 Візити Путіна в США і Трампа в Росію не відбулися через захоплення РФ українських моряків у Керченській протоці, - Хантсман

Про це в інтерв'ю КоммерсантЪ розповів посол США в РФ Джон Хантсман, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат підтвердив, що Путін міг відвідати Вашингтон у першій половині 2019 року, а потім у другій половині року Трамп міг прибути в РФ з візитом у відповідь.

За його словами, незаконне захоплення Росією українських військовополонених моряків вніс зміни у "великі плани".

"Я не буду вдаватися в деталі, але у нас були великі плани", - сказав Хантсман.

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Посол підкреслив, що нормалізація відносин між США і Росією залежить від прогресу на українському напрямку.

"Зараз для нас відкриваються нові можливості для переговорів у "нормандському форматі" і прогресу у виконанні мінських домовленостей. Ми як і раніше вважаємо це важливим. І я знаю, що німці і французи, які беруть участь у консультаціях "нормандської четвірки" теж активно домагаються цього.

У президентів Путіна і Зеленського відбулися позитивні переговори. Моряки були відпущені, ув'язнені були відпущені. Тобто зараз важливе вікно можливостей. І цей шанс не можна упускати. Це найважливіша умова нормалізації наших відносин. Я про це кажу ось уже два роки. Але ми не бачили жодного прогресу аж до нещодавнього часу", - розповів Хантсман.

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