EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  2211  39
Все про:Львів (1098) вбивство (1917) шахи (57)

 Любитель гри в шахи у Львові забив суперника до смерті молотком після постійних поразок

У Львові знайшли мертвим у власній квартирі 82-річного пенсіонера. Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи з 33-річним другом. За версією поліції, господар весь час вигравав, і гостя це дуже розлютило: він схопив молоток і декількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.

Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартного гравця можуть засудити до 15 років ув'язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151786
 
 
 Топ коментарі
 
Вот тебе и шахматы - спокойный вид спорта
 показати весь коментар
 
опасный вид спорта. травмоопасный

Любитель игры в шахматы во Львове забил соперника до смерти молотком после постоянных поражений - Цензор.НЕТ 7281
 показати весь коментар
 
"за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы."
Победитель по жизни просто...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это опасные шахматы. особенно если "блиц" режим
 показати весь коментар
 
 
"за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы."
Победитель по жизни просто...
 показати весь коментар
 
 
Вот тебе и шахматы - спокойный вид спорта
 показати весь коментар
 
 
То же такие ассоциации

Но подумалось что лучше промолчать.
А то глумливо как то...
 показати весь коментар
 
 
Как-то не по-шахматному. Нет шоб Ферзя ему в жопу и всего делов. ))))
 показати весь коментар
 
а где по тексту о совершенном преступление сказано о намеренном - скорее всего во сплеск злости или в состояние неадекватном состояние после постоянных унижении в игре шахмат и не более.
 показати весь коментар
 
 
так молотком же. не доской не ладьей. молоток принес - значит хотел
 показати весь коментар
 
 
не сказано что принёс, сказано что он схватил молоток, так что скорее всего возможно что молоток убитого.
 показати весь коментар
 
 
я тоже когда сажусь играть всегда под рукой молоток держу. мало ли чего забить надо будет во время игры.
 показати весь коментар
 
 
я не играю и убивать нет желания, но если старичок не убрал в положенное место, то я же немогу перед посиделкой убрать всё вокруг кем возможно убить человека.
 показати весь коментар
 
82 против 33.....
Или старик был ну очень умный, или парень ну сильно дурак...
И еще, пишут что они были друзьями...(с такой разностью в возрасте?)
Странный случай...
Очень странный.. - мистика какая то...
 показати весь коментар
 
 
спорт это крайняя планка физической культуры. Выход за пределы нередко ведет в мир иной.
 показати весь коментар
 
еще бы карты, покер там, а шахматы Любитель игры в шахматы во Львове забил соперника до смерти молотком после постоянных поражений - Цензор.НЕТ 9675 Озверели люди.
 показати весь коментар
 
 
Шахматы - один из наиболее травмоопасных видов спорта.
 показати весь коментар
 
 
Если шахматы - это спорт, то онанизм - это тяжёлая атлетика.
 показати весь коментар
 
 
старик и раскольников. а может и константин?
 показати весь коментар
 
А я Лигу Чемпионов смотрю как здрасьте. Шахматы - вот где накал страстей!
 показати весь коментар
 
 
Блин, шахматы, оказывается, опаснее, чем бокс.
 показати весь коментар
 
БЫДЛО выше оставляет комментарии, читаем и смеемся.
 показати весь коментар
 
Скорее всего коренной львовянин 82-х лет задавил интеллектом заезжего молодого кацапа. И тот не придумал ничего лучше, кроме как забить его молотком !
 показати весь коментар
 
Почему до сих пор не придумали шуток про Зеленского?
Ах да, Львовщина же голосовала не за него...
 показати весь коментар
 
 
За что 15 лет? Ясно же что преступление совершено в состоянии аффекта. Росийского боевика убившего 35 и ранившего больше сотни украинцев отпустили на свободу. А тут на шахматисте решили отыграться. У нас в тюрьмах и так одни голодранцы, травокуры и интелигенция сидит у которой нет денег забашлять судьям.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору