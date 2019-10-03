 Демократи в Конгресі США з'ясовують чи не було заморожування допомоги Україні особистим рішенням Трампа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки
Щоб з'ясувати, чи були підстави для заморожування військової допомоги Україні, Конгрес вимагає у Білого дому документи.
Якщо Трамп одноосібно ухвалив відповідне рішення, то, на думку демократів, він вчинив замах на національну безпеку США.
"Наскільки нам відомо, і ми перевіримо, чи дійсно це так, у Ради національної безпеки не було жодних обґрунтувань для того, щоб президент відкликав допомогу, схвалену Конгресом США на двопартійній основі.
У такому разі президент вирішив використати її самостійно як важіль впливу.
Ми підтримали надання військової допомоги в інтересах нашої національної безпеки.
Тому це підрив нашої національної безпеки", - заявила речниця Палати представників США Ненсі Пелозі.
Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.
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Интересно, а как иначе он мог принять решение после одобрения Конгрессом кроме как единолично?
но кровь из рыжей шмаркли они попьют.
если в результате етой свары вылупится Президент республиканец, не ************?
то будет попадание в 10ку.
но - ето не отменяет сегодняшнего идиота Президента-республиканца.
и конечно же не отменяeт вменяемого кандидатa-республиканца
на выборах 2020.
будет такой кандидат от республиканцев?
пойду голосовать за него,
нет? - хоккей и пиво....
ну сорри, научились же шифроваться, падлюки...
за свой vpn забыл? - ай яй - не гуд....
который не совсем себя определяет в пространсве?
то ли ты в ермании где сейчас 1 ночи,
то ли в Украине где 4 утра,
а скорее всего в кацапии де 5 ам.
ты кацап?
свежайшего компромата сам на себя - забил гол в свои ворота.
Трампу пора уже постричься, а то ухохатывается весь мир ...
"дипломатией".
Неумеха, пусть идёт лапать моделей.