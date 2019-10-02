 "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
До 19-30 на Майдані зібралося близько двох тисяч осіб.
Після чого частина людей вирушила до офісу президента.
Фото і відео, - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
До 19-30 на Майдані зібралося близько двох тисяч осіб.
Після чого частина людей вирушила до офісу президента.
Фото і відео, - Олег Богачук
4000 человек...
В воскресенье нужно собрать 100 тысяч, тогда можно гнать поганой метлой шестерку олигархов
Кучма - ще не самий гірший Президент в історії України.
Тогда зек сливал интересы страны россии, сегодня зе сливает интересы страны россии
"На свете нет ничего более низкого, чем намерение забыть преступления".
"Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны - и предадут ещё".
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
Де вони всі були тоді, коли у Мінську миздобували найгібриднішу ПЕремогу миру?
У кого мозок.. а в кого руки...
до влади ж лізуть одні падлюки,
які не вміють ніц нічого -
даремно тицяти на Бога,
даремно лаятись урешті -
в багнюці совість - а не мешти.!!
Одна порада є потому:
відрізать яйця... і в солому,
багаття добре запалити,
щоб бачили те й малі діти.
Щоб на віки.. на всю годину
не перло падло в Україну!!!
ги
як ви там, у прігожена, самі себе пізнаєте з такими клікухами?
Вывели ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?
Вот вам и ответ на всю формулу Штайнмайера.
Шуфрич кричал мир, мир любой ценой.
За кого ти. Бо якось маєш вигляд субстанції в ополонці.
"Вывел ли кремль войска с Грузии?
Вывели ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?
Вот вам и ответ на всю формулу Штайнмайера."
Уже бабушки это понимают, но идиоты нет.
Що на це скажуть прихильники кнура з 8% IQ??
Але чаму ў шматмільённай Украіне пасля крымінальніка овоща ў вас адны жыды прэзідэнты і ніводнага ўкраінца не знайшлося?
Але і жыды розныя выходзіць, але горш гэтага блазна зяленскага даруй і не знайсці.