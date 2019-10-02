 Любитель гри в шахи у Львові забив суперника до смерті молотком після постійних поразок

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.
Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи з 33-річним другом. За версією поліції, господар весь час вигравав, і гостя це дуже розлютило: він схопив молоток і декількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.
Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартного гравця можуть засудити до 15 років ув'язнення.
Победитель по жизни просто...
Но подумалось что лучше промолчать.
А то глумливо как то...
Или старик был ну очень умный, или парень ну сильно дурак...
И еще, пишут что они были друзьями...(с такой разностью в возрасте?)
Странный случай...
Очень странный.. - мистика какая то...
🤔
на деньги играли?
Ах да, Львовщина же голосовала не за него...