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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5818) податкова міліція (1296) Бюро фінансових розслідувань (3)

 Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". За ухвалення відповідного рішення проголосували 270 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Законопроєкт розроблено з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій Податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

Законопроєкт передбачає створення Бюро фінансових розслідувань (БФР) як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Читайте також: Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань не вирішує основні проблеми податкової системи України - "EU Reporter"

Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Бюро фінансових розслідувань складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи. Гранична чисельність працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом Міністрів. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист працівників буде надаватись органами Національної поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151774
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас придет порохоскот и засрет ветку
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нельзя засрать уже засратые мозги зебилов . разве . что пачку дрожжей подкинуть . что бы разнесло
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Так вот почему Прошенко занервничал!
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Сейчас придет порохоскот и засрет ветку
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нельзя засрать уже засратые мозги зебилов . разве . что пачку дрожжей подкинуть . что бы разнесло
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Чего истеришь ЗЕбил?
Правильное дело сегодня сделали!
Может это бюро посадит вашего Коломойшу?

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им не надо приходить. У них тут дом. Они тут живут.
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Вже скільки тих "бюро", а толку ніякого.
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а что у тебя за прикид? мир,дружба,жвачка?
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Так вот почему Прошенко занервничал!
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Действительно, вот она причина кипиша у Пэти, а не то, что он сам же и согласовывал в "нормандском формате".
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Занервничал потому что суд арестовал сегодня окончательно активы Кузни на Рыбальском
Тюрьма ой зима близко
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" потому что суд арестовал сегодня окончательно активы Кузни на Рыбальском "

Не знал . Это как бальзам на раны Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 4765
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ребята,кто знает чем опасен провозглашеный *турборежим* принятия законов?
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ворам придется турбобежать или турбо отмазываться. Но скоро полтонны денег кончатся Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 1474
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ну подумайте сами . принимать законы пачками даже не зная . что в них написано . да и не все уже принятые есть в текстовом варианте для ознакомления - проснёшься завтра а ты уже в холопах у каломойского согласно принятых законов
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вот вот,пулеметной лентой их некогда прочесть ,не то что осмыслить
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Российские журналисты в Верховной Раде: разгорается скандал...говорят что депутаты от партии "Вiйна набридла!",пригласили журналистов с гебельсовской пропаганды
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Отличное решение.
А откуда у Портнова столько денег расследовать будут? А у ни разу несепаратиста Ефремова?
И как главный борец с коорупцией в правительстве Януковича - Богдан, так ни разу, никого поймать и не смог.
Выходит честней золотого батона никого нет.
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Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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ЗеДебилы, скажите, а вот это новое бюро, оно будет расследовать перевод украденных у вкладчиков ПриватБанка 41 000 000 долларов США и переведённых на счёта кипрской фирмы ТОВ "Квартал 95" собственником которой является некто Зеленский? И если нет то почему?
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Ніт. Бюро буде відшуковувать де би в кого щось вилучити на користь Ігора Валерійовича.
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так, бюро буде шукати ,як Петрик Пяточкін виводив конфісковані у Овоча гроші через свій банк Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 1813
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2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "Про Бюро финансовых расследований"

Лолиботы , это про вас . Будут законно отжимать то , шо вы или ваши паршивые родители наворовали при режиме лолиты . Капут вам , путриоты вшивые Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 2038
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Ну не чего..
Моника Вафлински, долго не просидит..
Будет Моника Вафлински бежать быстро, но дадут ли этому покеру убежать?
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И шо таки посадят коломойшу за разграбление приватбанка или таки 5 млрд баксов дадут компенсации?!
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