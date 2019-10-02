 Рада переглянула перелік держпідприємств, що підлягають приватизації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Перелік з більше ніж 1000 об’єктів права державної власності, які не підлягали приватизації за законом 1999 року потребує перегляду, оскільки був сформований на радянських підходах визначення державної власності і модель управління таким майном не могла забезпечити його ефективне використання. Переконаний, що державні підприємства мають бути прозорими і ефективними бізнесами. Тільки тоді держава і суспільство зможуть отримати максимально результативну віддачу від їх діяльності", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Окрім того, в проекті Закону зазначено, що державна власність, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, не підлягає приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

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"Прийнятий законопроект відкриває можливості не лише для продажу, а й для корпоратизації підприємств відповідно до кращих міжнародних практик. Адже, лише за таких умов можна розглядати питання про продаж. Сьогодні важливо забезпечити подальше існування цих підприємств в управлінні ефективних власників, які забезпечать їх розвиток, модернізацію та створення належних умов праці зі збереженням трудових колективів. Саме цей Закон - один з багатьох інструментів, який допоможе державі вирішити це завдання", - прокоментував ухвалений законопроект перший заступник міністра Павло Кухта.

В Кабміні зазначили, що ухвалені новації не торкнуться об’єктів, які забезпечують національну безпеку, підприємств, які виготовляють озброєння для Збройних Сил України, атомної енергетики, спортивних об’єктів, об’єктів зв’язку, культури, підприємств, які забезпечують безпеку руху та навігацію.

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