 Ворог 2 жовтня порушив перемир'я 15 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Новогнатівки - з крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів
- неподалік Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- в районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Катеринівки - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- неподалік Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- неподалік Троїцького у напрямку Калинової - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".
Зеля не назбирає стільки прихильників.
Вот такие они колорадские вжопучленцы ! ))
115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;
69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;
38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;
14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);
11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)
5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).
Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!
Це, називається, "побратими" ?
Зе-виродків ніщо не спинить: війська відводитимуть.
За яку варто боротись !
І ніякі членограї нам не завадять !
тихої вам ночки, синочки