 Відпрацьовуються технічні можливості, щоб забезпечити всіх споживачів газом і теплом у разі зупинки транзиту, - Оржель

Про це на засіданні Комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас у сховищах більш як 20 млрд кубометрів газу. Це означає, що ми готові не тільки до опалювального сезону, а й до тристоронніх переговорів у рамках підписання договору з Газпромом", - сказав Оржель.

Він відзначив, що наразі відбуваються технічні консультації між сторонами.

"Російська сторона перейшла до конструктиву. Ми можемо говорити про можливість підписання транзитного договору з достатніми обсягами прокачки. Але навіть якщо обсягів не буде, ми відпрацьовуємо технічні можливості, щоб через реверс та за рахунок газосховищ забезпечити усіх наших споживачів газом і теплом", - додав Оржель.

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За його словами, в Україні є 4 міста, де може припинитися газопостачання у разі відсутності тиску в магістральних газопроводах.

"Але відпрацьовуються альтернативні поставки або альтернативні шляхи теплозабезпечення", - пояснив міністр.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

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19 вересня 2019 року в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича за участю делегацій Єврокомісії, України і Росії. До складу української делегації входять міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Черговий раунд газових переговорів у форматі Україна - Європейська комісія - Російська Федерація відбудеться у 20-их числах жовтня.