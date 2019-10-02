 Щонайменше 38 дітей загинули від мін на Донбасі з 2014 року, - ЮНІСЕФ

За даними ЮНІСЕФ, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ще в сотнях сімей із дітьми хтось із членів родини постраждав від мін та ВЗВ. Наведені цифри відображають лише підтверджені дані, фактично таких випадків, на жаль, набагато більше", – заявляє ЮНІСЕФ, який спільно з Данською групою з розмінування (ДРБ-ДГР) презентував результати дослідження "Оцінка потреб дітей, що постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни".

Вказані цифри є даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, зібраними станом на 31 серпня 2019 року.

За результатами дослідження ДРБ-ДГР та ЮНІСЕФ спільно з Офісом уповноваженої Верховної Ради України з прав людини розробили рекомендації з посилення допомоги сім’ям, діти в яких постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни.

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Зокрема, вони радять звернути увагу на можливості залучення міжнародної експертизи для забезпечення дітей високоякісними функціональними протезами, a також безперервною медичною і психологічною допомогою, доступними інклюзивними послугами. Не менш важливо розробити відповідну законодавчо-правову базу щодо забезпечення прав потерпілих. Держава має надавати соціальний супровід сім’ям із моменту інциденту до повного одужання постраждалого, наголошують в ЮНІСЕФ.

Ці й інші рекомендації планують подати на розгляд Кабінетові міністрів України для швидшого формування національної соціальної політики щодо всебічної підтримки потерпілих від мін.

Також організації закликали міжнародну спільноту долучитися і зробити фінансовий внесок для підтримки потерпілих від мін в Україні.

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