 Деякі учасники акції протесту на Майдані створили організацію "Рух опору капітуляції"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці новоствореної структури.
"2 жовтня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський оголосив, що представник нашої держави у Мінській контактній групі погодився з проведенням місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також дав згоду на впровадження "формули", яка, зокрема, передбачатиме особливий статус цих територій в складі України", - йдеться в заяві.
Як заявили активісти, опір капітуляційним діям влади потребує об’єднання і мобілізації зусиль всього суспільства. Для цього необхідно гуртуватися в широкий рух проти капітуляції України, який об’єднав би всіх небайдужих людей.
"З цією метою ми ініціюємо започаткування мережі "Рух опору капітуляції". Про організаційні принципи мережі буде оголошено згодом. Закликаємо усі державницькі сили – у Верховній Раді та поза парламентом – консолідувати свої зусилля і уникати взаємопоборювання", - йдеться в заяві.
Як зазначили активісти, досягнення миру не може відбутися на підставі "формул" і "домовленостей", що суперечать Конституції, принципам міжнародного права і національним інтересам України.
"Нам незрозуміло, як можна досягти миру з Росією, яка цього миру не хоче. Натомість вона намагається силою нав’язати нам умови, метою яких є руйнація Української державності", - заявили активісти.
Вони також оголосили проведення віче "Зупинимо капітуляцію!" на Майдані Незалежності в Києві 6 жовтня о 12:00.
Серед підписантів заяви: політв'язень Кремля Володимир Балух, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький, Дмитро Ярош, політик Роман Безсмертний, екснардепи Андрій Тетерук і Сергій Висоцький, голова Проводу ГО "Вільні Люди" Андрій Левус, представник міжнародної волонтерської спільноти "ІнформНапалм" Михайло Макарук, дисидент, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс.
Щоб ти знав, іванушка,скорочені посилання Цензор не пропускає,а повністю їх викладати,щоб займали місця та лякали,ніхто не буде
Ну да ладно.. hold fast & we shall overcome
удивишься ответу .... хотя зная ваших .... вам в рожу плюют а вы вытираетесь ...рабы)
ты там будешь?
як казав Шкіряк - ",,погавкають і заспокояться"..))
Но держите его подальше.
Правда в устах дурака - это ложь.
А его искренность - хуже фальши.
Он тиран, если даже добряк.
Он злодей, пусть и злости не знает.
Если камень на камень кладёт дурак,
Он не строит, а разрушает.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. (Повторяю Всех, включаяя НАТОвских инструкторов тоже.)
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу новой Конституции.
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями ОРДЛО в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ
Вы думаете это формула Штанмаейра? Ошибаетесь, это минские соглашения, те самые, которым альтернативы нет.
санкцииуслуги оказала компания Сименс агрессору . Это абсолютно доступная всем информация , свободно валяется в интернете
Германия заявила, что не выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ
Сергій Гранін
фішка в тому що Порох - досвідчений політик, примудрявся санкції проти рашки зберігти і мінські домовленночті не виконувати ті пункти які не вигідні України. А ваЗЕлін вже вляпався як тільки на нього натиснули одночасно Макрон та Путлер, тому що не може простий актор бути генієм у політиці
куди i жто вляпався лихие парни за поребриком формат (Германии, России, Украины и Франции)така собi фiшка вiд актора
весь позитив про Петруся складається з одних загальних брехливих гасел
"Патріоти" з ПЕС,Голос песа,Батьківщина і звісно ОПЗЖ були за фінансування,,пропутінська коаліція у ВР вже чітко проглядаєтся
Да элементарно все. Опер КР СБ Украины строчит справку, что такая то харевая часть лиц с гражданством рыфляндии, на основе полученных оперативных данных обоснованно подозревается в действиях направленных на дискредитацию законодательной власти Украины и занимаются сбором информации с ограниченным доступом, используя, каак прикрытие журналистскую деятельность. и т.д.
Это я так с листа. Потом мотивированный запрос. И все нахер из ВР, идите воруйте.
но Петрусь почему-то не віходит ни на один мощній протест...
Постоянные перемирия это война по вашему ?
хотите перемен? - группа людей должна собраться, оценить свои возможности и действовать максимально быстро, без Майдана и прочих шоу со сценами и музыкальными паузами
причём действовать не только в столице, но и на местах, в том числе на фронте
"убедить" штабы, администрации и ТВ - этого будет достаточно