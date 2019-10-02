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Все про:обстріл (5563) Донбас (13166) операція Об'єднаних сил (1624)

 Ворог 2 жовтня порушив перемир'я 15 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також, з метою заподіяння максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Новогнатівки - з крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
  • неподалік Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів
  • неподалік Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • в районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Катеринівки - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
  • неподалік Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
  • неподалік Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
  • поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
  • неподалік Троїцького у напрямку Калинової - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151767
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо наші відійдуть, то хєрня малороська зайде на ті місця де вони були, слава малоросу вовкє сцаничу!
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Спеціально провокує найкращого президента Всесвіту.
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Якщо наші відійдуть, то хєрня малороська зайде на ті місця де вони були, слава малоросу вовкє сцаничу!
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Малоросом може бути українець, але не жид.
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стрим з МАЙДАНУ https://www.youtube.com/watch?v=xKRVoiqkouo
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Багато людей.
Зеля не назбирає стільки прихильників.
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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера" !!!
Вот такие они колорадские вжопучленцы ! ))
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После вчерашнего будут только обстрелы без потерь.
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Это потому, что они будут стрелять цветами и лучиками щастья
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З язика зняли. Трішки виправлю - не обстріли, а незначні порушення перемир'я. Зелені 15- 20 обстрілів вважають стійким перемир'ям, ставлять галочку у графі "виконано" і рухаються далі. Це нагадує людину, яка одягається, але не так, як це роблять інші, а по-своєму: труси пропускає, одягає одразу штани, потім одну шкарпетку, далі - труси, потім курточку, по курточці - майку, далі светр, навіщось - піжаму. У такому вигляді людина таки нагадує клоуна. Хоча тут непевне дивуватися не варто.
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Хомчак буде і далі бездіяльним чи почне готуватись до війни і проводити військові реформи? Коли будуть створені війська безпілотних засобів розвідки та ураження? Нам потрібні безпілотники як в повітрі, так і на морі і на суші, а для цього потрібні новий рід військ, щоб використовувати безпілотники масово і мати перевагу над ворогом на полі бою!
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Хомчак буде діяльним, або бездіяльним в залежності від того, скільки беня йому забашляв. Бо інакше він нізащо з цими манкуртами жидівськими не з'вязався б! Зрадник!Адназначно!
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Спеціально провокує найкращого президента Всесвіту.
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Потом сообщат об очередном "самоубийстве" в туалете....
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За визначення особливого статусу Донбасу в Конституції України проголосували 265 депутатів:
115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;
69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;
38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;
14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);
11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)
5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).
Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!
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бо срати хмуйло хотіло на тебе, зюзя і на всю твою зрадницьку хвормулу
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Ні МО, ні прес-центру ООС віри вже нема: вони брешуть - іце доведено. Занижують кількість обстрілів наших позицій, щоб зе-владі подобалося і картинку відповідну наркоші-головкому створити, про поранених не повідомляють, а вони потім помирають у шпиталі ...
Це, називається, "побратими" ?
Зе-виродків ніщо не спинить: війська відводитимуть.
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Україна УНІТАРНА держава.
За яку варто боротись !
І ніякі членограї нам не завадять !
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Під час війни завжди так, хтось вибирає порох а хтось вазелін, дивлячись як збирається зустрічати ворога.
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Даже дибил понял что ка ктолько наша армия отойдёт , сепары мгновенно займу ровно ту територию до какой отойдёт наша армия. ******* по моему именно этого и хочет..
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спочатку тре дороги там розбудувати, щоб комфортно було їхати
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Все Президенты Украины( то ли по договорённости,то ли от животного страха перед московской Ордой) финансируют из бюджета страны(войну) обучение в школах на русском языке,а кремлёвский Хфюрер заходит причинно на территорию Украины и даже нагло зашёл со стороны Новоазовска.(потом россияне подвезли за 100 км пьяных шахтёров и прикрылись ими) ,чтобы отстаивать интересы русскоговорящих
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