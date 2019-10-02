 Візити Путіна в США і Трампа в Росію не відбулися через захоплення РФ українських моряків у Керченській протоці, - Хантсман

Про це в інтерв'ю КоммерсантЪ розповів посол США в РФ Джон Хантсман, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломат підтвердив, що Путін міг відвідати Вашингтон у першій половині 2019 року, а потім у другій половині року Трамп міг прибути в РФ з візитом у відповідь.
За його словами, незаконне захоплення Росією українських військовополонених моряків вніс зміни у "великі плани".
"Я не буду вдаватися в деталі, але у нас були великі плани", - сказав Хантсман.
Посол підкреслив, що нормалізація відносин між США і Росією залежить від прогресу на українському напрямку.
"Зараз для нас відкриваються нові можливості для переговорів у "нормандському форматі" і прогресу у виконанні мінських домовленостей. Ми як і раніше вважаємо це важливим. І я знаю, що німці і французи, які беруть участь у консультаціях "нормандської четвірки" теж активно домагаються цього.
У президентів Путіна і Зеленського відбулися позитивні переговори. Моряки були відпущені, ув'язнені були відпущені. Тобто зараз важливе вікно можливостей. І цей шанс не можна упускати. Це найважливіша умова нормалізації наших відносин. Я про це кажу ось уже два роки. Але ми не бачили жодного прогресу аж до нещодавнього часу", - розповів Хантсман.
Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго"
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
....Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
Цвет не имеет значения
Хитрый Петушило всех переиграл.
ху%ло.Нет?
В чем вопрос? - ответ очевиден
Гипноз начал действовать
Единственное что нужно добавить к последнему пункту что это не обязательно контроль Киева может быть международный контроль.
Тогда это не будет противоречить "формуле Штанмайера" ....