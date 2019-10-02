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 Суспільство
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Все про:колонія (152) СІЗО (429) пенітенціарна служба (74)

 У колоніях і ізоляторах України перебуває понад 50 тисяч осіб, - Кримінально-виконавча служба

Станом на 1 вересня 2019 року в українських колоніях і слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч осіб.

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 вересня 2019 року, в слідчих ізоляторах утримувалося 19237 осіб, у виправних колоніях - 34490 осіб, у виховних колоніях - 96 осіб", - розповіли в Державній кримінально-виконавчій службі України.

ДКВС здійснює керівництво органами й установами виконання покарань в Україні, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Вона замінила Державну пенітенціарну службу, розформовану в 2017 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151769
 
 
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Скоро будет пополнение.Надеюсь внушительное.И шакаладное
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а ще 73% в колонії та ізолятори помістяться? чи нема сенсу їх туди поміщати-всеодно не допоможе. В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба - Цензор.НЕТ 6895
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