
2) он анонимен, так что даже если бы не дай Перун, соврамши, то - ищи-свищи его в Киеве
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую одну такую ультимативную форму (51-ая минута)-байдауна с выборов нужно снимать!
GB Ser Johns
Ты вот подумай своей башкой,американка.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских 4-x миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую ультимативную форму (51-ая минута)я бы ослу зуб выбил!
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Наприклад, я навожу ссиль 03.10.2019 08:03 - на Ваш комент, який, не скажу, що мені сподобався; але - погоджуюсь...
«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
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Когнитивный диссонанс - «несозвучность», «нестройность»,
«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
у заголовку
дістали тупити
Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз"
А пропагандонів паРаші - паРаша Тудей та інші - він так не назвав.