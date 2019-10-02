 Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.
"В нас є чіткі відчуття, що це формула Путіна, що це є російські пропозиції. Ми бачимо із тих матеріалів, які ми бачимо як перехоплення повідомлень російської сторони в ТКГ, коли вони говорили про те, що позиція України, українського представника різко змінилась, після того як було оголошено про те, що Україна погодила формулу Штайнмаєра, що для нас є підставою турбуватися," - заявила вона.
Вона висловила жаль щодо того,що не міністр закордонних справ, не начальник Генштабу не знайшли можливості прийти до парламенту. Також вона запевнила, що депутати будуть наполягати і побачать їх в найближчі дні.
"Ми також наполягали на тому, що президент Зеленський вийшов до всіх народних депутатів і пояснив, які він бачить червоні лінії, які він обіцяє не перейти. Хотілося б почути його бачення щодо безпекових компонентів." - додала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
По данным источников «Медузы», в результате авиаудара погибли 35 воевавших на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара бойцов ЧВК Вагнера
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших. Общее число жертв авиаудара, который нанесли по воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара наемникам самолеты противостоящего ему Правительства национального согласия, по данным источников издания, может составлять несколько десятков.
«Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», - рассказал «Медузе» знакомый нескольких погибших из Екатеринбурга.
Гиркин-Стрелков рассказывает план Кремля по Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I
Кучма с колорадской лентой против Бандеры и против клина между Украиной и РФ. https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww
Они развалят Украину!
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Західна Україна мобілізовується проти зрадника України клоуна Зеленського !
Было время на цензоре когда за такие вопросы банили как за призыв к сепаратизьму.
А по моему это дискриминация?
Могу развернуто написать обоснование но не хочу тратить буквы.
VIDEO here.
https://www.youtube.com/watch?v=0FtyDa55-vk
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·30 мин
Йти на поступки Росії не потребує багато розуму.
А які вимоги «слуги народу» поставили перед Росією ? Не будьте ментальними холопами і пристосуванцями - програєте самі і програє Україна.
Ще не пізно повернути справу назад.
Думайте і дійте в інтересах України