 Кількість осіб, які отруїлися на весіллі у Чернівецькій області, збільшилася до 95

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація розміщена на сайті лабораторного центру.

Повідомляється, що з-поміж захворілих госпіталізовано 39 осіб, з них дітей 9. Решті надано первинну медичну допомогу, призначено амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, організовано активне виявлення випадків захворювань.

Триває проведення лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, питної води, змивів з об'єктів довкілля, обладнання, посуду, інвентарю, зразків матеріалу від осіб, які залучалися до приготування страв, контактних осіб, хворих.

Раніше повідомлялося, що під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила отруїлися 19 осіб, з них 4 дитини.

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