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 Суспільство
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 Щонайменше 38 дітей загинули від мін на Донбасі з 2014 року, - ЮНІСЕФ

Щонайменше 38 дітей загинули, ще 128 були поранені внаслідок розриву мін, боєприпасів й інших вибухонебезпечних залишків війни на Донбасі від 2014 року

За даними ЮНІСЕФ, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ще в сотнях сімей із дітьми хтось із членів родини постраждав від мін та ВЗВ. Наведені цифри відображають лише підтверджені дані, фактично таких випадків, на жаль, набагато більше", – заявляє ЮНІСЕФ, який спільно з Данською групою з розмінування (ДРБ-ДГР) презентував результати дослідження "Оцінка потреб дітей, що постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни".

Вказані цифри є даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, зібраними станом на 31 серпня 2019 року.

За результатами дослідження ДРБ-ДГР та ЮНІСЕФ спільно з Офісом уповноваженої Верховної Ради України з прав людини розробили рекомендації з посилення допомоги сім’ям, діти в яких постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни.

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Зокрема, вони радять звернути увагу на можливості залучення міжнародної експертизи для забезпечення дітей високоякісними функціональними протезами, a також безперервною медичною і психологічною допомогою, доступними інклюзивними послугами. Не менш важливо розробити відповідну законодавчо-правову базу щодо забезпечення прав потерпілих. Держава має надавати соціальний супровід сім’ям із моменту інциденту до повного одужання постраждалого, наголошують в ЮНІСЕФ.

Ці й інші рекомендації планують подати на розгляд Кабінетові міністрів України для швидшого формування національної соціальної політики щодо всебічної підтримки потерпілих від мін.

Також організації закликали міжнародну спільноту долучитися і зробити фінансовий внесок для підтримки потерпілих від мін в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151766
 
 
 Топ коментарі
 
никуда они не поедут им там хорошо. По ним не стреляют платят пенсии , а за коммуналку они мало платят,кредиты которые взяли до войны не выплачивают Украине.
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Військовий стан вже вводили тимчасово, так тут було вереску до небес.
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Что, "Игорок", "ремиссия" закончилась? Пора по-новой, курс галоперидольчику?
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Потрібно вводити Воєнний стан і евакуйовувати місцеве населення з зони бойових дій і забороняти повертатись в зону бойових дій! Це можна зробити тільки після введення особливого правового режиму Воєнного стану!
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никуда они не поедут им там хорошо. По ним не стреляют платят пенсии , а за коммуналку они мало платят,кредиты которые взяли до войны не выплачивают Украине.
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Військовий стан вже вводили тимчасово, так тут було вереску до небес.
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Воєнний стан потрібно вводит не на місяць а на 5 років, щоб проводити системну боротьбу з терористами та колаборантами! На місяць воєнний стан вводять клоуни, такі як порошенко!
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Что, "Игорок", "ремиссия" закончилась? Пора по-новой, курс галоперидольчику?
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Чого "знову"? Я ним і був... Надивився, в свій час, на подібних тобі...
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Бог крає грішників на їхніх дітях. Так говорить Біблія.
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Пусть детки скажут спасибо родителям, вопившим "Путин, приди! Путин, введи!", и заявляющим: "Идите нахер, со своими протестами, и отстаиванием Украины! Мне похер, какая власть! Лишь-бы, пенсию, платили...".
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