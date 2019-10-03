 Кабмін призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Урядовий портал.
Також Кабмін звільнив з посади першого заступника і заступника керівника Держкіно Сергія Неретіна і Сергія Недзельського. У серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.
Сергій Неретін повідомив "Детектор медіа", що дізнався про своє звільнення з новин на сайті Кабміну. Він не знає, з якого числа і з яких причин його звільнено.
Уряд ухвалив кілька інших кадрових призначень і звільнень. У міністерство культури, молоді та спорту призначено першим заступником міністра Анатолія Максимчука і заступниками міністра Ірину Подолян і Володимира Шумліна.
У міністерстві оборони заступниками міністра стали Олексій Марценюк і Аліна Фролова.
З посади заступника міністра екології звільнили Миколу Кузьо, а з посади голови Держсоцслужби - Марину Лазебну.
- А почему курс растет?
- Так Порошенко летал к Гонтаревой и дал указание обвалить гривну
Какой пздц в голове у этих приматов...
https://dnepr.politeka.net/dnepr/1179128-pravyj-sektor-poshel-na-shturm-sbu-v-dnepre-vydvinuty-trebovanija-kadry-proizoshedshego/
https://m.gordonua.com/publications/illarionov-formula-shtaynmayera-eto-kapitulyaciya-ukrainy-1315949.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=mobile&fbclid=iwar2xb_56o6lyxb1_6jg11_4zciom6yfl4ba3adajzodiq0wtlsks68bbsy0