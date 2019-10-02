 Комісія Київради підтримала перейменування проспекту космонавта Комарова у проспект Любомира Гузара

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.
Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ.
"Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. Завдяки йому греко-католицька церква стала не просто однією з найбільш популярних в Україні, але й тепер включена у світовий християнський контекст. Натомість постать космонавта Комарова не пов'язана з Україною, і є лише спадком радянського минулого. Тому цілком доцільно перейменувати відповідний проспект на честь визначного архієпископа", - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, який був ініціатором перейменування.
Громадське обговорення відповідного питання проходило з 15 травня до 15 липня 2018 року на офіційному веб-сайті КМДА. До голосування долучилися 1091 осіб. З них 85% підтримали ідею перейменування. Проти висловилися лише 163 особи.
За інформацією Київради, ініціативу перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримує і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.
Зазначений проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.
Космонавт - не коммуняцкий деятель какой
Вот не спрашивать и решить за всех - как раз она
Не, достаточно голосования на сайте
на мой взгляд, однако, в первую очередь переименовываются улицы по закону о декоммунизации
И уж потом космонавты там и прочие не пойми кто
Не знаю как в Киеве, много ещё осталось открытым?
Якого біса у нас має бути вулиця мавпи - раба совка Дурія Гагаріна? Ще вулицю Біломорк.аналу може нуна? Все що совкове - наПутіна!(геть!)
Но и продавец воздуха(сотрясаний воздуха), загоняющий стадо в ярмо нелепыми страшилками и сказочками .... ну не знаю, мне было бы противно жить на улице имени любого попа.
Хотя на улице Аделаджи было бы не так противно, так как Аделаджа разводил чужих, а наши - своих
Это как сепарас - гаже кацапа. Кацап враг, а сепарас вроде бы как свой, но убивает так же.
Раскольник
Я крайний раз был в Киеве в 2013-м, тогда были именно такие.