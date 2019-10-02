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Все про:посол (556) Росія (20065) США (5551) Хантсман (14)

 Візити Путіна в США і Трампа в Росію не відбулися через захоплення РФ українських моряків у Керченській протоці, - Хантсман

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін планували обмінятися візитами в 2019 році, але через захоплення українських моряків у Керченській протоці плани скасували.

Про це в інтерв'ю КоммерсантЪ розповів посол США в РФ Джон Хантсман, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат підтвердив, що Путін міг відвідати Вашингтон у першій половині 2019 року, а потім у другій половині року Трамп міг прибути в РФ з візитом у відповідь.

За його словами, незаконне захоплення Росією українських військовополонених моряків вніс зміни у "великі плани".

"Я не буду вдаватися в деталі, але у нас були великі плани", - сказав Хантсман.

Читайте також: Дуже малоймовірно, що Трамп змінить свою позицію щодо окупації Криму, - Хантсман

Посол підкреслив, що нормалізація відносин між США і Росією залежить від прогресу на українському напрямку.

"Зараз для нас відкриваються нові можливості для переговорів у "нормандському форматі" і прогресу у виконанні мінських домовленостей. Ми як і раніше вважаємо це важливим. І я знаю, що німці і французи, які беруть участь у консультаціях "нормандської четвірки" теж активно домагаються цього.

У президентів Путіна і Зеленського відбулися позитивні переговори. Моряки були відпущені, ув'язнені були відпущені. Тобто зараз важливе вікно можливостей. І цей шанс не можна упускати. Це найважливіша умова нормалізації наших відносин. Я про це кажу ось уже два роки. Але ми не бачили жодного прогресу аж до нещодавнього часу", - розповів Хантсман.

Також читайте: Прогрес у питанні України, можливо, єдине, що могло б вдихнути нове життя в двосторонні відносини Москви і Вашингтона, - посол США в РФ Хантсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151788
 
   
 Топ коментарі
 
бизнес на крови или бизнес по-зеленскому:

Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго"
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
....Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
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А вы говорили зачем Порошенко послал моряков. Порошенко "вообще зубр" как сказал Бабченко.
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бизнес на крови или бизнес по-зеленскому:

Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго"
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
....Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
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Ничем не отличаются от шоколадного
Цвет не имеет значения
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От клятий Порошенко, не дав пацанам поспілкуватися...
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Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман

Хитрый Петушило всех переиграл. Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман - Цензор.НЕТ 942
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Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России.
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Serhii Liushuk Це при умові,що Україна експортує за кордон свою електроенергію.Дурдом країни в смартфоні. Візити Путіна в США і Трампа в Росію не відбулися через захоплення РФ українських моряків у Керченській протоці, - Хантсман - Цензор.НЕТ 7044
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А вы говорили зачем Порошенко послал моряков. Порошенко "вообще зубр" как сказал Бабченко.
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Все такие позитивные... А кто ответит за смерть 14 тысяч украинцев ?
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"А кто ответит за смерть 14 тысяч украинцев ?"(с)
ху%ло.Нет?
В чем вопрос? - ответ очевиден
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Зеля освободил его от Гааги отдав единственного свидетеля. Санкции скоро снимут... Где и каким образом ответит ***** ?
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Шо то все лидеры качнулись в сторону *****...
Гипноз начал действовать
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На счёт Трампа не знаю,а ***** не полетело из-за провала совместной, с пэтюней , операции "Воен.положение"
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выдвинули президенту 6 требований: - отказ от особого правового режима, который ограничит суверенитет или законодательство Украины на отдельных территориях; - запрет амнистии для террористов "Л/ДНР", осуществлявших тяжкие преступления на территории Украины; - запрет избираться на выборах для членов и "чиновников" террористических "народных республик" Донбасса; - запретить передачу под контроль террористов "Л/ДНР" или иностранных войск украинских территорий и населенных пунктов; - запретить создание и существование в Украине негосударственных вооруженных группировок по типу "полиции" террористических "Л/ДНР"; - запретить признание результатов выборов на территориях, которые не находятся под полным военным и административным контролем Киева.
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Правильные требования.
Единственное что нужно добавить к последнему пункту что это не обязательно контроль Киева может быть международный контроль.
Тогда это не будет противоречить "формуле Штанмайера" ....
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