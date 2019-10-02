 Узгодження в Мінську "формули Штайнмаєра" створює умови для саміту нормандської четвірки, - МЗС Франції

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 2 жовтня, позиції Міністерства Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Франція вітає досягнення, які були забезпечені проведеними упродовж попередніх тижнів інтенсивними переговорами у так званому нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Нині створені умови для зустрічі у Парижі глав держав та урядів у "нормандському форматі", щоб досягти прогресу на шляху врегулювання конфлікту в Україні", - заявили у французькому МЗС.
Офіційний Париж зазначає, що "конструктивна атмосфера дискусій у "контактній групі" за участі Росії, України, ОБСЄ та представників непідконтрольних районів, які зустрілися учора у Білорусі, привела до значного прогресу в імплементації мінських домовленостей".
Зовнішньополітичне відомство Франції констатувало, що нині чітко визначені умови для набуття чинності майбутнього статусу Донецької і Луганської областей та позитивно оцінило погодження сторонами розведення збройних сил у трьох пілотних районах.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
Роман Донік @donikroman 59 мин.59 минут назад
Франция и Германия открыто радуются предстоящей капитуляции.
ни Макрон сАнгелой
ни Зе
идите вы все в дупу ПНХ Фуйлу
Жабо,Бабо,Сцикло й *****.О!(Кострубато звичайно...Ну а шо такоє?)
"Ми узгодили з президентом Саакашвілі весь текст документа і внесли певні корективи", - сказав Саркозі на брифінгу в Тбілісі після проведених пізно увечері у вівторок переговорів із Саакашвілі."Надалі буде визначений статус перебування у конфліктних регіонах Абхазії і Південної Осетії російських військ. Чи буде їм надано міжнародний статус - ми домовимося пізніше", - сказав Саркозі.
"Ми мали тривалі переговори з умов припинення вогню, у ході яких ми двічі зв'язувалися з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Документ передбачає відмову обох сторін від застосування сили, створення гуманітарного коридору і повернення грузинських збройних сил на місця постійної дислокації" - сказав Саркозі.
У свою чергу, Саакашвілі сказав: "Ми підписуємо цей документ про основні принципи в умовах гуманітарної катастрофи. Цей документ містить головне: має бути припинений вогонь, і процес врегулювання повинен бути інтернаціоналізований".https://www.pravda.com.ua/news/2008/08/13/3519964/
Нічого не нагадує ?
Ось наскільки всохла територія Грузії після плану Саркозі-путіна.(може зараз москалі там пересовують прикордонні стовби) :І хто сказав,що це остаточна зміна кордонів ?