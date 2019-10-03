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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:майдан (509) капітуляція (1)

 Деякі учасники акції протесту на Майдані створили організацію "Рух опору капітуляції"

Деякі учасники масової акції проти рішення президента Зеленського об'єдналися в нову організацію - "Рух опору капітуляції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці новоствореної структури.

"2 жовтня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський оголосив, що представник нашої держави у Мінській контактній групі погодився з проведенням місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також дав згоду на впровадження "формули", яка, зокрема, передбачатиме особливий статус цих територій в складі України", - йдеться в заяві.


Як заявили активісти, опір капітуляційним діям влади потребує об’єднання і мобілізації зусиль всього суспільства. Для цього необхідно гуртуватися в широкий рух проти капітуляції України, який об’єднав би всіх небайдужих людей.

"З цією метою ми ініціюємо започаткування мережі "Рух опору капітуляції". Про організаційні принципи мережі буде оголошено згодом. Закликаємо усі державницькі сили – у Верховній Раді та поза парламентом – консолідувати свої зусилля і уникати взаємопоборювання", - йдеться в заяві.

Як зазначили активісти, досягнення миру не може відбутися на підставі "формул" і "домовленостей", що суперечать Конституції, принципам міжнародного права і національним інтересам України.

"Нам незрозуміло, як можна досягти миру з Росією, яка цього миру не хоче. Натомість вона намагається силою нав’язати нам умови, метою яких є руйнація Української державності", - заявили активісти.

Вони також оголосили проведення віче "Зупинимо капітуляцію!" на Майдані Незалежності в Києві 6 жовтня о 12:00.

Серед підписантів заяви: політв'язень Кремля Володимир Балух, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький, Дмитро Ярош, політик Роман Безсмертний, екснардепи Андрій Тетерук і Сергій Висоцький, голова Проводу ГО "Вільні Люди" Андрій Левус, представник міжнародної волонтерської спільноти "ІнформНапалм" Михайло Макарук, дисидент, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151791
 
   
 Топ коментарі
 
как ты коллорад успело через ВПН зайти на Украинский сайт ??? в пидарашке сражайся за рабство на каленях ....вечнавставатэль.
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Дружок, запєл мантру 2014: «Ви там на Майданє скачєтє, а Дамбасс работаєт !!!»?
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полтонны бабла делают черную работу Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3476
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Твои ЗЕбило СОбаковские Беркута начали отрабатывать на ЗЕсепар власть..шо сказать то хотел?? При Януковоще Беркутня то же самое делала, это не новость ..кого удивить хотел винторогий кацапчик??
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Как же я обожаю ватные вбросы без ПРУФОВ ))))))))))))))) ... Модераторы Цензор.нет ... баньте этих коллорадов сходу ... это ж 100% ВАТА !!!!!!
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Тільки кацап і ольгінець може спитати на Цензорі,,"А где ваша ссилочка" або "пруф в студію"
Щоб ти знав, іванушка,скорочені посилання Цензор не пропускає,а повністю їх викладати,щоб займали місця та лякали,ніхто не буде
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Привет Макс. Честно говоря мы с сотоварищами немного в а@уе от таких решений при3,14здента. Чует моя дупа нгехорошее.
Ну да ладно.. hold fast & we shall overcome
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рухайте на восточный фронт патриоты Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 6241
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Там же разведение войск и перемирие от ЗЕкловуна шо там делать? У ЗЕбилов же потепление с рашкой какой фронт винторогое???
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границу Украины охранять Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2732
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Охраняй пособие по безработице в Германии чучело винторогое.
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кац-рыло - приходи на майдан - скажи мне это лично
удивишься ответу .... хотя зная ваших .... вам в рожу плюют а вы вытираетесь ...рабы)
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я приду на Майдан в эти выходные и скажу лично: "протестующие патриоты" - или быдло или полезные идиоты
ты там будешь?
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А ти там було ? І на якій мові ти пишеш ? Це мова зе ?
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Так вот оно какой путч барыга обещал?.. Знал, готовился, но все равно сядет.
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який там "путч" ... Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 6094
як казав Шкіряк - ",,погавкають і заспокояться"..))
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Всем как-будто дурак хорош,
Но держите его подальше.
Правда в устах дурака - это ложь.
А его искренность - хуже фальши.
Он тиран, если даже добряк.
Он злодей, пусть и злости не знает.
Если камень на камень кладёт дурак,
Он не строит, а разрушает.

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4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»

5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. (Повторяю Всех, включаяя НАТОвских инструкторов тоже.)
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу новой Конституции.
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями ОРДЛО в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ
 Вы думаете это формула Штанмаейра? Ошибаетесь, это минские соглашения, те самые, которым альтернативы нет.
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...Они также объявили проведение вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости в Киеве 6 октября в 12:00.Источник: https://censor.net.ua/n3151791 - треба було реагувати так борзо 5 років тому , коли Пеця в Мінску , фактично , і підписав капітуляцію !
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фішка в тому що Порох - досвідчений політик, примудрявся санкції проти рашки зберігти і мінські домовленночті не виконувати ті пункти які не вигідні України. А ваЗЕлін вже вляпався як тільки на нього натиснули одночасно Макрон та Путлер, тому що не може простий актор бути генієм у політиці.
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які там "санкції" - будівництво ПП і ПП-2 ...? Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 8840
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скільки тебе читав в тебе в голові "зрада" ще з часів помаранчевої революції)
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Почитай какие санкции услуги оказала компания Сименс агрессору . Это абсолютно доступная всем информация , свободно валяется в интернете Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2330
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«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции)+минск ордло

Германия заявила, что не выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Сергій Гранін

фішка в тому що Порох - досвідчений політик, примудрявся санкції проти рашки зберігти і мінські домовленночті не виконувати ті пункти які не вигідні України. А ваЗЕлін вже вляпався як тільки на нього натиснули одночасно Макрон та Путлер, тому що не може простий актор бути генієм у політиці
куди i жто вляпався лихие парни за поребриком формат (Германии, России, Украины и Франции)така собi фiшка вiд актора

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Барыга узаконил захват территории Украины. А поведение барыги в конце августа вообще умножило на ноль, как командующего .
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Зе выводит **** на удар, потому как никто не собирается проводить выборы в ОРДЛО. А шоколадное **** хочет защитить **** от удара .
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Знову, як перед виборами, ЗЄ-лохторат сам собі придумує заспокійливу відмазку для свого блазня?
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якы санкції проти рашки зуміг зберегти Петрусь???? Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2758 Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2758
весь позитив про Петруся складається з одних загальних брехливих гасел
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МММ! ти, лайноньюс!!! кого ти тут чмориш, лайно парашинське! ??? Зрівняв хрін з редькою...Навіть не буду приводити докази різниці між "хріном" і "редькою"...Бо тут помірковані і освічені, читаючі люди...Кому ти впарюєш свою юхню? Кого в дурні намагаєшся пошити, убоге ти чмо? Вали на парашинські форуми,- там в розіп'ятих хлопчиків і згвалтованих бабусь вірять..Ще й жирним шрифтом виділило, блиндер, чи шо?
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ти такий розумний читав мінські домовленості, дай мені почитати, може я там знайду проведення виборів без виводу російських військ і без контролю над кордоном,
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Шо, на майдане таки фура парашен опрокинулась петики, айда палатки ставить, Петруня щедрый, каждому абонемент на посещение сортира обещает!
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Сьогодні у ВР зелебобіки проголосували за зняття держфінансування партії шарія та іншим лузерам.
"Патріоти" з ПЕС,Голос песа,Батьківщина і звісно ОПЗЖ були за фінансування,,пропутінська коаліція у ВР вже чітко проглядаєтся
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Гарсія!!! читай і не впарюй тут людям!!! це тобі не парашстан! Тут -Україна, якщо забув!!!право на держфінансування матимуть виключно партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів (раніше було 2%).
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Оно специально брешет и фекомётит. Всё он прекрасно знает.
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прально, Петрусь Шоколадна Дупа зробив 2%, а зєлєбобікі зробили 5%, чим обрізали фінансування Шарія і дуже роздратували Петруся, Голоси, ОПЗЖ і Йульку
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Цей хлопчина з Нацкорпусу, а поруч з ним Азовці ..... У одному із стрімів з Майдану він представлявся, здається у Луганського. Можливо - це стоп-кадр з відео.
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Він ще у тому стрімі назвав авакова чортом.
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А капитуляция началась буквально везде ! В Верховной Раде Украины ставшей ЗРадой разразился скандал из-за появления в ней вражеских российских журналистов а в паРаше все журналисты профашисты и агенты кровавых спецслужб кремля. И эти представители пропагандистских СМИ страны лютого врага-агрессора совершенно спокойно вели разведывательную деятельность в здании украинского парламента и даже не скрывали что они,из проклятой вражеской паРаши. 2 октября в здании украинского парламента были замечены большое кодло СМИ страны нашего лютого врага - оккупанта.. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" корреспондент издания УКРИНФОРМ Александр Трохимчук. В своей публикации он поинтересовался, каким образом вражеские пропагандисты РФ получили акредитацию на территории Украины. "В кулуарах украинского парламента беспрепятственно тусят наши лютые враги российские журналисты. При чем не скрывают этого и, ведут себя довольно нагло. Вопрос: а зачем они тут и почему их аккредитовали?" - написал в "Фейсбук" Александр Трохимчук. На его вопрос о выдаче аккредитации ответила в комментариях к публикации начальница пресс-службы Верховной Рады продажная И.Кармелюк. Она лютый враг Украины отметила, что украинское законодательство не предусматривает запрет на аккредитацию иностранных журналистов и те, кто с чем-то не согласен или имеет какие-то подозрения, могут обратиться к Баклану в СБУ. Такой ответ предательницы вызвал возмущение у многих пользователей и они спросили, каким образом Верховная Рада 9 созыва выдала аккредитацию представителям СМИ вражеской РФ. Продажная руководительница пресс-службы объяснила это тем, что официально она не видит войну Украины с Россией. Капитуляция началась везде
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Гребаный стыд!
Да элементарно все. Опер КР СБ Украины строчит справку, что такая то харевая часть лиц с гражданством рыфляндии, на основе полученных оперативных данных обоснованно подозревается в действиях направленных на дискредитацию законодательной власти Украины и занимаются сбором информации с ограниченным доступом, используя, каак прикрытие журналистскую деятельность. и т.д.
Это я так с листа. Потом мотивированный запрос. И все нахер из ВР, идите воруйте.
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Мне одному кажется, что на єтих мощніх протестніх акциях Петрусь обязан біл біть в первіх рядах?
но Петрусь почему-то не віходит ни на один мощній протест...
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Боится чтоб не перепало от настоящих патриотов.
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пам'ять... вона така... Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2264
Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3341
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Среди подписантов нет Степана Хмары, которому больше доверия чем консервам .
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За чутками,твій Хмара і є консєрва,з гебнявим душком .
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поца готовит протесты? да людям надоела война, надо когда то заканчивать, а поце- война мать родна
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Да ведь тут дело даже не в том, что война надоела. От войны изначально никто здравомыслящий в восторге не был. Тут дело в том, что "капитуляция" мягко говоря совсем не очевидна! А очевидна как раз рефлексия обиженного меньшинства. У которого, после пролёта на выборах жулика, засравшего им мозги, жизненным кредом стало хроническое- "против!!!". И теперь это меньшинство даже к трезвому рассудку и здравому смыслу находится в оппозиции.))
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полностью согласен, поца народ будоражит, пора эту свинячью команду в цугундер определять
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А в этом вопросе со стороны новой власти как раз и проглядывается настоящая "капитуляция"! Весна давно прошла. И лето пролетело. А обещанных посадок петрушки и прочего всё нет. Вот это реально бьёт по рейтигу Зеленского гораздо сильнее чем вой порохоботов в соцсетях и жидкие митинги против всего, что не пахнет шоколадом.
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Да тут без вариантов, или Зе садит барыгу, или уходит от власти . Ведь еще на выборах было очевидно что победителя не судят, а барыга всеми способами старается избежать колонии .
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Линия разграничения де факто , признание оккупации и измена Украине.
Постоянные перемирия это война по вашему ?
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ХОТИМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ, СКАЖЕМ НЕТ ЛЮБЫМ ДОГОВОРЕННОСТЯМ И КОМПРОМИСАМ.
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так иди и воюй, может руки, ноги , яйца отрвет, поумнеешь
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это шантаж для зе не согласитесь на наши условия усилим давление(обстрел) пуйло хочет всю Украину это так сказать чтоб не расслаблялись а на момент выборов утихнет и продажное обсе скажет боевики нет выведены и технику замаскируют и после выборов зайдут еще больше зеленых человечков будет считай россия вчера пушилин и братва говорили что они будут самостоятельны и попросят мордор присоеденить и будет как с крымом как кацапы отвечают что разговоры о крыме тема закрыта это посягательство на териториальную целостность росси так как крым согласно референдума неотемлимая часть росии вот и все границы мордора будут проходить уже в днепропетровской области-формула штаймаера=конец Украины постепенный далее они сделают такое в одессе херсон запорожье ведь донецку особый статус дали почему бы не одессе понятно это не наши а кацапские гру наемники-ведь в донецке и луганске до 2013 были ли митинги за присоединение к мордору по 10 тисяч хотя бы?не было-да, там больше ваты, проросийских взглядов, но митингов, и требований не было, как было по 100 тисяч в Барселоне на отделение каталонии от Испании массово -это все говорит что делается искуственно россией-нет там сепарских настроений и никакого статуса и выборов не должно быть мы унитарная страна
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А продовать землю иностранцам без ограничений это не каптуляция? Или тут солидарность с олигрхами или команды не было или за отдельную плату.Естественней и последовательнее надо быть чтобы за вами шли и верили. А то выходит за Украину но без земли.
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хватит подставлять мирных людей под дубинки держиморд
хотите перемен? - группа людей должна собраться, оценить свои возможности и действовать максимально быстро, без Майдана и прочих шоу со сценами и музыкальными паузами
причём действовать не только в столице, но и на местах, в том числе на фронте
"убедить" штабы, администрации и ТВ - этого будет достаточно
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