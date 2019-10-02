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 За кордоном
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Все про:Франція (788) нормандська четвірка (596) Формула Штайнмаєра (1)

 Узгодження в Мінську "формули Штайнмаєра" створює умови для саміту нормандської четвірки, - МЗС Франції

Франція вітає погодження "формули Штайнмаєра", що відкрило шлях для проведення саміту у нормандському форматі в Парижі.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 2 жовтня, позиції Міністерства Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція вітає досягнення, які були забезпечені проведеними упродовж попередніх тижнів інтенсивними переговорами у так званому нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Нині створені умови для зустрічі у Парижі глав держав та урядів у "нормандському форматі", щоб досягти прогресу на шляху врегулювання конфлікту в Україні", - заявили у французькому МЗС.

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Офіційний Париж зазначає, що "конструктивна атмосфера дискусій у "контактній групі" за участі Росії, України, ОБСЄ та представників непідконтрольних районів, які зустрілися учора у Білорусі, привела до значного прогресу в імплементації мінських домовленостей".

Зовнішньополітичне відомство Франції констатувало, що нині чітко визначені умови для набуття чинності майбутнього статусу Донецької і Луганської областей та позитивно оцінило погодження сторонами розведення збройних сил у трьох пілотних районах.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151779
 
   
 Топ коментарі
 
в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД. ТО ЕСТЬ ЭТО УЖЕ НЕ РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ А КОНФЛИКТ(ВНУТРЕННИЙ) А РОССИЯ ВЫХОДИТ МИРИТЕЛЬ НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА
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Зебилы променяли свободу на телевизор и баланду.
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Гарант в Парижі, надіюсь не концерт давати буде. Хіба сумніваюсь в його професійності як політика. Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 499
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Они там, в париже, затеивают пьеску 3 мушкетера и д'Албойоп... в Пете был бы уверен...а эту соплю высморкнут и разотрут в первые 5 минут...
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штангенциркуль-фашист и жабоеды лесом
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Почему украинцы хотят крови, а не мира?
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Зачем что-то объяснять, приводить аргументы, пытаться донести свою точку зрения, если можно просто собеседника с противоположным мнением назвать тупым?
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Мир с подлецами, убийцами и бандитами невозможен. Так понятно?
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Зеленский же ясно дал понять, что выборы пройдут после вывода их оттуда.
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в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД. ТО ЕСТЬ ЭТО УЖЕ НЕ РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ А КОНФЛИКТ(ВНУТРЕННИЙ) А РОССИЯ ВЫХОДИТ МИРИТЕЛЬ НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА
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Да замануха с капканом для рашки енто!
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Только у меня ощущение, что Европа нас "сливает" ?
Франция и Германия открыто радуются предстоящей капитуляции.

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Ну дык, выборы показали, что 73% хотят капитуляции. Почему меркели будут зебилам мешать
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Ну как бы они думают, что Украина - главная проблема. Просто это имбицилы. Даже если 1000000 Украин присоединить к рабсии - ничего не изменится. Потому что дело не в Украине, а огромном количестве дебилов, которые не понимают, что проблема именно в них. Им бы об стену убиться, но они пойдут другим путем. Они чуть позже переругаются между собой, экономика всей европы рухнет окончательно, похоронив не только имбицилов, но и все шансы их детей на возможность выжить. Удачи им!
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Нет, это - общее ощущение у тех, кто способен мыслить... макрошка - мямля и слабак. Геле оно в клитор не вперлось..ей бы свой срок с миром добыть... кто бенефициар? *****. Кто терпила? Лягушонок срулевич... вот такие ощущения
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мне не нужен ни саммит ни формула
ни Макрон сАнгелой
ни Зе
идите вы все в дупу ПНХ Фуйлу
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О, у моники зеленской корпоративчик намечается
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Кіно,вино і доміно...Тьху,не те.
Жабо,Бабо,Сцикло й *****.О!(Кострубато звичайно...Ну а шо такоє?)
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кацап, что опарыш. Пойдем со мной на рыбалку, пригодишься
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На самом деле Зеленский - не дезертир. Он приходил в военкомат 4 раза, но инкогнито.
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Проходили.В когось пам'ять коротка ?
"Ми узгодили з президентом Саакашвілі весь текст документа і внесли певні корективи", - сказав Саркозі на брифінгу в Тбілісі після проведених пізно увечері у вівторок переговорів із Саакашвілі."Надалі буде визначений статус перебування у конфліктних регіонах Абхазії і Південної Осетії російських військ. Чи буде їм надано міжнародний статус - ми домовимося пізніше", - сказав Саркозі.
"Ми мали тривалі переговори з умов припинення вогню, у ході яких ми двічі зв'язувалися з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Документ передбачає відмову обох сторін від застосування сили, створення гуманітарного коридору і повернення грузинських збройних сил на місця постійної дислокації" - сказав Саркозі.
У свою чергу, Саакашвілі сказав: "Ми підписуємо цей документ про основні принципи в умовах гуманітарної катастрофи. Цей документ містить головне: має бути припинений вогонь, і процес врегулювання повинен бути інтернаціоналізований".https://www.pravda.com.ua/news/2008/08/13/3519964/
Нічого не нагадує ?
Ось наскільки всохла територія Грузії після плану Саркозі-путіна.(може зараз москалі там пересовують прикордонні стовби) :І хто сказав,що це остаточна зміна кордонів ?

Узгодження в Мінську "формули Штайнмаєра" створює умови для саміту нормандської четвірки, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 3588
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да пусть идут нахер эти соски путина! Украина не будет давать никаких особых статусов и разваливать Украину!
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