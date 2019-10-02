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 Політика України
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Все про:майдан (509) Олег Богачук (898) Формула Штайнмаєра (1)

 "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 2 жовтня на головній площі Києва зібралися тисячі людей висловити свій протест рішенню президента В.Зеленського, який погодився застосувати на Донбасі "формулу Штайнмаєра".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

До 19-30 на Майдані зібралося близько двох тисяч осіб.

Після чого частина людей вирушила до офісу президента.

Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 01
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 02
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 03
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 04
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 05

Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 06
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 07
Ні капітуляції, - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою формули Штайнмаєра 08

Фото і відео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151772
 
   
 Топ коментарі
 
Разом нас багато.
І нас НЕ ПОДОЛАТИ !
Молодці !!!!!!!!!!!!!!!! "Зелю на палю", - тысячи людей вышли на Майдан выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4332
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такая и цель кремлинов и зебил им в прислуги, так что так и движется события и видна такая тенденция.
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Тобто, хтось оголошує якусь мобілізацію, а розпалює війну Зеленський? "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5274 Не приведи господи, якщо мені доведеться воювати проти українців, але якщо хтось посміє підняти заколот проти законної влади, мені доведеться це робити, і я буду це робити.
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Законної влади на даний час в Україні немає. Вибори були сфальсифіковані. Прослідіть Долі останнього ЦВК - їх практично всіх вже не знайти, хто в землі, а хто за кордоном.
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Бедная Украина раньше была проблема ***** теперь добавилась ещё она проблема *******...
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Ну с почином "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2233
4000 человек...
В воскресенье нужно собрать 100 тысяч, тогда можно гнать поганой метлой шестерку олигархов
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Монику-зеленскую надо повесить на елку вместе богданом, мендель, беней, портновым
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Кучма стрілочник, його прижали в Кремлі Гонгадзе. Хоча він до нього відношення не має.
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згоден.
Кучма - ще не самий гірший Президент в історії України.
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А кто переворот будет организовывать ? 😁
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Не той інструмент наш пісюаніст вибрав . От якби на бандурі !
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сколько тролляк из кацапсины подтянулось, вспомнил 2014
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Очень напомнило начало майдана(осень 2013) когда полчища ольгинцев атаковали все наши сайты
Тогда зек сливал интересы страны россии, сегодня зе сливает интересы страны россии
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Пусть меня девушка простит, что на коляске. Но по началу мне на видео показалось, что Юлька "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8190
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Хто не знає чсторію цієї дівчини гугліть Яна Зінкевич
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на минуточку,сколько ветеранов прибіло на день Незалежності???Ото ж.Так це далеко не всі.Про зброю навіть казати не буду.Самі знаєте скільки її на руках ....Не треба так з народом.Народ у нас працьовитий,добрий,але може і вбити
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чесно, поставил лаик и только за то (откинем что он просто троль и делает просто безпорядки) что прозрел, он тогда думает. В разы опасней упоротые, тем хоть на голову си, всё божья роса.
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Поки протестуючі на Майдані не начистять морду холуям кондитера, будь-які протести в майбутньому залишаться маргінальним шоу з сумнівним сценарієм і підозрілим режисером.
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Снова петруха, снова кондитер, мордва меняйте уже методички, не актуально
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Всю бумагу подписанную с россией нужно отправить в сортир, вместо туалетной бумаги.

"На свете нет ничего более низкого, чем намерение забыть преступления".
"Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны - и предадут ещё".
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
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Давайте скидайте Зелю! Выбирем Юлю или рыгов ура!
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Тисячі? Не мільйони? Усі, як один, добровольці?
Де вони всі були тоді, коли у Мінську миздобували найгібриднішу ПЕремогу миру?

"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1195
"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8382
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***
У кого мозок.. а в кого руки...
до влади ж лізуть одні падлюки,
які не вміють ніц нічого -
даремно тицяти на Бога,
даремно лаятись урешті -
в багнюці совість - а не мешти.!!
Одна порада є потому:
відрізать яйця... і в солому,
багаття добре запалити,
щоб бачили те й малі діти.
Щоб на віки.. на всю годину
не перло падло в Україну!!!
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Любимый истинными репортерами прием, чтоб подчеркнуть численность демонстрантов - снимать "тысячи" митингующих, не поднимая камеру выше голов, тогда 100 демонстрантов на фото ничем не отличается от 100 000. В принципе применение этого приема однозначный признак того, что репортер привирает.
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Митинг агентов порошенко
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Не тупи зебил - там одни агенты госдепа!

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Джовані Джованов
ги
як ви там, у прігожена, самі себе пізнаєте з такими клікухами?
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Свыня хочет гражданской Войны. Но понарошку, не в серьёз и только в Киеве. Почему? Только тогда у него есть шанс
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ооо!.. сепар Дилдовик подтянулся.. а ну, гавкни что-нибудь!
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Вы там на лахте как друг дружку то не путаете, кто громче крикнет пукин-*****?
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потрібно повертати Пороха і НЕГАЙНО, поки ще є можливість хоч шось зробити!
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пошел нафиг со своим мародером лолитой))
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Вывел ли кремль войска с Грузии?
Вывели ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?
Вот вам и ответ на всю формулу Штайнмайера.
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Рыги вчера хвалили Вову по все каналам ТВ, говорили что надо ему подставить рыговское плечо против националистов.
Шуфрич кричал мир, мир любой ценой.
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Діма, ти вже визначся.
За кого ти. Бо якось маєш вигляд субстанції в ополонці.
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Поки протестуючі на Майдані не начистять морду холуям кондитера, будь-які протести в майбутньому залишаться маргінальним шоу з сумнівним сценарієм і підозрілим режисером.
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Главное ЗЕбил запАребриковый шо формула ********* у тебя никаких подозрений не вызывает. Где дело свой ссаный аквафрешь чучело??
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Simon Bolivar f2151b2b

"Вывел ли кремль войска с Грузии?
Вывели ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?
Вот вам и ответ на всю формулу Штайнмайера."

Уже бабушки это понимают, но идиоты нет.
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Під АП скандують: моніка моніка выходи из домика!
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НУ ЧЁ ПОКРИЧАЛИ!, ПОРА УЖЕ УСПОКОИТСЯ.
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Тут приходек этих лахтинско пригожинских навалом, и лепят одно и тоже, видимо у них кризис жанра, где-то у них должен быть дед засядько
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Мало часу пройшло, а вже хвиля протестів прийшла. Взагалі то Зеленській не політик.
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ТИ ЦАП ПЕРЕПЛУТАВ РЕЙТИНГИ )(уйла та Зе.Які ж ви дурні
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Сивочолый гетьман отстоял Украину от Куйла, а ЗЕлена шмаркля ее продает.
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порошенка в 2016-му році готувався прийняти "формулу Штайнмайєра", а вчора сивий кнур заявив, що це "формула путєна".
Що на це скажуть прихильники кнура з 8% IQ??
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Так нагло брехать могут только ЗЕбилы...и кацапы..
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По формуле Порошенка - сначала ВСУ берут под контроль границу, потом зачистка бандюков, а потом віборі.
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Як не соромно."Підкорегували" заголовок.Яка гидота.Сцятися - це найстрашніший гріх.
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Якщо людям вдасться вплинути на ситуацію. То інститут президенства прийдеться ліквідувати.
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А что-же нацдружины Собакова и его сявки Билецкого? Обосрались, твари продажные. Они только могут на Пороха гавкать по команде Собакова, А когда ваЗЕлиновому быдлу пришла пора показать, что на Украину напал не Порох а Куйло, и Украину теперь надо защитить от ЗЕленой чумы, совсем обосрались.
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"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9870главное сразу "нацжен" авакяна от людей отогнать...паразиты они
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поросенко бредит о гражданской войне в Украине и бредит, что это его шанс не быть посаженым..
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Не магу зразумець. Добра ў ватовай расеі жыды кіруюць з пуйлом, у нас напаловужыд лукаш сябе пераабірае.
Але чаму ў шматмільённай Украіне пасля крымінальніка овоща ў вас адны жыды прэзідэнты і ніводнага ўкраінца не знайшлося?
Але і жыды розныя выходзіць, але горш гэтага блазна зяленскага даруй і не знайсці.
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Пізно зібралися - Зеленський додому до дітей поїхав
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