 Любитель гри в шахи у Львові забив суперника до смерті молотком після постійних поразок

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи з 33-річним другом. За версією поліції, господар весь час вигравав, і гостя це дуже розлютило: він схопив молоток і декількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.

Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартного гравця можуть засудити до 15 років ув'язнення.

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