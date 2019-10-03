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Все про:Буковина (223) отруєння (669) весілля (43)

 Кількість осіб, які отруїлися на весіллі у Чернівецькій області, збільшилася до 95

До Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я надійшли повідомлення про захворювання 95 осіб, з них 29 дітей, які 29 і 30 вересня вживали страви на весіллі в барі с. Путила Путильського району.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація розміщена на сайті лабораторного центру.

Повідомляється, що з-поміж захворілих госпіталізовано 39 осіб, з них дітей 9. Решті надано первинну медичну допомогу, призначено амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, організовано активне виявлення випадків захворювань.

Триває проведення лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, питної води, змивів з об'єктів довкілля, обладнання, посуду, інвентарю, зразків матеріалу від осіб, які залучалися до приготування страв, контактних осіб, хворих.

Раніше повідомлялося, що під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила отруїлися 19 осіб, з них 4 дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 осіб, зокрема 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151796
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть суды выпишут многомиллионные компенсацию пострадавшим, и так чтобы владельцы ресторана, повара и вообще все кто отвечал за еду выплатили все, пусть даже останутся в трусах и на улице.
И все. Это самое действенное средство обучения.
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на откровенные оскорбления сбился?
в принципе никто ничего другого и не ожидал от махровой, в прошлом, комуняки,
а сегодня ярко зеленого борца за мир
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Только недавно вели разговор нужно/не нужно СЭС. Понятно, что в том виде как был не нужно, но какой-то контроль обязан быть. Иначе ... перетравят и «вы все умрете»
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Пусть суды выпишут многомиллионные компенсацию пострадавшим, и так чтобы владельцы ресторана, повара и вообще все кто отвечал за еду выплатили все, пусть даже останутся в трусах и на улице.
И все. Это самое действенное средство обучения.
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Угу, ресторан там только сдавал помещение и кое что по мелочи на стол.
Почти все готовили самостоятельно и выпивка вся была своя.
Ищите-свищите.
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В Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступили сообщения о заболевании 95 человек, из них 29 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района

Всех работников мордой в землю и на допрос . Всех до единого . Лампу в харю и мешок на голову , по другому эти скоты из обрыгаловки не понимают .
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дуло в затылок и чпок?

а не второй ли ты, бывший, сeкрeтарь какого сельсовета?
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Не , у меня прапрадедушка в Гестапо работал , видимо наследие свою погоду таки строит .
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разницы нет и те и другие всех без разбора мордой в землю и по одному....
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Алкаш , а тебе-то откуда это знать ? Давай еще соточку всоси и на боковую . Ок ? Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области увеличилось до 95 человек - Цензор.НЕТ 5621
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на откровенные оскорбления сбился?
в принципе никто ничего другого и не ожидал от махровой, в прошлом, комуняки,
а сегодня ярко зеленого борца за мир
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Алкаш - это оскорбление ? аха ... А как тогда обращаться к объекту , шо вечно синий засирает форум , а ? Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области увеличилось до 95 человек - Цензор.НЕТ 8478
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Вместо ПутиЛа прочитала -путиНа. Ой, шо вам передать, такие эмоции испытала.
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"с. Путила Путильского района" - как корабль назовешь так ...
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