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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Гузар (15) перейменування (286)

 Комісія Київради підтримала перейменування проспекту космонавта Комарова у проспект Любомира Гузара

У середу, 2 жовтня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали проект рішення щодо перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ.

"Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. Завдяки йому греко-католицька церква стала не просто однією з найбільш популярних в Україні, але й тепер включена у світовий християнський контекст. Натомість постать космонавта Комарова не пов'язана з Україною, і є лише спадком радянського минулого. Тому цілком доцільно перейменувати відповідний проспект на честь визначного архієпископа", - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, який був ініціатором перейменування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Мукачева перейменувала вулиці Бандери і Шухевича на честь Гузара і Шептицького

Громадське обговорення відповідного питання проходило з 15 травня до 15 липня 2018 року на офіційному веб-сайті КМДА. До голосування долучилися 1091 осіб. З них 85% підтримали ідею перейменування. Проти висловилися лише 163 особи.

За інформацією Київради, ініціативу перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримує і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.

Зазначений проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

Читайте також: Одну з вулиць Івано-Франківська перейменують на честь Любомира Гузара

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151760
 
   
 Топ коментарі
 
Советский полковник, член КПСС Комаров все свои полёты совершал в целях усовершенствования военной мощи тоталитарной империи, тюрьмы народов СССР, которая имела главной стратегической целью уничтожение свободы, демократии во всём мире.

С какого хрена имя этого совка, уроженца Москвы, не имевшего абсолютно никакого отношения к Украине, должно осквернять столицу Украины, которая в результате порабощения её СССРанью потеряла 12 миллионов своих жителей от Голодомора, советского террора и 2 мировой войны, развязанной СССР ?
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Космонавт Комаров сгорел на работе, чего мы искренне желаем всем парашникам во главе с Ху*лом. Комиссия Киеврады поддержала переименование проспекта космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 1367
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Лучше бы местных спросили, хотят они или нет
Космонавт - не коммуняцкий деятель какой
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От що знаково - впороті зебіли проти. В цьому вся їх суть - гнила, смердюча, кацапська.
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Спросить киевлян за они или нет - это смердючная кацапцая суть? Нет
Вот не спрашивать и решить за всех - как раз она
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Читать надо внимательно!! Было голосование на официальном сайте КГГА! Или нужно проводить городской референдум?
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Тогда я невнимательно прочитала, пардон

Не, достаточно голосования на сайте

на мой взгляд, однако, в первую очередь переименовываются улицы по закону о декоммунизации
И уж потом космонавты там и прочие не пойми кто

Не знаю как в Киеве, много ещё осталось открытым?
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По закону декоммунизации и переименовали - Комаров был членом КПСС с 1952 года Комісія Київради підтримала перейменування проспекту космонавта Комарова у проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 7168
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твоя думка кацапка нікого не цікавить
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Нет, я не киевлянка, но уверена, киевляне вправе решать такие вопросы
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А ты с какого перепуга за них расписываешься? Давай ➡️
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можливо, раніше, вона на київській кільцевій стояла
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тю.. то мабуть твоя донька була.. ти в темряві не розгледів
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"Местных" уже один раз спросили. 73% высказалось. Теперь маэмо тэ що маэмо.
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Делается это, как говорится, чтоб не тихо было; нет бы, дать имя Гузара какому-то бесфамильному проспекту - к примеру, Воздухофлотскому - так спецом же надо шум поднять!
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в Рівному є вулиця Гагаріна.. Давайте й її перейменуємо.. Дайош рєлігію в масси.. Космос - це зло!!!
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Я пропоную перейменувати у космонавта Лайку.
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Це українці вирішували рватись в космос шоб звідтам мона було ракети запускати? Рвались і жерли капусту, а м.ясо на новий рік
Якого біса у нас має бути вулиця мавпи - раба совка Дурія Гагаріна? Ще вулицю Біломорк.аналу може нуна? Все що совкове - наПутіна!(геть!)
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ну він хоч перший кацманафт, ракету Корольов збудував, а той хз хто і що і яким боком до України.
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Большое видится на расстоянии. Я знаю кто такой Комаров, а чтобы узнать кто такой Гузар, полез в вики. Раньше в Украине был закон (скорее всего и сейчас есть) "об увековечивании памяти". Там запрещалось ставить памятники, мемориальные доски, называть улицы, раньше 5-ти лет после смерти. В Украине кончились Великие люди?
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Скільки в Україні вулиць Комарова і скільки Гузара?
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Надо понимать кто такой Комаров, и кто такой Гузар.. Я с почтением отношусь к усобшим, и никого поливать не хочу.
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А я ТУТ москалів часто переконую що Лев Троцький був великою людиною, але вони досі ніяк не вшановують пам'ять по ньому.
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Камароф до України ніякого відношення не має, щоб його іменем вулицю називати, у себе на підараші називайте все що хочете, поки в Кадирова не перейменували.
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Любомир Гузар - великий був чоловік, наймудріший. Він точно заслужив таку пошану.
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Багато! А шо такоє? Вам з мокшанського гадюшника шкода вулицю в Київі для Любомира Гузора?
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Если это сделано потому, что Комаров как бы работал на совок, давайте снимем все льготы с афганцев - они тоже круто поработали никак не на Украину.
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доречі, по цей день цікаво, якого хріна їм якісь пільги, нехай параша їм компенсації платить.
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ну назвали бы его именем мусоросжигательный завод чтоле...
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Хорошо что совок = нафиг.
Но и продавец воздуха(сотрясаний воздуха), загоняющий стадо в ярмо нелепыми страшилками и сказочками .... ну не знаю, мне было бы противно жить на улице имени любого попа.
Хотя на улице Аделаджи было бы не так противно, так как Аделаджа разводил чужих, а наши - своих Комісія Київради підтримала перейменування проспекту космонавта Комарова у проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 6632
Это как сепарас - гаже кацапа. Кацап враг, а сепарас вроде бы как свой, но убивает так же.
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Такое решение даже не все христиане поддержат - ведь Гузар греко-католик, а это меньшинство верующих украинцев.
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Цікаво було б знати вірним якої церкви ти сам себе вважаєш?
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Считаю себя верующим, не принадлежащим ни к какой конфессии.
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Видимо в Киеве денег некуда девать, лучше бы твамваи новые купили или отремонтировали.
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Ты у себя в тундре о трамваях думай, а мы, киевляне, со своим бюджетом разберемся
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А в метро вагоны так и остались - пр-ва Мытищинского завода 1959 года ?
Я крайний раз был в Киеве в 2013-м, тогда были именно такие.
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Придурки із Київради достали вже всіх киян.
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