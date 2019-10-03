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 Політика України
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Все про:Кабмін (3173) призначення (450) Укравтодор (180) Держкіно (92)

 Кабмін призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

Кабінет Міністрів призначив тимчасових керівників Державного агентства автомобільних доріг України та Державного агентства України з питань кіно. Головою Укравтодору став Олег Федоренко, а головою Держкіно - Юлія Шевчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Урядовий портал.

Також Кабмін звільнив з посади першого заступника і заступника керівника Держкіно Сергія Неретіна і Сергія Недзельського. У серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іллєнко пішов з посади, але залишив "спадок", - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно. ФОТО

Сергій Неретін повідомив "Детектор медіа", що дізнався про своє звільнення з новин на сайті Кабміну. Він не знає, з якого числа і з яких причин його звільнено.

Уряд ухвалив кілька інших кадрових призначень і звільнень. У міністерство культури, молоді та спорту призначено першим заступником міністра Анатолія Максимчука і заступниками міністра Ірину Подолян і Володимира Шумліна.

У міністерстві оборони заступниками міністра стали Олексій Марценюк і Аліна Фролова.

З посади заступника міністра екології звільнили Миколу Кузьо, а з посади голови Держсоцслужби - Марину Лазебну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151798
 
 
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и никаких конкурсов, междусобойчик
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Хоч повбивайте там одне одного, дебіли.
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Морды у корыта меняются а политика та же. И.О. и никакой ответственности только личная преданость и бесправность назначаемых. Республика Запорожская Сечь каждый год проводило выборы и просуществовало 200 лет на стыке трех империй. Имея богатейшую тереторию 400 на 600 км
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2 зебила сегодня на кассе в АТБ:
- А почему курс растет?
- Так Порошенко летал к Гонтаревой и дал указание обвалить гривну
Какой пздц в голове у этих приматов...
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О, трохи нижче практично не глядячи перефразував
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Кожен хто досі за зеленського,є ворогом України!
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А чому нема жодної акції на підтримку чинного президента та його державницьких кроків? Алан Бадоєв зайнятий? Кабмин назначил временных руководителей Укравтодора и Госкино - Цензор.НЕТ 2708
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Ей, Зебіли! Долар росте не по дням, годинами. Падав він повільніше. Шо там таке, резерви Петіні скінчились, чи Гонтарева тому виною!?
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Все митинги с политической символикой на фото,сами никто не выходил
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