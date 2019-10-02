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 Події
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Все про:Кропивницький (156) Правоохоронні органи (184) прокуратура (1905) стрілянина (1054)

 Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому

У Кропивницькому невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася 1 жовтня. "Зловмисники вчинили низку пострілів у бік житлового будинку та двору працівника прокуратури, в той час, як в домоволодінні перебувала дружина і двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору і його сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило ​​ймовірну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував потерпілий прокурор.

Попередня правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) і ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151784
 
   
 Топ коментарі
 
Не любят прокуроров. Когда до судей дойдёт дело?
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С фотографией дома было бы понятнее.
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Жил бы в двухкомнатной панельке на 9 этаже, там безопасней.
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Не любят прокуроров. Когда до судей дойдёт дело?
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Місяць назад в Кропивницькому адвоката вбили. Правда він був із бувших мєнтів.
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Частный дом и прокурор в одном предложении, при их то зарплатах уже о многом говорит...
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не кричали случаем "прокурор, ты нам гривну должен!"?
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С фотографией дома было бы понятнее.
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Напевно "очепятка"? - не "Портникова", а Портного...
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ну любят у нас развалины прокуворутуры )))
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Жил бы в двухкомнатной панельке на 9 этаже, там безопасней.
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Посмотришь на некоторые особняки прокуроров и судей и почему-то закрадываются сомнения в их честности. Странно, да?
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ну совсем не странно - покажите мне честного прокурора и я офигею )))
сакварелидзе и пару нормальных - не в счет Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 1561
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Зато для Сакварилидзе у Зеленского не нашлось должности, всяким одиозным личностям отдает предпочтение. Похоже Вова как и Порошенко не горит желанием бороться с коррупцией.
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тут того ....
я спалив нині на форумі соєвого бота з ольгіно
воно написало ім`я вбиці з великої букви
запам`ятайте його Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 6427

ось пруф


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Ну, ви мусите, бо куратор перлюструє. А ось чому Кузьмічь зпалився? Як вважаєте? Ексцес виконавця?
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))) в Хохляндии то на пианино играют куйом то трочат прямо в Раде,некоторые с минометами бегают...

не Цирк а Дурдом уже)))
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а что там на раечке - сними эстонский флаг ватничек )))
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ты можешь шпрехать даже по-немецки - но останешся ватником
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Вот у граждан, некоторых, есть домохозяйство.
А у работников прокуратуры - домовладение!
Что значит:"генпрокурор на 100%мой человек!"
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зачем фото гильз ? Лучше дайте фото дома прокурора.
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Наконец то за прокурворов взялись. Нужно еще судей переполовинить в прямом смысле слова
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