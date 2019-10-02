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 Політика України
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Все про:Климпуш-Цинцадзе (300) Формула Штайнмаєра (1)

 Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про свою позицію щодо узгодженої в Мінську "формули Штайнмаєра".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.

"В нас є чіткі відчуття, що це формула Путіна, що це є російські пропозиції. Ми бачимо із тих матеріалів, які ми бачимо як перехоплення повідомлень російської сторони в ТКГ, коли вони говорили про те, що позиція України, українського представника різко змінилась, після того як було оголошено про те, що Україна погодила формулу Штайнмаєра, що для нас є підставою турбуватися," - заявила вона.

Вона висловила жаль щодо того,що не міністр закордонних справ, не начальник Генштабу не знайшли можливості прийти до парламенту. Також вона запевнила, що депутати будуть наполягати і побачать їх в найближчі дні.

Дивіться також: "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми також наполягали на тому, що президент Зеленський вийшов до всіх народних депутатів і пояснив, які він бачить червоні лінії, які він обіцяє не перейти. Хотілося б почути його бачення щодо безпекових компонентів." - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151778
 
   
 Топ коментарі
 
Совершенно случайно написанные на русском языке.
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вот когда зеля скажет вывесить назад флаги Украины в Станице Луганской,тогда может и сравним. Также можно сравнить карту АТО когда Порошенкр стал президентом, и что осчтавил клоуну. Моё мнение,лучше клоуну сказать ельцинское *я устал ,я ухожу*,пока эта тварь не довела до реальной гражданской
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//// СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
По данным источников «Медузы», в результате авиаудара погибли 35 воевавших на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара бойцов ЧВК Вагнера
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших. Общее число жертв авиаудара, который нанесли по воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара наемникам самолеты противостоящего ему Правительства национального согласия, по данным источников издания, может составлять несколько десятков.
«Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», - рассказал «Медузе» знакомый нескольких погибших из Екатеринбурга.
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Turki opiat otrabotali na ruskix.Bezpilotnikami temi samimi sto i Ukraina pokupala s turkov Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8510
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может и наши научаться...(раз купили надо ж использовать!)
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Naucitsia konecno.Turki mozet ne zria s ruskix PVO zakupili vyjasnit ix slabosti.Ja ne isklucaju sto skoro turki s ruskimi povajujet kak sledujet Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2264
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я тоже так думал...слишком уперто и настойчиво они хотели приобрести именно эти руцкие комплексы, хотя США предлагали им не спешить и поинтересоваться американскими аналогами... но хитрые турки себе на уме! - это точно!!!
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Осіннє психічне загострення, посилене маніпулятивними вкидами, робить прихильників мародера занадто агресивними.
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Они пропихивают план Кремля
Гиркин-Стрелков рассказывает план Кремля по Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I
Кучма с колорадской лентой против Бандеры и против клина между Украиной и РФ. https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww

Они развалят Украину!
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лучше скажи кликуш синсадзе как 15 млрд евро помощи от ЕС скиздили с свыномародером
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ты себе в пилотку посвети, может туда заныкали, пока ты бухая после корпоратива валялась? Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8278
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Хочется все кинути і їхати на Майдан з Петром Порошенком протестувати проти Мінських домовленостей, які він сам і підписав
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И шо ж тебя останавливает? Значек единой россии на лацкане пиджака?
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Львівщина готова до спротиву капітуляції: активісти створили "Штаб захисту України" Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7342

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Західна Україна мобілізовується проти зрадника України клоуна Зеленського ! Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7342
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Лвовщина интересно с точки зрения зеленых сопелей то же имеет право на автономию?
Было время на цензоре когда за такие вопросы банили как за призыв к сепаратизьму.
А по моему это дискриминация?
Могу развернуто написать обоснование но не хочу тратить буквы.
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2016 год Порошенко о Формуле - Штайнмайер. Видео - от 2,02 мин

VIDEO here.
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Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·30 мин

Йти на поступки Росії не потребує багато розуму.
А які вимоги «слуги народу» поставили перед Росією ? Не будьте ментальними холопами і пристосуванцями - програєте самі і програє Україна.
Ще не пізно повернути справу назад.
Думайте і дійте в інтересах України
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