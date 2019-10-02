 Ворог 2 жовтня порушив перемир'я 15 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Новогнатівки - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;

неподалік Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів

неподалік Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Катеринівки - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

неподалік Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;

неподалік Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

неподалік Троїцького у напрямку Калинової - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".