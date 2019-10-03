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Все про:КНДР (357) зброя (1400) ракети (510)

 КНДР знову провела випробування балістичної зброї

Про проведення ракетних випробувань Північною Кореєю повідомили в Сеулі й Токіо. Один з випущених об'єктів досягнув виняткової економічної зони Японії.

Північна Корея вчергове провела випробування балістичних ракет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Уранці середи, 2 жовтня, одна випущена з території КНДР балістична ракета пролетіла 450 кілометрів у бік Японського моря. Такі дані оприлюднили в Міністерстві оборони Південної Кореї, котре відстежує ракетні пуски КНДР.

Південнокорейські військові припускають, що випущений об'єкт є балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон", передає інформагенція AFP, що посилається на південнокорейські ЗМІ.

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Проведення Північної Кореєю ракетних випробувань підтвердили також і в Токіо. За даними японського уряду, одна випущена з території КНДР балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії, що простягається на відстань до 200 морських миль від узбережжя Японії. У Токіо кажуть про запуск Пхеньяном двох ракет.

Ракетні випробування різко засудив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. "Пуски балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив Абе, цитує AFP.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151790
 
 
 Топ коментарі
 
Чому запорєбрікові постійно про якесь лизання кажуть? Ви часом не в курсі? Може вас зайвохромосомних в дитинстві не долизують, тому у вас такі дитячі травми на все житття, а може навпаки - перелизують. 🤮
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Не обращайте внимание - это кацапсина.
Есть документальный фильм « В лучах солнца» . Рекомендую, так как про Северную Корею вообще мало что можно увидеть, а там хоть и постановочное всё действо, но тем и интересно. Не хочу спойлерить, но посмотреть советую.
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Латентные жополизы, всё по Фрейду. В КНДР действительно культивируется образ врага в лице США. У них даже кока-колу с этикетками нельзя ваозить в страну, поэтому на границе их обдирают). Нужно же против кого-то объединять несчастных и голодных людей. Ну и нужно кого-то во всех бедах обвинять. Тут ничего нового не придумали а просто позаимствовали у СССР. Тогда тоже капиталисты и США мешали "великой" державе развиваться, производить качественную технику, делать нормальные машины, да вообще создавать комфортные условия для жизни людей.
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Грузины те еще вояки. В СА в основном каптерами, хлеборезами и сапожниками были.
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А в Украине , агент КГБ Кравчук , все ЯО забесплатно пораздовал . Третий в Мире потенциал . А теперь живет в свое удовольствие и ходит по разным ток-шоу с патриотичной рожей . Зашквар .
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Ты бы так сильно не светил лишней хромосомой КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 1784
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Кравчук ни при чем, то Кучма подпимал (будапештскую туадетную бумагу)!
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КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 4643
В августе 1992 года кравчук на совещании в москве с ельцыным подписал

Договор о ликвидации ВСЕГО ЯО Украины -
взамен на поставку ТВЭЛОВ на ядерные блоки и снижения цены на газ .
В АВГУСТЕ 1992 ! А кучма в 1994 году только продолжил предательскую деятельность сдачи ЯО.К стати ,
за к а ж д у ю из 178 шахт ядерного базирования в Украине современнейших ракетных комплексов РС 20 и РС 22 лампасники

получали
по $1.2 млн. долларов USA. И становились успешными бизнесменами .
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интересы ГОСУДАРСТВА совпадают с интересами тех, чье это государство! неужели вы так наивны, что не понимаете (верити росказни политиков и узурпаторов власти), что государство не является народным, а не лишь кучки людей (при власти и при бабле), а также прослойки холуев и стаи служебных палканов, поэтому они и не предовали государственные интересы, так как о своих (интересах) не забывали!
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одни паны считают, что имеют возмозность повлиять на лохторат даунбаса (или уступают грубой военной силе бояром ымперской москвы, чтоб дерибанить и дальше "по правилам договорничка"), другие бояре-ымперцы уверены, что достаточно прополаскили черепные коробки помоями и дерьмом ымперского угара РАБАМ ДАУНБАСА! но ведь суть вопроса не в том, соблюдены ли формальности процедуры голосования (даже при кристальной честности и их прозрачности), а в том У КОГО ЕСТЬ ПРАВО "ГОЛОСА"! А это "голоса" тупого, невежественного и НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА РАБОВ (с ымперским сознанием, вбиваемым с горшка в яслях совкого прошлого)!
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Дебил с дохлой белкой на голове ездил туда тупо попиариться. Срать жирный Ким на всех хотел
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Никакого плана Б по минским соглашениям быть не может, «формула Штайнмайера» уже стала уступкой и компромиссом к изначальному тексту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Плана Б быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН.

Украина это Область Ростовского Края!))
как то так!
СлаваЗеБобикам!
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КНДР сами не могли сделать не ядерное оружие не балестические ракеты. У них люди в реальных сараях живут, естественно нет нормального образования, у них интернета даже нет. Вся более менее красивая часть КНДР это показуха и муляж. Поэтому не откуда взяться ученным. Отсюда выходит логичный вывод что им кто-то помог с этим всем.
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Херовый у тебя вывод, там люди работают. Да и уровень жизни лучше современной Украины
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Найди на ютубе есть новое видео один блогер с РФ недавно ездил туда, кое-что наснимал под видом туриста. Там всё как в худшие времена СССР только ещё хуже. У нас по сравнению с ним всё очень хорошо.
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Не обращайте внимание - это кацапсина.
Есть документальный фильм « В лучах солнца» . Рекомендую, так как про Северную Корею вообще мало что можно увидеть, а там хоть и постановочное всё действо, но тем и интересно. Не хочу спойлерить, но посмотреть советую.
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ты хочешь сказать, что в Украине траву люди едят? КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 7253 а там едят и это не образно!
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Скажу вам по секрету: они её ещё и курят.
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Ну так трампон порешал все с ыном)) в любви обьяснялся, рассказывал всему миру, особенно америкосам, что какой хомяк прекрасный парень и как он его уважает)
Американцы, просыпайтесь пока не поздно!
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Маленькая страна в отличие от незалежной америке задницу не лижет, и Белый дом с ней считается
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Чому запорєбрікові постійно про якесь лизання кажуть? Ви часом не в курсі? Може вас зайвохромосомних в дитинстві не долизують, тому у вас такі дитячі травми на все житття, а може навпаки - перелизують. 🤮
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Латентные жополизы, всё по Фрейду. В КНДР действительно культивируется образ врага в лице США. У них даже кока-колу с этикетками нельзя ваозить в страну, поэтому на границе их обдирают). Нужно же против кого-то объединять несчастных и голодных людей. Ну и нужно кого-то во всех бедах обвинять. Тут ничего нового не придумали а просто позаимствовали у СССР. Тогда тоже капиталисты и США мешали "великой" державе развиваться, производить качественную технику, делать нормальные машины, да вообще создавать комфортные условия для жизни людей.
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Да там вообще ужос! Даже в совке такого не было. Там не только нет интернета, там даже нет личного автотранспорта, только велосипеды. Фанатизм какой-то запредельный, как и нищета. Даже не верится, что совсем рядышком живут такие же люди и такой же национальности, но разве можно сравнивать уровень жизни в Южной Корее с Северной.
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Личный транспорт у них есть только у представителей власти. Ну и появляется новый олигархический класс, из тех же представителей власти. В СССР партийные тоже хорошо жили, ездили на служебных волгах, продукты и вещи покупали в специализированных магазинах. Отдыхали в лучших санаториях, жили в лучших квартирах, и партийных дачах.
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Ну испытали и испытали. Почему всем можно, а корейцам нет? Они по крайней мере ни у кого Крым не отжимали.
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Та чхати вони хотіли на весь світ, як і раська підараська. Їм сонця не треба - їм чучхе світить.
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irenka ko Вони самі цю зброю не виготовили би ніколи.Та й від Китаю вони залежні.
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И все обосрались трогать сумасшедшего Ына в отличии от Хусейна и Бен-Ладена. Получается северная корея может себе позволить создавать ядерное оружие а Украина прям разорится несмотря на все условия и производства которые у нас есть. Или ето нам так внушают люди с севера, которым выгдно чтобы мы были с голой жопой?
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оон накрылось медным тазом после начала оккупации Украины. так что японцы бы себе армию начали строить что ли, и так в юридическом состоянии войны столько лет находятся.
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как и ожидалось, все рыжие цемки с пельменем закончились именно тем
чем и должны были - запуском пельменем ракет - оглушительный международный рыжий успех!
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Если бы не "умные" советчики, то корейцы давно бы помирились. В прошлом году они ж/д сообщение хотели делать, но пришли умные дяди, которым выгодна горячая точка на границе Китая, и РФ. Эти люди "подсыпали" санкций, КНДР, начали испытания ракет. Подводная лодка серии "Пуккыксон", это ходу "Фокстрот", такая же как "Запорожье" Сколько туда пусковых шахт врезали, не говорят, но скажу, что одна ракета, это 4 штата США в труху. КНДР не будут стрелять в РФ, и тем более Китай, а вот в США выстрелят.
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Вот прям сразу 4 штата, одной ракетой? КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 958 Да ты пукинских мультиков обсмотрелся! КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 4871
PS. "Пуккыксон" по северо-корейски "Сын Путина" КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 2108
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на профанстве и невежестве лохтората построены все мифы и страшилки об "кошмарах" ядерного апакалипсиса (это очень выгодно для политических спекуляций), буквально в 20 км от эпицентра ядерного взрыва средней боеголовки (350-400 ктн) можно без ущерба для здоровья и серьезных последствий преспокойно наблюдать "с попкорном" на открытой местности!
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Ну скажем не 20 км, а желательно 120-150 км (зависит от высоты подрыва и рельефа подстилающей поверхности. Но то что пипец 4-м штатам то даже термоядерная фигня типа АН602 около 60 Мтн, дала бы просраться не далее 200 км выбитыми стеклами.
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Когда нечего жрать и твои союзники - кацапи
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Рис закончился (надо вымогать новую партию)!
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Эти потешные и показушные пуски на самом деле не прямо угрожают США (реальной ядерной угрозой), а являются кошмаром того, что японци под прикрытием самозащиты снова могут сдать одной из самых влиятельных в военном отношении стран (у них есть все для этого, особенно повод). США боятся потерять конроль над капитулировавшим в 1945 году своим основным конкурентом в тихо-океанском регионе (даже кацапы не так опасны по сравнению с потенциалом японцев)!
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Це для здорової спільноти США буде прикладом, всі домовленості з владами терористіюичних країн закінчуються не виконаннями цих домовленостей зі сторони тероризму.
Так і в Україні діє 6 років, все домовляються а ті як гатили, калічили, вбивали так і по сьогодення!
Санкції, санкції, санкції!
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