 Верховний Суд залишив лося в Червоній книзі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"Рішення ухвалено 2 жовтня під час судового засідання, на якому відбувся перегляд у касаційному порядку справи за позовом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання узгодженими лімітів добування мисливських тварин, зобов'язання відповідачів вжити заходи щодо усунення порушень прав позивача і його інтересів, визнання недійсним зазначеного наказу", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким визнано чинним наказ Мінекології про внесення лося європейського до Червоної книги України.

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Нагадуємо, в грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесли в Червону книгу.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону полювання на нього. Однією з причин скасування наказу стала відсутність "наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги". Підкреслювалося, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

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