 КНДР знову провела випробування балістичної зброї

Північна Корея вчергове провела випробування балістичних ракет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Уранці середи, 2 жовтня, одна випущена з території КНДР балістична ракета пролетіла 450 кілометрів у бік Японського моря. Такі дані оприлюднили в Міністерстві оборони Південної Кореї, котре відстежує ракетні пуски КНДР.

Південнокорейські військові припускають, що випущений об'єкт є балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон", передає інформагенція AFP, що посилається на південнокорейські ЗМІ.

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Проведення Північної Кореєю ракетних випробувань підтвердили також і в Токіо. За даними японського уряду, одна випущена з території КНДР балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії, що простягається на відстань до 200 морських миль від узбережжя Японії. У Токіо кажуть про запуск Пхеньяном двох ракет.

Ракетні випробування різко засудив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. "Пуски балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив Абе, цитує AFP.