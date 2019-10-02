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 Суспільство
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Все про:ЄДАПС (5) Зеленський (3007) Арахамія (64) IIG (1) Первушин (1)

 Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові

Запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом, розробить і впровадить компанія IІG.

За словами Андрія Первушина, генерального директора IІG, компанія готова до запуску нових паспортів вже цього року.

"Ми готові підтвердити, що після прийняття рішення перший документ буде готовий через 1 місяць", – прокоментував Первушин можливі терміни старту проекту.

Колишній директор поліграфічного комбінату "Україна" Максим Степанов заявив, що подібна зміна паспортів не є доцільною та може обійтися бюджету країни в мільярди даремно витрачених гривень.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Степанов звернув увагу на те, що компанія IIG, якій доручать виготовлення нових паспортів – це, по факту, скандально відомий консорціум "ЄДАПС".

"Це "щастя" (перевипуск документів) нам обіцяє подарувати якась індустріально-інноваційна група (IIG). Хто не знає, так це перейменований консорціум "ЄДАПС". Багато хто, напевно, вже забули, що це таке. А я нагадаю. Це підприємство, яке протягом 10 років "парило" нам величезну кількість нікому непотрібних різних видів захищених довідок. А ми з вами все це купували. Йдеться про мільярди гривень, - написав Степанов. - І зараз, коли у нас одні з найбільш захищених і дешевих ідентифікаційних документів в світі, раптом з'являється консорціум "ЄДАПС" під іншою назвою, і знову збирається обманювати людей".

Також колишній керівник поліграфкомбінату "Україна" навів цифри, що з моменту виходу ЄДАПС прибуток підприємства зріс у 100 разів: з 3,5 млн гривень за 2011 рік до 369 млн гривень за 2016 рік.

В реєстрі юридичних осіб справді є згадка про зміну назви ЄДАПС на IIG.

ЕДАПС переименован в IIG 01

Консорціум "ЄДАПС" добре відомий в Україні з низки гучних скандалів, що пов'язані з корупцією та фінансовими махінаціями. Свого часу він займав монопольне становище на ринку друку документів суворої звітності, що ледь не призвело до банкрутства єдиного державного поліграфічного комбінату "Україна".

Одним з ініціаторів розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС" у 2015 році був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багаторічний договір з ЄДАПС розірвано. Близько до завершення розслідування кримінальної справи про можливі зловживання та корупцію в МВС, в системі випуску й реалізації громадянам України бланків паспортів та інших документів. Йдеться про сотні мільйонів гривень", - так прокоментував Аваков рішення про розірвання договору.

У Кабінеті Міністрів України поки не підтвердили інформацію про те, що випуском нових паспортів займеться IIG.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151770
 
   
 Топ коментарі
 
Ща, а потім, як дурне тягай із собою паспорт ID і папірець формату А4, бо без папірця паспорт не дійсний. Дебіли
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ЗЕбил любитель гей парадов не был бы ЗЕбилом если бы не высрал про Порошенко...
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Чипуют по тихоньку раболюмпен. В случае чего отключат чипик и тебя нет. Так что веди себя прилично, ты же не хочешь проблем??
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А КТО МЕНЯ ЗАСТАВИТ ПОМЕНЯТЬ КНИЖКУ НА ТУ КАРТОЧКУ..никто нема такого Постанова КМУ да даже Закон плевать с высокой колокольни завтра этих жжжжжв повесят на суку а потом начнется мулька а где ваш Пашпорт во вместе посмеемся это как ДИбилет начал варнякать мол начнем уничтожать Трудовые книжки ага оця еще та у самого поди и стажу нема.. и трудовой шобла она и есть шобла по Синагогам побираются как бомжеватые личности.... а вот в Прибалтике на волне долой СССРовское такое случилось.... а потом на пенсию... а где ваша трудовая книжка и в пролете оказалось на право на пенсию от 18 до 23 % .... Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 4426
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Только не как в проршлый раз сделал Порошенко, что нужно с собой носить справку о прописке.
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ЗЕбил любитель гей парадов не был бы ЗЕбилом если бы не высрал про Порошенко...
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питарас, как тебя расколбасло.
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Ботяра,твоё пэтро и так обосранное.Зачем ещё на него срать?
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А когда и где такое было что бы носить собой справку о прописке. В **********?
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у нас к сожалению такая же херня - носить с собой бумажку с регистрацией. Но Порошенко тут не при чем - причина в институте прописки как таковом, это не порошенко придумал.
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ну канешна, у порохоботов Петя всегда непричем, кругом одни зебилы.
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та на то не обращайте внимания. просто сейчас у людей зехвороба...
особенно подвержены свидетели петра. у них прям предрасположенность к зефилии
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"Кримінальний талант" Курікін, ти рамси сплутав... у словосполученні частка "-філІя" означає любов до іншої частини словосполучення. Наприклад, педо-філія *****, означає мерзенну збочену сексуальну тягу Ординського ********** до діточок, переважно гомофільного спрямування. Отож закидати петрофілам зоофілію зефілію якось алогічно... Може ти мав на увазі та хотів скзати "зе-мезантропію", тобто зе-ненависть?... Будь обережним, бо за зе-мезантропією синагоїдальний офіс преЗЕрвадента може розгледіти антисемітизм та здійняти лемент, рейвах та хіпіш (кіпіш)!!! Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 4792 Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 1224 Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 4724
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Ну значит теперь Зельцман в этом виноват. Ведь это он булаву держит.
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Руснявий,якщо я не помиляюсь(що можливо),"інноватором" введення пластикової херні й бамажки до неї був Абрамявічус.
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и сегодня тоже это есть и везде.
прописка на бумажке
потому что у государства нет денег на считыватели.
зато у населения есть бабки на новый вид документа ! да ?
каждый год делать новые вид документа переделывать потом все все доверености и документы остальные которые привязаны и т.д.
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а чтo не мoжнo ввести букoвки и цыферки чтo на тoм паспoрте вручную в кoмпъютер
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Немає електронного документообігу між базами. Совок іще не виздихав.
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есть масса мест где вам по прописке только могут все еще оакзать услуг. даже например бесплатно. как в больничке.
им этот кусочек пластика .... им надо знать из чьего бюджета вы лечится будете
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Вумнег, к ID-паспорту прилагается бумажка формата А-4, без которого тот паспорт ничто, потому, как нигде еще нет для него сканеров. Вам в школе о том не рассказывали?
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У кого ід-карта. Немає зчитувальних пристроїв.
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Ща, а потім, як дурне тягай із собою паспорт ID і папірець формату А4, бо без папірця паспорт не дійсний. Дебіли
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идея хорошая, но исполнение - наше.

к айди-карте надо с собой таскать бумажку-справку с регистрацией. Причем выдают ее не вместе с картой, а надо еще документы подавать в райадминистрацию - паспортный стол ее не делает.

и носи с собой бумажку, как носили налоговые коды.
тьфу, дебилизм.
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а бюджет причем? компания хочет заработать

бесплатно никто у нас не выдает, минумум 345 грн
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Сегодняшнее подписание Киевом "Minsk deal in the format of the Steinmeier formula" будет означать быстрое сворачивание проекта "Безвиз Украина-ЕС", по крайней мере для граждан Украины. Причины простые и чисто практические, и почти никакой политики:
1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.

А я говорил, отмена безвиза - вопрос времени.
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Его уже давно отменили,очнитесь,еще в мае Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые - Цензор.НЕТ 2847.
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минулого рокуУже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 9842 А я гадаю, як мене до Німеччини пустили влітку? Зараз лічу на Кіпр, напевно не пустять Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 9842
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о ...лядь немає чим занятися ... тільки бабки з КАЗЛІВ викркутити ...коррупцію побороли ****** кончені ?
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"як зробити гроші з повітря на Зебілах"
книга Моніки Зе і Ко Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 1358
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Не зовсім зрозуміла. А ті ID-картки, що зараз виготовляють - вже застарілі?
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пардон, а со сновым пачпортом справку с места жительства носить обязательно, новый пачпорт без этой справочки вроде как недействительный?
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ага ! и ещё и идентификационный код без которого никаких юридических действий не сделаешь. это называется " эпоха диджитализации" и плохо было в совке. тогда 1 паспорт был, а сейчас 3 бумажки.
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Все там,наверху,трудятся во благо народа-то купюру в 1000 грн придумают,то паспорта новые изобретают,то дружбу с "братанами" заставляют водить.А народ какой-то неблагодарный-ворчит,упрямится.
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Сейчас таскаешь паспорт и бумажку с идентификационным кодом.
Потом надо таскать ID-карточку и бумажку с регистрацией.
Вы там, бюрократы, придумайте что-нибудь одно и без бумажки.
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