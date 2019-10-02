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 Події
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Все про:Правоохоронні органи (184) Національна гвардія (590) Максим Микитась (10)

 НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Микитасю в заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн грн

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн колишньому народному депутату Верховної Ради.

"2 жовтня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба НАБУ в Фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

Як повідомило джерело агентства, справу відкрито стосовно екс-нардепа VIII скликання (група "Воля народу"), бізнесмена Максима Микитася.

"Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151782
 
 
 Топ коментарі
 
Это больше 3 млн долларов США
К Грымчаку скотиняку
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Соевое, подозрение вручили именно сейчас
С 2017 было дофига времени у твоего Пети
И до 2017 тоже
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Виновен , я по его харе вижу . Ну сами посмотрИте , только уважно . Там отжимать нужно все , до последней гривны , бо нема у него ни одной гривны честно заработанной - все коррупция .
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Это больше 3 млн долларов США
К Грымчаку скотиняку
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В якій фракції Микитась служив на благо народу УКраїни?
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Так он же вроде известный незаконный застройщик, так ещё и тут отметится успел?
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Виновен , я по его харе вижу . Ну сами посмотрИте , только уважно . Там отжимать нужно все , до последней гривны , бо нема у него ни одной гривны честно заработанной - все коррупция .
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Дивишся на фото і розумієш:це скромний гігант інтелекту.Ну як такий мільйони бабла не надбав би...
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Этих подозрений уже на многие и многие *********.. А вот результата - ноль. Ну ладно Петя - барыга. Но клоун уже полгода командует и где результат??? Хоть одного посадили???
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прокурор сменился месяц как
И уже сидит Грымчак
Петя бегает на допросы
Этому недорыгу подозрение
Гонтаревой повестки шлют
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балалайко! Слідчі дії ведуться з 2017 року. В травні підозру вручено екс-комнадуючому Нацгаврдією та оцінщику. Ще при Порохові.Доречі саме Порох його і зняв.
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Соевое, подозрение вручили именно сейчас
С 2017 было дофига времени у твоего Пети
И до 2017 тоже
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ребята-"узбагойтесь"...выйдет как и Богатырёва...через пару дней...под "залог" в пару лимонов... НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепа Микитася в заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн грн - Цензор.НЕТ 9222
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Денежки с моста взял и тю-тю, ищите ветра в поле... Уже поди в Израиле, под юрисдикцией
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И двух лет не прошло. Быстрые набуисты що электровеники. Еще пару лет дело будут передавать в ВАКС, пока не закончится срок привлечения по статье или подозреваемый не смотается из Украины
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Не слабо

бриллиантовые успешные бизнесмены наживаются

на

войне .
А под военный Трибунал .
ЗЕ !
Создай трибунал и

комендантский взвод -
один на всю Украину .
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От і ще один кнур мальдівський загримить на парашу.
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схема стара как мир... и используется в Украине со времен всемирного потопа )))
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мужик продал бизнес, вывел бабки! и тут возбудились все органы! все больше убеждаюсь, что набу и сап обыкновенные прокладки государства! возбуждаться после оргазма!
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Повесить сабаку на Майдане и пускай болтается три года
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