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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5818) приватизація (144) Милованов Тимофій (21)

 Рада переглянула перелік держпідприємств, що підлягають приватизації

2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект №1054-1, який пропонує скасувати перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Перелік з більше ніж 1000 об’єктів права державної власності, які не підлягали приватизації за законом 1999 року потребує перегляду, оскільки був сформований на радянських підходах визначення державної власності і модель управління таким майном не могла забезпечити його ефективне використання. Переконаний, що державні підприємства мають бути прозорими і ефективними бізнесами. Тільки тоді держава і суспільство зможуть отримати максимально результативну віддачу від їх діяльності", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Окрім того, в проекті Закону зазначено, що державна власність, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, не підлягає приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, що підлягають приватизації

"Прийнятий законопроект відкриває можливості не лише для продажу, а й для корпоратизації підприємств відповідно до кращих міжнародних практик. Адже, лише за таких умов можна розглядати питання про продаж. Сьогодні важливо забезпечити подальше існування цих підприємств в управлінні ефективних власників, які забезпечать їх розвиток, модернізацію та створення належних умов праці зі збереженням трудових колективів. Саме цей Закон - один з багатьох інструментів, який допоможе державі вирішити це завдання", - прокоментував ухвалений законопроект перший заступник міністра Павло Кухта.

В Кабміні зазначили, що ухвалені новації не торкнуться об’єктів, які забезпечують національну безпеку, підприємств, які виготовляють озброєння для Збройних Сил України, атомної енергетики, спортивних об’єктів, об’єктів зв’язку, культури, підприємств, які забезпечують безпеку руху та навігацію.

Читайте також: "Обмеження для іноземців немає", - заступник голови Мінекономрозвитку Висоцький про приватизацію українських держпідприємств

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151775
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.Источник: https://censor.net.ua/n3151775

Дык Беня сам себе и нарезает... Может США его успокоят - больше некому.
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Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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У нас пархатый зельцман собирается украсть последнее что осталось, а ты нам тут про 35 кацапских наемников рассказываешь? Ну если они сдохли, то тогда все нормально, на дерибан пархатых мародеров можно не обращать внимания.
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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Уехавший в #Сирию уроженец #Дагестана с помощью жительницы Астраханской обл. организовал сбор денег через закрытые чаты #Telegram, сообщили чекисты.

Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
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пока не ломанули телик
а если чурка дурное, то оно да
небезопасно
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кому воййна а кому мать родная..
новая власть хочет всё продать пока у кормушки.. барыги!!!
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Реально в 50% этих "предприятий" есть только стены и огромные долги.
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А такие и не нужны пархатым мародерам - их интересует ЗЕМЛЯ, полезные ископаемые, железная дорога (грузовые перевозки) , порты и прибыльные государственные предприятия (Центрэнерго, облэнерго, Турбоатом, Электротяжмаш, Индар и т.д) В дерибане всего этого и есть главная цель пейсатой банды бени-вазелина, ну а капитуляция Украины в виде формулы штейнмайера это лишь способ сохранения того, что они собираются украсть - им нужна слабое государство, которое не будет способно в будущем вернуть под свой контроль эти и прихватизированные ранее пархатыми мародерами активы.
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наверное одновременно с приватизацией нужно уменьшать количество министерств, депутатов, помощников, госаппарата, и т.д. и т.п., так как зачем они нужны, если управлять им нечем?
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