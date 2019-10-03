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Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (113) США (5557) Трамп (2097) Пелосі Ненсі (3)

 Демократи в Конгресі США з'ясовують чи не було заморожування допомоги Україні особистим рішенням Трампа

У середу, 2 жовтня, почалося розслідування у зв'язку з процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа. Лідери демократів у Конгресі з'ясовують, чи було заморожування військової підтримки для України особистим рішенням президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки

Щоб з'ясувати, чи були підстави для заморожування військової допомоги Україні, Конгрес вимагає у Білого дому документи.

Якщо Трамп одноосібно ухвалив відповідне рішення, то, на думку демократів, він вчинив замах на національну безпеку США.

"Наскільки нам відомо, і ми перевіримо, чи дійсно це так, у Ради національної безпеки не було жодних обґрунтувань для того, щоб президент відкликав допомогу, схвалену Конгресом США на двопартійній основі.

У такому разі президент вирішив використати її самостійно як важіль впливу.

Ми підтримали надання військової допомоги в інтересах нашої національної безпеки.

Тому це підрив нашої національної безпеки", - заявила речниця Палати представників США Ненсі Пелозі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту, - спікер Палати представників США Пелозі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151793
 
   
 Топ коментарі
 
влип рыжий, меньше с хуйлом обниматься надо было
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ну тут теж один верещить, що йому ніхто не указ, усьо "единолично"
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влип рыжий, меньше с ****** обниматься надо было
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главное шо бы шмаркля не, переживаю за соплю зеленую и зеленых подсопельников...
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что ты несешь ? бояры перебрал или шаурмы пережрал ? Клинтон с путиным обнималась , Трамп к вашим играм никаким боком .
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Выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы.
Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.
______________________
Интересно, а как иначе он мог принять решение после одобрения Конгрессом кроме как единолично?
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ну тут теж один верещить, що йому ніхто не указ, усьо "единолично"
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Импичмент на подходе? Только во второй раз не обосритесь как "победой" Клинтон а потом с побитой мордой на поклон к Трампу...
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Наверное,когда рыгал об унитаз ударился..)
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Поаккуратней нужно, пойди намажь ЗЕленкой
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то когда мендель стоя рожали об бетонный пол - разбудили в тетке агрессию...
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спокойно - импичмента не будет.
но кровь из рыжей шмаркли они попьют.
если в результате етой свары вылупится Президент республиканец, не ************?
то будет попадание в 10ку.
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какой республиканец ? там все как один такой же хлам как и Бени Сандерс и Байден . в 2020 Трамп сделает эту свору еще раз .
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согласен - демократы хлам.
но - ето не отменяет сегодняшнего идиота Президента-республиканца.
и конечно же не отменяeт вменяемого кандидатa-республиканца
на выборах 2020.
будет такой кандидат от республиканцев?
пойду голосовать за него,
нет? - хоккей и пиво....
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У республиканцев есть более умные кандидаты, чем ********** подстилка Трамп.
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Беспокойся за своего пианиста . Вы три года визжали что Трампу доклад Моллера принесет импичмент . Ну и где тот доклад ? Демократы от бессилия лезут на стену . Кретины .
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А тем временем "Встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель. - И это уже будет другая Украина но не все еще это осознают
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пля, так ты кацапюра?
ну сорри, научились же шифроваться, падлюки...
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Так ты сам под прокси ольгинский. Ты в Украине вообще жить собираешься? Или как и я только советы давать будешь?
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Ну привет, англосакс А хотя бы одну букву украинскую знаешь? А то на собачьей мове пытаешься кого-то разоблачать
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та знаю кое шо, а тебе сильно нада или так до конца смены пережить?
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Ваши гандоны штрафные санкции наложили на аирбус и импорт из ЕС. Мало Китая? Весь мир вас ненавидит ещё и с ЕС посраться решили.
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кацапия - не весь мир, до хера вас, тварей ето правда - но ето еще не весь мир...
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США любят только там, куда бабло стекает, для защиты интересов США . Сидите иммигранты тихо на вашей С.Америке, водите траки, получайте велфер и радуйтесь.
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а можна мы как нибудь обойдемся без потных кацапо-немецких-лахто-гошиных советов?
за свой vpn забыл? - ай яй - не гуд....
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Аргументы ничтожны, разговор вести не умеете. Вывод, 9 классов.
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и зачем мне разговор вести с человеком,
который не совсем себя определяет в пространсве?
то ли ты в ермании где сейчас 1 ночи,
то ли в Украине где 4 утра,
а скорее всего в кацапии де 5 ам.
ты кацап?
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Помните, национальная безопасность США есть даже на Альфа Центавре.
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про память вроде чуть выше - кацсклерозник....
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Не было никакое заморозки помощи Украине . Очередная ложь от дем партии которая не может представить никакой альтернативы во внутренней и внешней политике и поэтому проиграет на выборах в 2020 году . Мало того выставили страну посмешищем либеральные идиоты .
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Посмещищем вылядит сам Трамп, который в разговоре с Зеленским нагородил
свежайшего компромата сам на себя - забил гол в свои ворота.
Трампу пора уже постричься, а то ухохатывается весь мир ...
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У Ненси Пелотки на фотографии морду от ботокса вытянуло . Видимо у путина не качественный брала .
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Ненси Пелоси 79 лет - когда тебе будет столько, твоё **** вытянет ещё не так.
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Северная Корея запустила баллистическую ракету - Трамп жидко обосррался со своей
"дипломатией".
Неумеха, пусть идёт лапать моделей.
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