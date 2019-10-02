 Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Досудове розслідування зібрало докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат сприяв протиправному заволодінню в 2015 році коштами державного підприємства "Укрзалізничпостач" на суму понад 20 млн грн, а також вчиненню в 2016 році спроби заволодіння 43 млн гривень (кримінальні провадження щодо інших фігурантів направлено до суду з обвинувальними актами впродовж 2017-2018 років і в даний час передані для розгляду в ВАКС).
Крім того, повідомлення про підозру у сприянні цим злочинам складено ще стосовно двох осіб - фінансового радника згаданого народного депутата, а також експозаштатного радника Глави Адміністрації президента України.
https://www.youtube.com/watch?v=cTpwcyfeCeE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3e4dRsQ9q5K1Kf-I08fW_zhmF2XihBf9itFmRT_X0AQ7yWGaSRJ9whZSo
У 1989 році Богдан Дубневич був засуджений на 8 років позбавлення волі за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах (ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР). У 1992 році його достроково звільнили за станом здоров'я. Сам майбутній нардеп розповідав, що був засуджений за відмову співпрацювати із тодішнім радянським режимом та стверджує, що судимість з нього знята.
У 2002 році вперше балотується до Верховної Ради, але займає лише третє місце по округу.
У 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році знову обраний до Львівської обласної ради від партії "Відродження".
Участь Дубневича в парламентських виборах 2012 року супроводжувалася конфліктами з ВО "Батьківщина" і в процесі передвиборчої кампанії він був виключений зі списків цієї партії. Посіву одномандатному виборчому окрузі №118 друге місце з 28,35% як самовисуванець.
На дочасних парламентських виборах 2014 року обраний до Верховної Ради по цьому ж округу(43,32%). Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка".
...харектиризується великою побожністю ,патріотизмом і добротою до людей...
2 РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ НАБУ ПО УКРЗАЛІЗНИЦІ: ОДИН ВИРОК НА 17 ТИСЯЧ ШТРАФУ
ZBK Грудень 10, 2018
За час існування Національного антикорупційного бюро лише одна справа по злочинам стосовно Укрзалізниці дійшла до вироку.
Згідно реєстру судових справ НАБУ, єдиним покараним по справах бюро щодо злочинів на УЗ залишається директор ТОВ «Західспецбудмеханізація», який контролював ряд підставних підприємств для участі в тендерах залізниці. За угодою зі слідством підозрюваному було обрано покарання у вигляді штрафу в 1000 неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч грн.).
Підставою для укладання угоди стало нібито те, що обвинувачений повідомив слідству важливу інформацію.
Також в судах знаходяться ще 6 справ НАБУ щодо злочинів довкола УЗ. По трьом справам призначено розгляд, а 3 справи перебувають на стадії підготовчого засідання.
Перелік справ:
Завдання збитків ДП "Укрзалізничпостач" - призначено до розгляду
Йдеться про депутата Львівської обласної ради Романа Васьківа. Останній відомий також як начальник юридичного відділу "Корпорації "КРТ" братів Дубневичів.https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/19/632324/