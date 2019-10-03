 КНДР знову провела випробування балістичної зброї

Північна Корея вчергове провела випробування балістичних ракет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Уранці середи, 2 жовтня, одна випущена з території КНДР балістична ракета пролетіла 450 кілометрів у бік Японського моря. Такі дані оприлюднили в Міністерстві оборони Південної Кореї, котре відстежує ракетні пуски КНДР.
Південнокорейські військові припускають, що випущений об'єкт є балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон", передає інформагенція AFP, що посилається на південнокорейські ЗМІ.
Проведення Північної Кореєю ракетних випробувань підтвердили також і в Токіо. За даними японського уряду, одна випущена з території КНДР балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії, що простягається на відстань до 200 морських миль від узбережжя Японії. У Токіо кажуть про запуск Пхеньяном двох ракет.
Ракетні випробування різко засудив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. "Пуски балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив Абе, цитує AFP.
В августе 1992 года кравчук на совещании в москве с ельцыным подписал
Договор о ликвидации ВСЕГО ЯО Украины -
взамен на поставку ТВЭЛОВ на ядерные блоки и снижения цены на газ .
В АВГУСТЕ 1992 ! А кучма в 1994 году только продолжил предательскую деятельность сдачи ЯО.К стати ,
за к а ж д у ю из 178 шахт ядерного базирования в Украине современнейших ракетных комплексов РС 20 и РС 22 лампасники
получали
по $1.2 млн. долларов USA. И становились успешными бизнесменами .
«Плана Б быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН.
Украина это Область Ростовского Края!))
как то так!
СлаваЗеБобикам!
Есть документальный фильм « В лучах солнца» . Рекомендую, так как про Северную Корею вообще мало что можно увидеть, а там хоть и постановочное всё действо, но тем и интересно. Не хочу спойлерить, но посмотреть советую.
Американцы, просыпайтесь пока не поздно!
чем и должны были - запуском пельменем ракет - оглушительный международный рыжий успех!
PS. "Пуккыксон" по северо-корейски "Сын Путина"
Так і в Україні діє 6 років, все домовляються а ті як гатили, калічили, вбивали так і по сьогодення!
Санкції, санкції, санкції!