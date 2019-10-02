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 Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:Дніпро (91) Дніпропетровськ (1168) міст (315)

 Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи. ВIДЕО

"Мері Лінор", відома рок-група, вибрала оптимальне місце для зйомок нового кліпу "Чотири Мости" - капітально відремонтований Новий міст Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, кліп групи розміщено на її сторінці в ютубі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151780
 
   
 Топ коментарі
 
Один я только что узнал о существовании этой жутко известной рок-группы? Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы - Цензор.НЕТ 2974
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Новость на правах рекламы
Как Филатова-моста так и группы

Вряд ли поможет
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вона ширако ізвєстна в узькіх кругах))
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Один я только что узнал о существовании этой жутко известной рок-группы? Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы - Цензор.НЕТ 2974
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интересно, сколько Филатов бюджетных денег тратит на попацелование.
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я вже не сприймаю музику як що вона не Українською
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В перше чую....
Головне щоб група була не такою бутафорією як той міст....
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Патамушо...."Это молодой, но амбициозный проект. Пока что послушать «Мэри Линор» собираются друзья, знакомые и почитатели панк-рока."
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Хто з Днепра ? Нормально мост поремонтили , чи не ? Бо я этой чепухе в СМИ не доверяю . И да , журналисты - уроды , все без исключения .
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Поремонтели - это,как-раз именно то слово.
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Ок , дяка . Я предпочитаю у людей спрашивать , а не внимать тому шо власти или журнализды вещают .
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можешь глянуть клип. Пока не развалился
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Не , не буду смотреть клип . Принципиально .
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Ну как тебе сказать стыки на мосту не под асфальтом(технологии 3го тысячелетия походу) и когда едешь на машине каждые 5 секунд гэпсь-гэпсь и так 1,5 км. Зимой я так понимаю там вообще веселуха будет.
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Офигенно сделали!!!
Немного доделать осталось... там несколько балок и перемычек между ними, но уже начали: 10 перемычек из 1570 уже сделали!!!
Мост супер!!!

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Только фотку не увеличивай, чтобы от красоты не ослепнуть!!!
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які молодці- вчаться співати. Голосу ,правда , немає, але то нічого - це ж рок-група.
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С**ка!!! Как я мог прозевать рождение новых Led Zeppelin! Цензор, вы в музыке разбираетесь? Кому известна эта "супер рок группа", кроме вас? Или вам "забашляли" за раскрутку посредственности? (похоже на то).
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але яка класна група!
як та дівчина крутиться навколо своєї осі? - ледве в Дніпро не звалилася.
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Новость на правах рекламы
Как Филатова-моста так и группы

Вряд ли поможет
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Эта тебе уже ничего не поможет заробитчанка ))
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Посмотрел клип. Что тут сказать......"В общем,-мощные бёдра".
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Что-то Боря страшно суетится в последнее время. Как-то не солидно.Чувствуется кризис идей.
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Так не хер было ехать на сьезд рошенок,а оставаться мером Днепра,ну а с мостом согрешил,утопят по любому.
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После слов "Капитально отремонтированный" - дальше читать нет смысла...
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А чого це вирішили що це українська група?
Я чую що вона кацапська! Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи - Цензор.НЕТ 6174
Якщо немає не музики, ні слів, ні голосу, то чомусь вважається, що все врятує "руцкій єзик"! Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи - Цензор.НЕТ 2325
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канешно "вопли мери впоппинз" пасувалы б лучше, но шо поделаеш. хай буде.
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глянул новость..прочитал несколько постов...спросили там мол какой мол мост качеством? а что не видно что качество гавно. обычный совковый мост... окрас оградки также СОВОК!! видно по видео опытному человеку что всё косое и кривое...ну никак на еврокачество и рядом не стоит..я всё вижу...разбираюсь как оно должно выглядеть на сегодня.. тяп ляп мост строили..даже для реконструкции не годится.... могли бы хотя бы краску фирменную и посвежее цвет перил подобрать...ужас...((
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Таа лааадно!!! Ты когда-нибудь видел, чтобы бетонные отбойники красили!??? У нас ноу-хау!
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Для зйомок Беня особисто привіз оператора з Києва
Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи - Цензор.НЕТ 54
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Цензор и с этой рок-группы копеичку срубил
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Какую копеечку??? Они свой "клип" походу на телефон снимали! За всё платит Боря!
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О! Погнали вычищать комменты. У них чистка комментов по двойному тарифу наверное идёт. Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи - Цензор.НЕТ 1004
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Це ті шо казали шо роздінуться на мосту ?
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