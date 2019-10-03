 Кількість осіб, які отруїлися на весіллі у Чернівецькій області, збільшилася до 95

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація розміщена на сайті лабораторного центру.
Повідомляється, що з-поміж захворілих госпіталізовано 39 осіб, з них дітей 9. Решті надано первинну медичну допомогу, призначено амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, організовано активне виявлення випадків захворювань.
Триває проведення лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, питної води, змивів з об'єктів довкілля, обладнання, посуду, інвентарю, зразків матеріалу від осіб, які залучалися до приготування страв, контактних осіб, хворих.
Раніше повідомлялося, що під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила отруїлися 19 осіб, з них 4 дитини.
И все. Это самое действенное средство обучения.
Почти все готовили самостоятельно и выпивка вся была своя.
Ищите-свищите.
Всех работников мордой в землю и на допрос . Всех до единого . Лампу в харю и мешок на голову , по другому эти скоты из обрыгаловки не понимают .
а не второй ли ты, бывший, сeкрeтарь какого сельсовета?
в принципе никто ничего другого и не ожидал от махровой, в прошлом, комуняки,
а сегодня ярко зеленого борца за мир