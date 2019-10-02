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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (441) полювання (27) екологія (479) Червона книга (14)

 Верховний Суд залишив лося в Червоній книзі

Верховний суд визнав законним наказ Міністерства екології, яким лося було внесено до Червоної книги України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"Рішення ухвалено 2 жовтня під час судового засідання, на якому відбувся перегляд у касаційному порядку справи за позовом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання узгодженими лімітів добування мисливських тварин, зобов'язання відповідачів вжити заходи щодо усунення порушень прав позивача і його інтересів, визнання недійсним зазначеного наказу", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким визнано чинним наказ Мінекології про внесення лося європейського до Червоної книги України.

Також читайте: Лось в Україні внесений до списку червонокнижних тварин, полювання на нього заборонене, - Семерак. ДОКУМЕНТ

Нагадуємо, в грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесли в Червону книгу.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону полювання на нього. Однією з причин скасування наказу стала відсутність "наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги". Підкреслювалося, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151787
 
   
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Ага. Він тепер недоторканий. І хто тепер за склади відповідатиме? Бобри напевне.
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Уяви,якби петя за склади,як за будинок гонтаревій нагороду пообіцяв,лось би ще й олігархом став
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Классно.
За лосей теперь можно не волноваться.
За зебилов то же даже без внесения их в красную книгу.
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Зебилов-порохоботов вполне можно в Красную книгу заносить, как отмирающий вид. Вас даже на "Цензоре" и сотни не наберется. 😂
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Понос соевых. ботов на Цензоре не помог Пеце выиграть выборы
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ну наконец то. я уже волноваться начал. думал может ты поумнел за пару дней. ан нет. как был зебилом так и остался. лалка вон ржет ниже и бостуга тебе лайку поставил - тоже на уровне гидроцефала остановились как и ты.
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Одно из немногих положительных решений ВС.
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ЗЕблевотные боты-калоеды и тут наложили кучу дерьма
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