 Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, кліп групи розміщено на її сторінці в ютубі.
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+23
Один я только что узнал о существовании этой жутко известной рок-группы?
+6
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Как Филатова-моста так и группы
Вряд ли поможет
Как Филатова-моста так и группы
Вряд ли поможет
+6
вона ширако ізвєстна в узькіх кругах))
Головне щоб група була не такою бутафорією як той міст....
Немного доделать осталось... там несколько балок и перемычек между ними, но уже начали: 10 перемычек из 1570 уже сделали!!!
Мост супер!!!
як та дівчина крутиться навколо своєї осі? - ледве в Дніпро не звалилася.
Как Филатова-моста так и группы
Вряд ли поможет
Я чую що вона кацапська!
Якщо немає не музики, ні слів, ні голосу, то чомусь вважається, що все врятує "руцкій єзик"!